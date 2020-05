Berlin: Bürgerämter bieten ab 25. Mai wieder Termine an

Berlins Behörden für Bürgerdienste kehren nach der Schließung des Publikumsverkehrs aufgrund der Corona-Pandemie nun schrittweise wieder zum regulären Betrieb zurück. Noch ist spontanes Erscheinen zwar nicht möglich, Termine sollen aber bald wieder vergeben werden.

Für die Bürgerämter können ab dem 25. Mai, also ab kommendem Montag, Termine wieder online oder telefonisch über die zentrale Behördennummer „115“ in begrenztem Umfang gebucht werden. Die Senatsinnenverwaltung weist aber darauf hin, dass diese Termine zunächst nur in wirklich dringenden Fällen gebucht werden sollten. Prioritäten genießen demnach An-, Ab- und Ummeldungen, sowie Pass- und Personalausweisangelegenheiten, Führungszeugnisse oder Führerscheinangelegenheiten. Darüber hinaus könnten über die bezirklichen Telefonnummern individuelle dringende Terminbedarfe geklärt und Termine vereinbart werden.

Die Dringlichkeit sollte vorher besprochen werden

In den Standesämtern werden Termine weiterhin nur dann vergeben, wenn die Bürger die Dringlichkeit ihrer Anliegen vorher mit den Mitarbeitern per Telefon oder E-Mail abgeklärt haben. Bevorzugt werden notwendige Beurkundungen im Zusammenhang mit Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen. Auch solche Anliegen, die eine Verpflichtung beinhalten, Originalunterlagen wie Reisepässe vorzulegen, werden prioritär behandelt.

Innenstaatssekretärin Sabine Smentek appellierte an die Bürger, den Infektionsschutz hoch zu halten. „Wir rufen weiterhin zur Solidarität auf und bitten die Bürgerinnen und Bürger, nur wirklich unaufschiebbare Termine zu vereinbaren. Schützen Sie sich und unsere Kolleginnen und Kollegen“, sagte Smentek. „Sollten weitere Lockerungen möglich sein, werden auch die Serviceleistungen und das Terminangebot in den Ämtern sukzessive weiter ausgeweitet.“

