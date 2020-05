Berlin. Fleischermeister Jörg Staroske kennt seine Stammkunden ziemlich genau. Seit 1986 arbeitet Staroske in dem Familienbetrieb mit, mittlerweile ist er Inhaber der Fleischerei an der Potsdamer Straße in Tiergarten. Die Ursprünge des kleinen Unternehmens lassen sich sogar bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen: Bereits in den 1860er-Jahren machte sich der Betrieb als kaiserlich-königlicher Hoflieferant einen Namen.

Die Coronakrise hat auch Staroske und seine 14 Mitarbeiter auf die Probe gestellt. Einige Geschäftsfelder wie das Catering für Privatveranstaltungen und auch die Essenslieferung an Firmen oder Kitas seien wegen der Pandemie völlig zum Erliegen gekommen, erzählt der Fleischermeister. Der Verkauf von Fleisch über die Theke hingegen sei gestiegen. „An einigen Wochentagen sogar um 20 Prozent“, sagt Staroske. Der Unternehmer erklärt sich das auch damit, dass wegen der Corona-Auflagen viele Restaurants und Kantinen geschlossen hatten. „Viele Menschen mussten deswegen wieder selbst kochen“, so Staroske. Besonders gut gingen deswegen Kurzgebratenes wie Schnitzel, Steaks oder Kotelettes weg.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Corona-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier. Die aktuelle Auslastung der Intensivstationen in Deutschland finden Sie in unserem Klinik-Monitor.

Bundesweit mehr Fleisch, Obst und Gemüse verkauft

Die Beobachtungen des Berliner Fleischermeisters decken sich mit den Daten der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI). Demnach wurde im März deutschlandweit 13 Prozent mehr rotes Fleisch verkauft als noch im Vorjahresmonat. Der Absatz von Geflügel legte sogar um 16 Prozent zu. Auch Wurstwaren gingen öfter über die Ladentheken (+7 Prozent). Darüber hinaus kauften die Deutschen auch mehr Obst und Gemüse. Hier legte der Absatz im März im Vergleich zum Mittel der vergangenen fünf Jahre um 11,3 Prozent zu.

Laut Statistischem Bundesamt waren im Laufe des März zudem die Einkaufsmengen von Produkten gestiegen, die als länger haltbar gelten, wie etwa Tomaten in Dosen, Konserven, Reis oder Nudeln. Deutschlandweit hätten sich die Menschen aus Angst vor einer Quarantäne bevorratet, sagt Britta Schautz, Projektleiterin Ernährung und Lebensmittel von der Berliner Verbraucherzentrale. Der gestiegene Absatz von Fleisch, Obst, Gemüse sowie Salz, Zucker oder Hefe zeige aber auch, dass Menschen während der Corona-Pandemie verstärkt wieder selbst vor Herd und Backofen stehen. „Es wird wieder mehr gekocht und auch gebacken“, so Schautz.

Verbraucherzentrale: Höhere Lebensmittelwertschätzung durch Selberkochen

Die Aktivität mit Kochtopf oder Backblech habe dabei oft auch eine soziale Komponente, sagt die Verbraucherschützerin. „Gerade das Backen dient oft auch der gemeinsamen Beschäftigung mit Kindern und vermittelt gleichzeitig wichtige Kompetenzen“, erklärt Schautz. Essen sei abseits der reinen Nahrungsaufnahme, aber auch wichtig für die Seele. „In schwierigen Situationen wird für den schnellen Genuss gerne zu süßen oder salzigen Snacks gegriffen, sei es, um sich für den schwierigen Tag zu belohnen oder um sich selber etwas zu gönnen“, sagt die Mitarbeiterin der Verbraucherzentrale. Auch Langeweile könne zu vermehrtem Essen führen. Positiv hingegen könne sein, dass Menschen wieder mehr Gefallen am Selbstkochen finden und so mehr Alltagskompetenzen in diesem Bereich entwickeln und auch eine höhere Lebensmittelwertschätzung, so Schautz.

