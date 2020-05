Schule in Berlin zu Corona-Zeiten: Drei Lehrer erzählen

Berlin. Langsam kehren die Schüler wieder in die Schulen der Hauptstadt zurück – allerdings ist nichts mehr, wie es vorher war. Beherrschend sind nun die Abstands- und Hygiene­regeln, die Schulklassen sind geteilt und gedrittelt. Und während manche Kinder und Jugendliche wieder relativ regelmäßig in den Präsenzunterricht gehen, sehen andere die Schule nur ein- oder zweimal die Woche für wenige Stunden von innen. Doch was heißt diese Zeit für die Lehrer, wie damit umgehen? Wir haben zwei Lehrerinnen und einen Lehrer gesprochen, von ganz verschiedenen Schulen, aus ganz verschiedenen Bezirken. Alle drei haben auch damit zu tun, dass sie in kurzer Zeit krea­tive Lösungen finden mussten, weil viele ihrer Schüler technisch für digitale Beschulung kaum ausgerüstet sind. Nun lassen wir sie selbst erzählen, was sie erlebt haben.

Lea Hagen, Lehrerin am Gymnasium

„Als ich einige Schüler aus meinem Grundkurs Geschichte zum ersten Mal nach Wochen wiedergesehen habe, war ich erstaunt. Ich hatte aus der Ferne eigentlich den Eindruck, dass es denen ganz gut ging. Sie haben von mir immer ihre Aufgaben gekriegt, haben sie erarbeitet und mir dann zurückgeschickt. Und dann saßen die ersten neun Grundkursschüler vor mir – elfter Jahrgang – und sahen fix und fertig aus. Die waren alle richtig müde und demotiviert. Keiner hat ein Lächeln im Gesicht gehabt. Da war sofort klar, jetzt können wir nicht mit dem eigentlichen Geschichtsthema anfangen: „Zeitalter der Revolutionen“. Sondern ich muss erstmal hören, was da eigentlich los ist bei denen.

Es stellte sich heraus, sie waren alle total müde, weil sie in der schullosen Zeit keinen Tagesrhythmus mehr hatten. Alle merkten plötzlich, wie wichtig Schule als Rahmen und sozialer Raum ist. Die meisten Schüler wollten schnell wieder zu uns ins Robert-Koch-Gymnasium, mitten in Kreuzberg nahe der Admiralsbrücke, keiner wollte zu Hause bleiben.

Auch ich habe sie sehr vermisst. Das Fach Geschichte ist für mich eine Herzenssache, ich bin im Vorstand des Geschichtslehrerverbandes. Corona ist ein historisches Ereignis. Ein Ereignis, bei dem man sagen wird: Es gibt eine Zeit vor Corona und irgendwas danach. Und deshalb ist das Fach Geschichte so wichtig, denn hier wird gemeinsam über Probleme nachgedacht, die immer eine Vorgeschichte und einen Bezug zum Jetzt haben.“

Stephanie Utz, Lehrerin an der Grundschule

Lehrerin Stephanie Utz.

Foto: Sergej Glanze / Funke Foto Services

„Als Klassenlehrerin habe ich eine fünfte Klasse, die kehrte letzte Woche zurück. Die Kinder kamen anfangs super ängstlich. Sie wussten überhaupt nicht, was jetzt passiert. Zu Beginn sollten sie sich vor der Schule aufstellen, der Grundschule St. Paulus in Moabit, mit anderthalb Meter Abstand und den Mundschutz schon an. Und dann wurden sie in die Hygieneregeln eingewiesen. Das war schon ein wenig militärisch. Aber wir mussten es ja tun.

Als sie dann oben im Klassenraum angekommen sind, habe ich allen gesagt, dass sie ihre Maske abnehmen dürfen – weil wir ja genügend Abstand haben. Und dass sie jetzt erstmal miteinander quatschen können. Die waren wie in einer Schreckstarre. Es war halt plötzlich eine ganze andere Art von Schule als sonst. Dann wurde es lockerer. Ich habe sie gefragt: Erzählt mal, was in den letzten Wochen toll war? Dass sie viel spielen konnten, viel mit der Familie unternommen haben, viel schlafen durften. Aber die Freunde fehlten. Das kam ganz oft.

Für mich war die Fernunterrichtszeit, als die Schule geschlossen war, eine schwere Zeit. Wir haben auch dazugelernt. Am Anfang haben wir den Kindern ganz viele Aufgaben mitgegeben, auch mit Lösungen für die Eltern. Daraufhin kam sehr heftige Kritik von den Eltern. Wir würden sie im Stich lassen. Danach haben wir uns überlegt: Wir packen jede Woche für jedes Kind ein Päckchen, das wird hier abgeholt und nach einer Woche werden die Aufgaben auch hier abgegeben. Wir haben tagelang kopiert, Sachen zusammengestellt, Stundenpläne im Kopf für die Kinder zu Hause gemacht. Und ich habe mich manchmal gefühlt wie eine Korrigiermaschine. Ich hätte den Kindern gerne mal was direkt erklärt. Aber am Schluss kriegten wir viel Lob von den Eltern. Und bei den Kindern ist erstaunlich viel hängengeblieben.“

Hajo Siems, Lehrer der Schulanfangsphase

Lehrer Hajo Siems.

Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

„Am letzten Dienstag war unser erster gemeinsamer Tag – zwölf Kinder, hauptsächlich Erstklässler, aber auch ein paar Schüler aus der zweiten Klassen. Ich unterrichte die Schulanfangsphase jahrgangsübergreifend in der Carl-Schurz-Grundschule in Spandau. Es war am Dienstag quasi eine zweite Einschulung für die Kinder. Sie waren sehr aufgeregt.

Mit zwölf Kindern unterrichten ist wie eine Idylle. Das ist super. Da merkt man, wie viel Spaß eigentlich der Unterricht macht, wie viel Freude der Beruf bringen kann. Einfach, weil man plötzlich den Kindern wesentlich gerechter wird und ihnen auch mehr helfen kann. Der ganz normale Schulbetrieb in Zeiten ohne Corona ist ja eigentlich eine Überforderung für alle, so wie er sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Die Rahmenbedingungen stimmen vorne und hinten nicht.

In der Zeit der Schulschließung habe ich engen Kontakt mit den Kindern gehalten, ich habe viel probiert; anfangs Videochat, später haben wir ihnen eine eigene Homepage gebaut. Da können sie ihre Aufgaben runterladen – Sonnenkinder, Mondkinder und Astronauten – und ein kleines Sportvideo ist auch dabei. Ich habe jetzt wesentlich mehr Kontakt mit den Eltern und oft verstehe ich nun besser, warum die Kinder so sind, wie sie sind. Das hilft mir. Denn jedes Kind ist woanders. Und ich muss genau gucken, was es braucht – gerade jetzt, wo es um die Kernkompetenzen geht: Lesen, Schreiben, Rechnen.“

