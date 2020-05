Berlin. Zur Rushhour staut sich der Verkehr häufig auf der Hermannstraße. Fußgänger müssen sich auf den nicht allzu breiten Gehsteigen drängeln und den Platz noch mit Aufstellern und Tischen der vielen Geschäfte und Imbisse teilen. Und Radfahrern, denen bleibt bislang nur die Fahrt im dichten Autoverkehr. Es geht eng zu auf der Hermannstraße, einer der am stärksten befahrenen Straßen in Neukölln.

Umso auffälliger ist, wie viel des knappen Raums einem anderen Nutzen zukommt: Parkplätzen. Rund 25 Prozent der Straße nähmen Abstellflächen ein, während jene Pkw-Besitzer selbst nur einen verschwindend geringen Teil aller Nutzer der Straße ausmachten.

Zu diesem Befund kommen Verkehrsforscher der Technischen Universität Berlin (TU), dem Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC) und dem Reiner Lemoine Institut, beide ebenfalls in der Hauptstadt ansässig. Für eine am Montag veröffentlichte Studie, die der Berliner Morgenpost vorab vorlag, haben sie 18 Berliner Straßen dahingehend untersucht, wer die Straßen nutzt und welcher Raum dafür zur Verfügung steht.

Verkehrsstudie Berlin: Autos haben 3,5-mal so viel Raum wie Fußgänger und Radfahrer

Abgeglichen wurde dies mit 14 verschiedenen Grundsätzen, nach denen sich die Fläche verteilen ließe, von der Maximierung der Verkehrsleistung bis zum Ziel, das Wohlbefinden der Menschen zu erhöhen. Ihr Ergebnis: Der Platz auf Berlins Straßen ist ungerecht verteilt. Insgesamt ständen Autos 3,5-mal so viel Raum zu wie Fußgängern und Radfahrern. Doch nicht der fahrende Verkehr sei das Problem, so die Forscher, sondern die Flächen für abgestellte Pkw.

„Parkende Autos brauchen unverhältnismäßig viel Platz. Das ist schlecht rechtfertigbar“, sagt TU-Professor Felix Creutzig, Leiter der Arbeitsgruppe Landnutzung, Infrastruktur und Transport, der die Studie geleitet hat. Fußgänger und vor allem Radfahrer würden mehr Platz verdienen, sagt Creutzig, „sowohl aus Transportperspektive als auch was das Wohlbefinden der Menschen betrifft in Bezug auf die Aufenthaltsqualität“.

Während fahrende Pkw einen Transportnutzen erfüllten, sei dieser bei parkenden Autos im Vergleich zur Fläche, die sie zugesprochen bekämen zu gering und ineffizient. „Der Privat-Pkw, der über einen längeren Zeitraum auf der öffentlichen Straße steht, ist das Problem.“

Neue Mobilitätsangebote auch am Stadtrand schaffen

Creutzig verweist auf Untersuchungen, wonach viele Tiefgaragen und Parkhäuser größtenteils leer ständen, die Vehikel also dort abgestellt werden könnten. „Zudem gibt es mit Carsharing und Ridepooling neue, geteilte Mobilitätsformen. Die haben alle die Eigenschaft, dass sie Autos pro 24 Stunden besser nutzen.“

Nicht überall gelten diese Ergebnisse gleichermaßen. Für ihre Studie haben die Forscher nur Straßen im Stadtzentrum betrachtet. „Unsere Aussagen sind vor allem innerhalb des S-Bahnrings relevant“, sagt Creutzig. Die Autobesitzer leben hingegen eher am Stadtrand.

Bislang habe es die Politik versäumt, dort neue Mobilitätsangebote zu schaffen. „Die nachhaltige Mobilität bezieht sich viel zu sehr auf die Innenstädte“, sagt der Forscher. Ridepooling-Dienste wie den Berlkönig oder Clevershuttle gebe es nur innerhalb des S-Bahnrings. Dabei wären sie gerade am Stadtrand sinnvoll.