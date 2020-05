Wunschschule klappt bei den meisten Schülern in Berlin

Berlin. Knapp 91 Prozent der Schüler Berlins, die ab kommenden Schuljahr eine weiterführende Schule besuchen werden, bekommen einen Platz an einer der drei Schulen, die sie als Wunsch angegeben hatten.

In der Hauptstadt füllen die Familien vor dem Wechsel einen Anmeldebogen aus, auf dem sie drei Schulen benennen können. Viele wechseln nun in eine Sekundar- oder Gemeinschaftsschule: 56,6 Prozent. Das sind 13.461 Kinder. Aber auch der Anteil von Gymnasiasten in der Stadt ist weiterhin hoch: hier wollen 43,4 Prozent der Schüler hin – also rund 10.300 Heranwachsende.

Offenbar haben die Berliner Eltern und Schüler immer öfter den Dreh raus, wie der Wechsel zufriedenstellend gelingen kann. Bei Sekundar- und Gemeinschaftsschulen bekamen 87 Prozent der Schüler ihre Erstwunschschule zugewiesen, im Bereich Gymnasium waren es sogar 92 Prozent. Das heißt, nur ein kleiner Teil wurde auf die Zweit- und Drittwunschschulen verteilt.

Erstwunschschule ist nicht unbedingt die Traumschule

Allerdings muss die Erstwunschschule nicht unbedingt die Traumschule sein – viele Eltern wählen inzwischen taktisch aus, wo der Nachwuchs die besten Chancen hat. Die Noten der Förderprognose spielen dabei eine entscheidende Rolle. Oft ist klar, dass man nur bis zu einem gewissen Notendurchschnitt problemlos Eingang in eine Schule findet, danach entscheidet das Los. Und damit das Glück.

Für fast 2500 Schüler waren die Nachrichten dagegen bitter – sie haben an keiner der drei Wunschschulen einen Platz gefunden. Ihnen wird vom Schulamt ein Platz zugewiesen, der nicht im eigenen Bezirk liegen muss. Es gilt lediglich: der Schulweg muss „altersangemessen“ sein. Damit geht es schon mal quer durch die Stadt.

Trotzdem hofft man, dass dieses Jahr alles gut geht und Bezirke nicht untereinander mauern. „Wir haben bereits im November in einer Runde mit Bezirken und Schulaufsicht sehr verbindliche und verlässliche Absprachen getroffen“, so Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD). Das merke man schon daran, dass die meisten Schüler an ihrer Wunschschule weiterlernen können.