Von der neuen Koch-Begeisterung hat auch das Berliner Start-up Hellofresh profitiert. Das Unternehmen versendet Zutaten für Gerichte und entsprechende Rezepte in sogenannten Kochboxen. Nutzer müssen zu Hause am Herd aber noch selber den Kochlöffel schwingen. Durch die Pandemie konnte das Unternehmen sein Geschäft weiter ausbauen: Im ersten Quartal lag der Umsatz bei 700 Millionen Euro, das waren 280 Millionen Euro mehr als im selben Zeitraum des Vorjahres.

Berliner Start-up Hellofresh profitiert von neuer Kochlust

„Durch Covid-19 wurde die Nachfrage noch verstärkt, weil Leute fast ausschließlich zu Hause waren, Restaurants geschlossen hatten, sie dementsprechend zu Hause gekocht haben und den Gang in den Supermarkt durch uns vermeiden konnten“, sagt Hellofresh-Sprecherin Saskia Leisewitz. Corona habe, so Leisewitz, auch dazu geführt, dass Menschen schneller eigene Routinen ändern. Denn üblicherweise bräuchten Kunden mehrere Wochen oder sogar Monate um Einkaufs-, Planungs- und Essverhalten so zu anzupassen, dass die Hellofresh-Boxen fester Bestandteil des eigenen Lebens wird. Diese Anpassungszeit sei durch die Pandemie stark beschleunigt worden, sodass sich das Kundenverhalten in kurzer Zeit viel schneller verändert habe als sonst, erläutert Leisewitz. Das Berliner Unternehmen hofft, dass weiter verstärkt zu Hause gekocht wird, auch wenn nun zahlreiche Restaurants wieder öffnen.

Die Pandemie-Situation habe die Berliner aber auch verunsichert, sagt Verbraucherschützerin Schautz. „Wir verzeichnen einige besorgte Nachfragen von Verbrauchern, die sich Sorgen machen, ob Obst und Gemüse aus den deutlich stärker von Corona betroffenen Ländern Italien oder Spanien gefahrlos verzehrt werden können“, so Schautz. Eine Übertragung des Coronavirus über Lebensmittel sei jedoch nicht bekannt. Wahrscheinlich sei aber, dass diese Unsicherheit auch zur höheren Nachfrage nach regionalen Lebensmitteln führe.

Senator: Berliner stärken durch Kauf regionaler Lebensmittel Erzeuger in Brandenburg

Eine ähnliche Entwicklung hat auch der Berliner Verbraucherschutzsenator Dirk Behrendt (Grüne) festgestellt. Es würde mehr auf frische Lebensmittel von den vielen Berliner Wochenmärkten zurückgegriffen werden, so der Politiker. „Wenn dann auch noch saisonale Lebensmittel aus der Region gekauft werden, entspricht das genau der Berliner Ernährungsstrategie. Das stärkt diejenigen Bäuerinnen und Bauern in Brandenburg, die für Berlin Produkte herstellen – in Zukunft hoffentlich in noch viel größerem Umfang ökologisch“, sagt Behrendt.

Auch der Berliner Fleischermeister Jörg Staroske hofft auf einen nachhaltigen Trend. Aus seiner Erfahrung könne er aber sagen, dass Verbraucher recht schnell wieder vergessen. Fest macht er das unter anderem an den zahlreichen Fleisch-Skandalen der Vergangenheit. Nach jedem Vorfall dieser Art werde verstärkt vor allem Hackfleisch bei Fleischereien gekauft, sagt Staroske. Nach einiger Zeit würden Verbraucher allerdings doch wieder in alte Muster verfallen – und aus Bequemlichkeit die abgepackte Hack-Portion aus dem Supermarkt kaufen.

Coronavirus in Berlin - Das müssen Berliner wissen: