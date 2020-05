Berlin. Es war ein Überraschungscoup, der Griff nach dem Parteivorsitz vor genau einem Jahr. Kai Wegner, der CDU-Bundestagsabgeordnete und ehemalige Generalsekretär der Berliner CDU, verdrängte Monika Grütters, die Kulturstaatsministerin, aus dem Amt, das sie erst drei Jahre zuvor übernommen hatte, am 18. Mai vergangenen Jahres wurde er zum neuen Parteichef in Berlin gewählt.

Und sein Plan ist aufgegangen: Kai Wegner steht unangefochten an der Spitze der Berliner Union, er hat die Partei beruhigt, fast möchte man sagen, geeint, auch in der öffentlichen Wahrnehmung ist die Berliner CDU wieder präsenter. Mehr noch: Bei der jüngsten Umfrage kam die Berliner CDU auf 23 Prozent – und lag damit erstmals seit langer Zeit wieder auf Platz eins, vor den Grünen (21 Prozent) und der SPD (20 Prozent).

Die Berliner CDU profitiert vom Bundestrend

„Das hängt in Corona-Zeiten auch mit dem Bundestrend zusammen, das ist uns schon bewusst“, sagt Kai Wegner, wenn man ihn auf die Umfrage anspricht. Denn bundesweit ist in Pandemie-Zeiten die Zustimmung zu Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), aber auch zu anderen Unions-Politikern wie Markus Söder, Jens Spahn oder Armin Laschet, hoch.

Davon profitiert auch die Berliner CDU. Aber eins sei bemerkenswert, betont Wegner dann doch. In den meisten Bundesländern profitieren die Regierungsparteien in der Krise und erzielen bei solchen Umfragen hohe Zustimmungswerte, in Berlin dagegen kommt die Oppositionspartei auf den ersten Platz. „Das erfreut uns, die 23 Prozent motivieren noch einmal mehr“, sagt der 47-Jährige.

Der Griff nach der CDU-Spitze war ein Wagnis

Für ihn war der Griff nach der Macht ein Wagnis, galt er doch viele Jahre lang als Mann für die zweite Reihe. Kreisvorsitzender in Spandau, Bundestagsabgeordneter, dann Generalsekretär unter dem damaligen Landesvorsitzenden und späteren Innensenator Frank Henkel. Als Henkel nach der verlorenen Abgeordnetenhauswahl im Herbst 2016 hinwarf, übernahm Monika Grütters. Sie wollte aber einen neuen Generalsekretär – und Kai Wegner war seinen Parteijob los, der ihm doch so sehr lag.

Als in der Berliner CDU die Unzufriedenheit mit Grütters immer größer wurde, weil sie als Kulturstaatsministerin zwar einen guten Job machte, sich aber nicht um die Partei kümmerte, weil sie kaum präsent war und sich auch wenig für die Berliner Themen und die Politik des rot-rot-grünen Senats interessierte, da wurde Wegner immer wichtiger.

Wegner wollte die Klagen über die CDU nicht mehr hören

Er war immer in den Orts- und Kreisverbänden unterwegs, er kennt sehr viele Parteimitglieder, nicht nur die Funktionäre, er beherrscht das Spiel, Mehrheiten zu organisieren, aus dem Effeff. Als Monika Grütters dann noch den Leiter der Stasiopfer-Gedenkstätte Hohenschönhausen, Hubertus Knabe, opferte und nicht verhinderte, dass dieser von Kultursenator Klaus Lederer (Linke) entlassen wurde, da war das Fass buchstäblich voll, übergelaufen.

Wegner wollte sich die Klagen über die Berliner CDU, über deren desolaten Zustand nicht mehr anhören – und entschied, selbst als Parteivorsitz zu kandidieren. Monika Grütters trat gar nicht mehr, ließ sich aber zusichern, dass sie bei der nächsten Bundestagswahl den sicheren Listenplatz 1 bekommt – und Kai Wegner wurde mit rund 76 Prozent zum neuen Parteivorsitzenden in Berlin gewählt.

Es gibt keinen Streit mehr in der CDU

„Er hat in die Partei Ruhe reingebracht, und Motivation“, sagt Cornelia Seibeld, Abgeordnete aus dem mitgliederstarken Kreisverband Steglitz-Zehlendorf und Vizepräsidentin im Abgeordnetenhaus. Stellvertretend für viele, hört man sich in der Partei um. Wegner sei es gelungen, die Kreisverbände wieder zusammenzuführen, es gebe keinen Streit, auch nicht zwischen Ost und West.

„Er ist sehr präsent, fleißig und viel unterwegs“, sagt Mario Czaja, der selbst einmal Ambitionen auf höhere Parteipositionen hatte. „Er macht sehr, sehr gute Arbeit im Landesvorstand, bindet alle ein und bündelt sehr viele Meinungen“, sagt der Abgeordnete Christian Gräff, der normalerweise eher zu kritischen Tönen über die eigene Partei neigt. Dauerquerulanten wie Frank Steffel, der seinen Posten als Reinickendorfer Kreisvorsitzender los ist, haben nichts mehr zu sagen.

Wegner führt viele Gespräche mit der CDU-Basis

In den vergangenen zwölf Monaten tourte Wegner durch die Partei, war an der Basis unterwegs, investierte viel Zeit, um mit den CDU-Mitgliedern ins Gespräch zu kommen. „Er ist superfleißig“, heißt es immer wieder. Und er zeigte für die Berliner CDU wieder Gesicht in der Stadt – bei den Empfängen, bei vielen Veranstaltungen, bei Events wie dem Ball der einflussreichen Wirtschaftsvereins VBKI.

„Es ist ihm gelungen, dass die CDU wieder wahrnehmbarer, präsenter ist“, heißt es. Und diejenigen, die Wegner kritisch sehen und sich mehr intellektuelle Auseinandersetzung wünschen, ergänzen: „Aber das war nach Grütters auch nicht schwer.“

Die Corona-Krise hat die Arbeit erschwert

Was fehlt, sind die Themen, mit denen die CDU in der Stadt wahrgenommen wird. Die Corona-Krise hat die Arbeit zusätzlich erschwert, denn in diesen Tagen mag keiner politisches Parteiengezänk, Wegner gab den Kurs vor, den Senat zu kritisieren, aber die Krise nicht für parteipolitische Spielchen zu nutzen.

Daran muss sich auch CDU-Fraktionschef Burkard Dregger halten, der nach wie vor Ambitionen hat, bei der nächsten Abgeordnetenhauswahl CDU-Spitzenkandidat zu werden. Doch da ist Wegner vor.

„Wegner gibt den Ton an“, sagen die, die man nach dem Machtkampf zwischen Wegner und Dregger fragt. Und es gibt immer mehr, die davon ausgehen, dass Wegner auch im kommenden Jahr dann Spitzenkandidat der Berliner CDU werden will – und wird.

CDU plant eine außergewöhnliche Pressekonferenz

Wegner selbst will sich erwartungsgemäß nicht zu diesem Thema äußern. „Über die Spitzenkandidatur wird Ende des Jahres entschieden“, sagt er nur. Man habe noch so viel vor, dass werde man auch bei „einer außergewöhnlichen Pressekonferenz“ am Jahrestag seiner Wahl vorstellen. Hat er denn noch Spaß an dem zeitraubenden Job? „Ich bereue keinen einzigen Tag“, sagt Wegner.