Berlins CDU will sich neu erfinden

Rund 16 Monate vor der Abgeordnetenhauswahl ändert die Berliner CDU ihre Werbestrategie radikal: Mit einem neuen Erscheinungsbild und frecher Werbung will sie bei den Wählern in der Großstadt besser ankommen. Augenfälligste Neuerung ist das Logo: Die Buchstaben CDU, aber auch Werbebotschaften sind künftig in Orange auf schwarzem Hintergrund gehalten statt in rot auf weißem Hintergrund.

Außerdem setzt die Partei auf eine aus ihrer Sicht modernere und verständlichere Sprache bei der Vermittlung ihrer inhaltlichen Positionen, wie der Landesvorsitzende Kai Wegner und Generalsekretär Stefan Evers am Montag mitteilten. Dazu gehören auch Social-Media- und Plakat-Kampagnen, eine sogenannter Stadtdialog sowie noch nicht näher bezeichnete „Guerilla-Aktionen“ unter dem Hashtag #aufgehtsberlin.

CDU-Chef Wegner: „Berlin ist schnell, Berlin ist frech“

„Wir erfinden uns gerade neu“, sagte Wegner dazu. „Berlin ist modern, Berlin ist schnell, Berlin ist frech, und Berlin ist manchmal auch hart - genauso wie die Berliner CDU.“ Das wolle die Partei mit einer neuen Form der Kommunikation deutlich machen. Seit seiner Wahl zum Landesvorsitzenden vor genau einem Jahr habe die Berliner CDU viel gearbeitet und sei zu den Menschen gegangen. Aber: „Wir haben gemerkt, dass unsere Botschaften nicht immer so rüberkommen.“

Das solle sich nun ändern, denn: „Die Berliner CDU glaubt wieder an den Erfolg“, so Wegner. Sie wolle bei der Abgeordnetenhauswahl, die voraussichtlich im September 2021 stattfindet, stärkste Partei werden, Regierungsverantwortung übernehmen und die rot-rot-grüne Koalition ablösen. Nötig sei ein „Politikwechsel“ gemeinsam mit anderen Parteien der Mitte. Eine Zusammenarbeit mit AfD und Linke werde es nicht geben.

Zuletzt dümpelte die CDU in der Hauptstadt in Umfragen längere Zeit bei 16 bis 18 Prozent ohne realistische Machtoption. Ende April sprang sie in einer Infratest dimap-Umfrage auf 23 Prozent und damit Platz eins vor Grünen und SPD. Allerdings dürfte hier der Bundestrend in der Corona-Krise mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) als Krisenmanagerin stark hineinfließen.

CDU-Themen: Bildung, Mobilität, innere Sicherheit

Inhaltlich setzt die CDU Wegner zufolge auf die Themen Bildung, Mobilität, innere Sicherheit, moderne Verwaltung und eine starke Wirtschaft. Letzteres sei angesichts der Corona-Krise von besonderer Wichtigkeit. Mit welchen Spitzenkandidaten die CDU in die Wahl geht, soll laut Wegner Ende des Jahres entschieden werfen. „Die Kandidatin oder der Kandidat müssen zu dieser Stadt passen“, sagte Wegner, ohne sich weiter in die Karten schauen zu lassen. Und: „Diese Frage bringt mir keine schlaflosen Nächte.“

Verantwortlich für das neue Erscheinungsbild, das auch ein Stück weit selbstironisch sein soll, zeichnet die Agentur HeymannBrandt. Sie steht unter anderem hinter der Kampagne der Berliner Stadtreinigung BSR.

Abgestimmt mit der Bundespartei hat die Hauptstadt-CDU sie nicht, sagte Wegner. „Wir kämpfen um Vertrauen in der Großstadt, da sind wir auch ganz selbstbewusst.“ Sollte die Wahl zum Bundestag und zum Abgeordnetenhaus am selben Tag stattfinden, was derzeit als wahrscheinlich gilt, könnte die CDU also auf Plakaten oder in Internetkampagnen unterschiedlich in Erscheinung treten.

Voraussichtlich am 6. Juni geht die Berliner CDU einen weiteren Schritt ins digitale Zeitalter. Dann soll wegen der Corona-Pandemie ihre erste digitale Mitgliederversammlung stattfinden, wie Generalsekretär Evers informierte.