Schulessen in Berlin: Schulmensen werden für 15 Millionen Euro ausgebaut

Berlin. Mit der Einführung des kostenlosen Mittagessens für Berliner Grundschüler in diesem Schuljahr ist die Nachfrage nach Schulessen deutlich gestiegen. Als Folge mussten in zahlreichen Schulen Essensräume und Küchen erweitert, neue Möbel, Besteck und andere Ausstattung gekauft werden. Und noch immer stehen an vielen Einrichtungen Bauarbeiten aus. Zumindest die Finanzierung ist für knapp 80 Projekte in den Bezirken nun aber geklärt: In der Senatsbildungsverwaltung wurde jetzt entschieden, wie die ersten 15 Millionen aus dem Mensa-Bauprogramm verwendet werden.

Insgesamt 24 Millionen Euro sind im aktuellen Doppelhaushalt vorgesehen, die über das Programm in die Berliner Schulmensen investiert werden sollen. Für die restliche Summe können die Bezirke noch bis Ende des Jahres weitere Anträge stellen. Finanziert werden aus den Mitteln große Arbeiten wie der Bau neuer Mensa-Module, aber auch kleinere Projekte wie der Einbau von Industriespülmaschinen an zahlreichen Schulen.

Mehr zum Thema: Kostenloses Schulessen mit mehr Bioprodukten

Schulmensen in Berlin: Ausstattung und Kapazitäten müssen verbessert werden

Es sei notwendig, „dass wir zusammen mit den Bezirken die Ausstattung und Kapazitäten der Berliner Schulmensen weiter verbessern“, erklärte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD). „Wir wollen, dass die Kinder ohne allzu große Eile speisen können, und schaffen dafür den nötigen Platz.“ Weil eben jener Platz an manchen Schulen bislang fehlt, muss das Mittagessen zeitlich zum Teil eng getaktet werden; die Schüler essen dann in mehreren Durchgängen nacheinander.

An einigen Schulen wird deshalb nun Geld investiert, um zusätzliche Kapazitäten zu schaffen – so auch in Pankow, wo an der 47. Schule, der Bötzow-Grundschule und der Grundschule am Teutoburger Platz jeweils die Mensen erweitert werden sollen. An der Elizabeth-Shaw-Grundschule ist außerdem ein neues Mensa-Modul geplant. Nach Pankow fließt in der ersten Runde des Bauprogramms das meiste Geld, insgesamt werden für Projekte an acht Schulen mehr als drei Millionen Euro kalkuliert.

Aber auch in den anderen Bezirken gibt es umfassende Projekte. Jeweils mindestens eine Million Euro sind auf Grundlage der Kostenschätzungen für den Umbau von Küche und Mensa an der Gottfried-Röhl-Grundschule in Mitte, die Erweiterung der Mensakapazitäten an der Ludwig-Cauer-Grundschule in Charlottenburg und an der Nord-Grundschule in Zehlendorf sowie ein neues Mensamodul inklusive Ausgabeküche an der Johann-Strauss-Grundschule in Marzahn-Hellersdorf eingeplant.

Auch interessant: Lecker? Kindgerecht? Egal! Der Kampf ums Berliner Schulessen

An vielen Reinickendorfer Schulen sind Elektroarbeiten notwendig

Die meisten Projekte gibt es derweil in Reinickendorf: An 25 Schulen und zwei Horten müssen dort Elektroarbeiten für die Inbetriebnahme zusätzlicher Geräte stattfinden, weil die Zahl der Schüler beim Mittagessen deutlich zugenommen hat, wie es von der Senatsbildungsverwaltung heißt. Hinzukommt das Aufstellen eines Containers an der Hausotter-Grundschule.

Die Bezirke sehen über die nun finanziell abgesicherten Projekte aber durchaus noch Bedarf für weitere Maßnahmen an den Schulen. In Mitte etwa möchte man über das Mensa-Programm auch noch den Umbau der Küche an der Wedding-Grundschule finanzieren, die bislang noch nicht berücksichtigt ist.

„Darüber hinaus gibt es weitere Bedarfe, wo Küchen oder die vorhandene Mensakapazitäten erweitert oder zusätzlich ausgestattet werden müssen, zum Beispiel an der Albert-Gutzmann-Schule, der Schule am Zille Park und der Moabiter Grundschule“, sagte Schulstadtrat Carsten Spallek (CDU), der für das kostenlose Mittagessen insgesamt bisher ein durchwachsenes Fazit zieht.

Nicht an allen Schulen gibt es Platz für bauliche Erweiterungen

Er sieht zwar die Bemühungen, die steigenden Bedarfe durch die Finanzierung von Ergänzungen oder Erweiterungen zu decken, „aber die Umsetzung dauert – wie bei Baumaßnahmen insgesamt – erhebliche Zeit“, sagte der Stadtrat. Als Übergangslösung seien häufig Teilungsräume, Aufenthaltsräume oder Aulen „zweckentfremdet“ worden, die den Schulen nun fehlten. Zudem sei eine bauliche Erweiterung auch gar nicht überall möglich. „Und falls doch, geht dies zulasten anderer Nutzungen, zum Beispiel für Frei- und Außenräume“, sagte Spallek.

Positiver fällt das Fazit in Spandau aus, auch wenn dort ebenfalls als Interimslösungen Räume umgenutzt werden müssen. Es gibt aber ebenfalls einige Schulen, wo weitere Maßnahmen notwendig wären. Die Finanzierung eines Imbiss-Moduls und eines Erweiterungsbaus für eine Mensa seien bereits bei dem Landesprogramm beantragt, sagte eine Sprecherin des Schulamts, hier stehe die Finanzierungszusage aber noch aus. „Darüber hinaus besteht auch an zahlreichen weiteren Schulstandorten der Bedarf, vorhandene Mensen oder Küchen zu erweitern oder überhaupt erst zu bauen“, sagte sie. Maßnahmen seien dort zum Teil im Zuge größerer Bau- und Sanierungsvorhaben mitgeplant.

Auch Neuköllns Schulstadträtin Karin Korte (SPD) sieht über die finanzierten Projekte hinaus noch den Bedarf, an drei Schulen im Bezirk die notwendigen Mensa- sowie Küchenkapazitäten zu realisieren. „Hier sind wir gemeinsam mit der jeweiligen Schule, den Eltern und der Schulaufsicht dabei, geeignete endgültige Lösungen zu schaffen“, sagte sie. Teilweise sind dort ebenfalls „temporäre Kompromisse“ notwendig. Generell äußerte sie sich aber zufrieden über die Umsetzung des kostenlosen Mittagessens im Bezirk. Die Schüler hätten dieses zunehmend angenommen.