Fahrradbügel blockieren Stände auf dem Wochenmarkt

Berlin. Die neuen Fahrradbügel auf dem kleinen Teltower Damm am S-Bahnhof Zehlendorf sollten die Fußgängerzone noch attraktiver machen. Ein halbes Jahr dauerte das Experiment, den Abzweig der Hauptstraße, der zum Postplatz führt, für Autos zu sperren. Doch die Autofahrer ignorierten das Verkehrszeichen und fuhren trotzdem in die Straße hinein. Selbst ein Blitzer, der in der Fußgängerzone aufgestellt wurde, konnte daran nichts ändern. Das Projekt scheiterte schneller als gedacht. Seit Januar ist der Straßenabschnitt nun eine Tempo-20-Zone. Die Fahrradbügel vor der Hausnummer 34 sind geblieben – und behindern jetzt den Wochenmarkt.

Anwohner haben sich darüber aufgeregt, dass die Abstellplätze für Fahrräder zuviel Fläche einnehmen und die Marktstände behindern. Gerade in Zeiten von Corona würde es dadurch eng werden auf dem Markt, Abstände könnten nicht eingehalten werden, weil zu wenig Platz zwischen den Marktständen und Fahrradbügeln für die Besucher bleibe. Kunden vom Markt nutzen die Fahrradbügel Die 20 Fahrradbügel würden rege genutzt werden, auch von Kunden des Marktes, sagt Bezirksstadträtin Maren Schellenberg (Grüne) auf Anfrage der Morgenpost. Die Aufstellung wäre nicht nur wegen der Fußgängerzone erfolgt, sondern auch, um die Straße generell zu beruhigen. Außerdem habe es den Wunsch gegeben, mehr Fahrradabstellmöglichkeiten in Zehlendorf Mitte zu schaffen. „Wir sind mit dem Marktbetreiber in Kontakt“, sagt die Bezirksstadträtin. Gegebenenfalls könnten zwei Stände auf den Gehweg geschoben werden, um an dieser Stelle mehr Platz zu schaffen. Die Eröffnung der ersten Fußgängerzone im April 2019 war ein großes Ereignis. Damit sollte die kleine Geschäftsstraße für Fußgänger und Radfahrer sicherer und attraktiver werden. Doch das Gegenteil trat ein. So mussten zum Beispiel Fußgänger, die auf der Fahrbahn spazieren gingen, zur Seite springen und Platz für hupende Autofahrer machen.