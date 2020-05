Weizsäcker-Mord: Attentäter kommt vor Gericht

Berlin. Der Angriff kam unvermittelt. Fritz von Weizsäcker hatte gerade seinen Vortrag beendet. Der Chefarzt der Abteilung für Innere Medizin der Schlosspark-Klinik in Charlottenburg sprach vor knapp 20 Zuhörern zum Thema „Fettleber“. Wie eine Augenzeugin später der Berliner Morgenpost berichtete, leerte der Raum sich, als Gregor S. auf den Internisten zustürmte. Er rammte von Weizsäcker ein Klappmesser in den Hals. Ein privat anwesender Polizeibeamter versuchte noch, den Angreifer zu stoppen. Doch der Beamte konnte S. zwar überwältigen, aber der 59-jährige von Weizsäcker starb.

Genau ein halbes Jahr nach dem tödlichen Angriff am 19. November 2019 beginnt der Mordprozess gegen den 57 Jahre alten Gregor S. Ab Dienstag muss er sich vor dem Berliner Landgericht verantworten. Als Motiv nimmt die Staatsanwaltschaft Hass auf die Familie des Getöteten an – maßgeblich auf dessen Vater. Fritz von Weizsäcker war der jüngste Sohn von Richard von Weizsäcker (1920-2015), der zwischen 1981 und 1984 für die CDU Regierender Bürgermeister von Berlin war und von 1984 bis 1994 Bundespräsident.

S. begründete den Hass in der Vernehmung damit, dass Richard von Weizsäcker zwischen 1962 und 1966 Mitglied der Geschäftsführung des Chemieunternehmens Boehringer war. Dieses habe Giftstoffe an die Amerikaner für den Vietnam-Krieg geliefert.

Weizsäcker-Mord: Angreifer Gregor S. gilt als nicht voll schuldfähig

Gregor S. soll die Tat laut Staatsanwaltschaft länger geplant haben. Er sei im Internet auf den Vortrag in der Schlosspark-Klinik gestoßen und aus seiner Heimat in Rheinland-Pfalz mit einem Messer in die Hauptstadt gereist. Seit dem Angriff ist er im Krankenhaus des Maßregelvollzugs untergebracht. Die Anklage geht davon aus, dass er wegen einer psychischen Erkrankung nicht voll schuldfähig ist. „Diese Frage soll im Rahmen der Hauptverhandlung abschließend geklärt werden“, heißt es vom Gericht.

Fritz von Weizsäcker arbeitete seit 2005 an der privaten Klinik am Schloss Charlottenburg. Die Geschäftsleitung wollte sich auf Anfrage der Berliner Morgenpost vor Prozessbeginn nicht zu dem Attentat äußern. Man habe „einen hervorragenden Arzt und überaus geschätzten Kollegen verloren“, sagte Geschäftsführer Mario Krabbe kurz nach der Tat.

Gregor S. muss sich auch wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Denn Ferrid Brahmi, der Polizist, der einschritt, wurde bei dem Attentat schwer an Hals und Händen verletzt. S. stach laut Anklage mehrfach auf den Kriminalkommissar ein, der nun im Prozess als Nebenkläger auftritt. Der 33-Jährige wurde im Januar für seinen Einsatz mit dem Ehrenzeichen für besondere Leistungen im Dienst des Landes Berlin ausgezeichnet.

„Ferrid hat gedankenschnell und ohne Rücksicht auf die eigene Gesundheit alles Menschenmögliche versucht, um diese grauenhafte Tat zu verhindern“, sagt der Sprecher der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Benjamin Jendro. Zwar habe er von Weizsäcker nicht retten, aber Schlimmeres verhindern können. Brahmi sei dienstunfähig und kämpfe mit den Folgen der Verletzungen. „Seine Wunden sind bis heute nicht verheilt, die Hände weiterhin stark geschädigt, so dass ihm selbst das Schuhebinden Schmerzen bereitet.“

Die GdP verlasse sich auf die Zusagen von Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik, dass sich der Vater von vier Kindern keine Sorgen um seine Zukunft machen müsse. Brahmi, Beamter auf Probe, hatte zuvor die Befürchtung geäußert, aufgrund der körperlichen Folgen des Angriffs aus dem Dienst ausscheiden zu müssen.