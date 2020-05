Die Harte und der Zarte

Der positive Aspekt, den Alice Dwyer aus der Coronakrise mitnehmen wird? Eine renovierte Wohnung! Die drehfreie Zeit der vergangenen Wochen hat die Schauspielerin für eine Verschönerung der eigenen vier Wände genutzt. „Ich habe kein Bananenbrot gebacken und keinen Yogakurs angefangen“, sagt sie und lacht. „Unser Zuhause und ich sind gute Freunde geworden in dieser Zeit. Es waren für mich recht entspannte Monate.“ Dass es nun langsam wieder losgehe mit der Arbeit, sei für sie nun beinahe ein bisschen überfordernd.

Die Ausgangsbeschränkungen erwischten die 32-Jährige mitten im Dreh für die vierte Episode von „Herr und Frau Bulle“. Seit 2018 spielt sie in der ZDF-Reihe an der Seite von Johann von Bülow ein Kommissarin-Fallanalytiker-Ehepaar, das vom Chef dazu verdonnert wird, gemeinsam Fälle zu lösen. Das unterschiedliche Naturell der beiden führt dabei häufig zu amüsanten Spannungen. „Johann hat den klassischen ­Ladies’ Part, der ein bisschen vorsichtiger ist, ich spiele eher den Hau-drauf-Bullen“, sagt Alice Dwyer. Neben der in Deutschland seltenen Kombination von Humor und Spannung in der unübersichtlichen Krimilandschaft sei es be­sonders diese Umkehrung des klassischen Rollenmodells, die ihr an dem ­Projekt gefalle. Die Serie habe zudem ausreichend Rauheit und schräge Charaktere, die es für einen Hauptstadt-Krimi brauche.

Für die Berlinerin Dwyer ist es ein Heimspiel

Gedreht wird „Herr und Frau Bulle“ komplett in Berlin. Für die gebürtige Hauptstädterin Dwyer also ein Heimspiel. „Ich freue mich, dass die Menschen etwas unbekanntere Ecken der Stadt zu sehen bekommen“, sagt sie. Ihre Heimatbezirke Schöneberg und Kreuzberg rücke die Reihe in ein gutes Licht. Anders als bei internationalen Produktionen, die die Stadt häufig willkürlich zusammenwürfeln. Im dritten Fall (16. Mai, 20.15 Uhr) ermitteln Yvonne und Heiko Wills im Umfeld der Berliner Müllmafia. Unglücklicherweise ist die Hauptverdächtige die Tante der Kommissarin. Nach und nach erfahren nicht nur die Zuschauer, sondern auch ihr eigener Mann einiges über die Familiengeschichte der Protagonistin.

Die Verknüpfung von Beruflichem und Privatem kennt auch Alice Dwyer. Die Schauspielerin ist seit 2018 mit ihrem Kollegen Sabin Tambrea verheiratet. Die beiden verliebten sich am Set des gemeinsamen Films „Ma Folie“. Dass sie zuletzt nicht mehr gemeinsam vor der Kamera standen, sei keine bewusste Entscheidung, so Dwyer, es habe sich einfach nicht ergeben. „Ich arbeite sehr selten mit meinem Mann zusammen, aber ich würde das sehr gerne wieder einmal machen. Er ist ein toller Schauspieler.“ Der gemeinsam Beruf biete in ihren Augen nur Vorteile: „Es gibt ein Grundverständnis für das, was ich tue, ich muss nicht alles erklären.“

Als Filmpaar wird man die Berli­nerin in Zukunft also erst einmal weiterhin nur mit Johann von Bülow erleben. Wie intime Szenen in Zeiten von Corona filmisch umgesetzt werden sollen, kann sie sich allerdings noch nicht recht vorstellen. „Es sollte nicht wirken als hätten wir eine Ehekrise. Man muss sich etwas überlegen.“ Dass keine Liebesfilme mehr gedreht werden, halte sie aber für ausgeschlossen.