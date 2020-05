Berlin. Es hat ein wenig gedauert, doch langsam kommt der Abschleppdienst der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) auf Touren. Das Landesunternehmen hat bis Ende April mehr als 750 Falschparker von Busspuren, Straßenbahngleisen und Haltebereichen selbstständig umgesetzt, teilte die BVG auf Anfrage der Berliner Morgenpost mit. Auch wegen der Corona-Pandemie ist der Abschleppdienst jedoch auch nach vier Monaten immer noch erst in der Hochlaufphase.

Seit Jahresbeginn können die Berliner Verkehrsbetriebe eigenständig Falschparker abschleppen, die die Sonderflächen im Straßenland blockieren. Zunächst lief der Betrieb der eigenen Abschleppflotte jedoch nur langsam an. Da Mitarbeiter dafür erst ausgebildet werden mussten, war zu Beginn nur nachts ein Fahrzeug im Einsatz. Um Busspuren dennoch möglichst häufig frei zu bekommen, engagierte die BVG in ihrem Namen zusätzlich einen externen Abschleppdienst. „Um der Polizei möglichst schnell die Arbeit abzunehmen, haben wir darauf zurückgegriffen“, sagte BVG Pressesprecher Jannes Schwentu. Insgesamt 70-mal sei der Dienstleister ausgerückt.

Abschleppen auf Busspuren: BVG schleppt seit April häufiger ab als die Polizei

Richtig ins Rollen gekommen ist der Betrieb demnach erst im vergangenen Monat. „Im April haben wir selbst erstmals deutlich mehr Fahrzeuge umgesetzt als die Polizei“, sagte BVG-Pressesprecher Jannes Schwentu. Die Verkehrsbetriebe entfernten im Vormonat gemeinsam mit dem Dienstleister rund 400 unerlaubt geparkte Fahrzeuge von ihren Busspuren und Haltebereichen. Die Polizei selbst ordnete die Umsetzung hingegen nur noch 80-mal an.

Seit Jahresbeginn rückten die Abschleppwagen der BVG zudem noch rund 400-mal aus, ohne dass ein Auto entfernt werden musste, da der Fahrer noch rechtzeitig erschienen war. Anteilig kommen jedoch auch in diesen Fällen auf die Fahrzeughalter Bußgelder und Gebühren zu.

Die Zahlen gehen also deutlich nach oben. Doch von den eigentlichen Plänen ist die BVG noch ein gutes Stück entfernt. Mittlerweile besitzt sie insgesamt sieben Fahrzeuge zum Umsetzen. Fünf davon werden aktuell bereits regelmäßig zum Abschleppen genutzt. Ursprünglich sollten bereits bis April allerdings zehn Fahrzeuge zum Fuhrpark der BVG zählen. „Wir sind noch nicht auf voller Leistung“, sagte Schwentu. Dies liege auch an der Corona-Pandemie. „Acht Schleppwagenfahrer sind fertig mit der Fahrschule, können aber die Führerscheinprüfung derzeit nicht machen.“ Erst danach könne der Einsatz ausgeweitet werden.

BVG setzt nach wie vor auch externen Dienstleister ein

Die Fahrzeuge stehen noch alle am Busbetriebshof an der Indira-Ghandi-Straße in Weißensee. Bis da eine Busspur in der City West freigeräumt ist, dauert es. Auch deshalb greife man noch immer wieder auf den externen Dienstleister zu, so Schwentu. Bald solle sich die Lage jedoch ändern. „Es wird an einem Konzept gearbeitet, die Abschlepper über die Betriebshöfe zu verteilen, damit jeder Standort schnellen Zugriff hat.“

Durch Erlaubnis der BVG-eigenen Abschleppflotte wurden bislang nicht mehr Falschparker von Busspuren entfernt als sonst. In den ersten vier Monaten des Jahres setzten Verkehrsbetriebe, Polizei und Dienstleister zusammen laut BVG rund 2020 Fahrzeuge um, die auf Busspuren, Tramgleisen oder an Haltestellen geparkt haben. Im Gesamtjahr 2019 ordnete die Polizei 6300 Umsetzungen an, 2018 wurden 5700 Wagen abgeschleppt. Das liege jedoch auch an der Corona-Pandemie, erklärte Schwentu. „Im März und April gab es einen Rückgang bei der Anzahl der Umsetzungen gegenüber Januar und Februar.“

Sonnenallee bekommt längere Busspur

Noch immer sind Busse und Straßenbahnen zu langsam in der Hauptstadt unterwegs. „Durch die unzureichende Umsetzung von Beschleunigungsmaßnahmen durch das Land Berlin war es in den letzten Jahren nicht möglich, die Durchschnittsgeschwindigkeit bei Straßenbahn und Omnibus zu steigern, stattdessen kam es in den letzten Jahren zu einer Verlangsamung“, kritisiert die BVG im gerade veröffentlichten Geschäftsbericht 2019.

Damit die Busse der BVG im Berliner Stadtverkehr schneller vorankommen, sollten eigentlich noch im vergangenen Jahr gut 19 Kilometer zusätzliche Bussonderfahrstreifen auf den Straßen eingerichtet werden. Doch davon ist bis Mitte 2020 immer noch nur ein Teil tatsächlich zu sehen. Zwar seien bis Anfang April knapp 13 Kilometer Busspur angeordnet worden, teilte die Senatsverkehrsverwaltung kürzlich mit. Auf den Straßen markiert sind sie darum jedoch längst noch nicht. Dafür sind die Bezirke zuständig. „Das ist schon zäh“, sagte BVG-Betriebsvorstand Rolf Erfurt der Berliner Morgenpost. „Die Initiative, die man von den Bezirken bei den Pop-up-Radwegen sieht, würde ich mir auch bei den Busspuren wünschen.“

Zumindest an der Sonnenallee geht es nun weiter. Die Straße in Neukölln ist berüchtigt für die Verspätungen, die die dort verkehrende Metrobuslinie M41 regelmäßig auffährt. Dagegen soll in nord-westlicher Richtung die Verlängerung der Busspur helfen. Bald haben Busse auch von der Eder- bis zur Fuldastraße eine eigene Spur, sagte Christian Berg vom Bezirksamt Neukölln. „Wir haben die Schilder bestellt, die Anordnung ist durch.“ Innerhalb der nächsten Wochen soll die Busspur markiert werden.