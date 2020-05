So lief der erste Tag für die Restaurants in Berlin

Berlin . Die beliebtesten Vierbeiner der Stadt sind zurück im Straßenland: Restauranttische und -stühle. Seit Freitag dürfen Lokale, Imbisse und Cafés zwischen sechs und 22 Uhr wieder Innen- und Außenbereiche öffnen. Schon vom frühen Morgen an stellten Wirte Tische und Stühle auf die Bürgersteige, wobei dem ersten Eindruck nach von den allermeisten die erforderlichen Abstände eingehalten wurden. Zudem kündigten Gastronomen an, wie vom Senat empfohlen, die Adressen der Gäste abzufragen, für eventuelle Nachforschungen zu Ansteckungsketten.

Und auch viele Berliner waren froh über die Wiedereröffnungen. „In den letzten Wochen habe ich mir immer einen Kaffee zum Mitnehmen bestellt“, sagte Werner Stuckradt. Nun freue er sich, seinen Kaffee endlich wieder auf der Terrasse des „Einstein Kaffees“ am Savignyplatz aus einer Keramiktasse trinken zu können – wenn auch unter den geltenden Beschränkungen. So mahnt ein Schild des Cafés: „Bitte teilen Sie Ihren Tisch ausschließlich mit Personen aus Ihrem eigenen oder einem weiteren Haushalt.“

Am Savignyplatz haben viele Restaurants noch geschlossen

In der sonst belebten Gegend um den Savignyplatz sind am Freitag aber viele Restaurants noch geschlossen. Manche öffnen erst am Wochenende oder in der nächsten Woche, ist auf Aushängen an den Türen zu lesen. Marion Stoltz startet mit ihrem portugiesischen Restaurant „Anabelas Kitchen“ an der Pestalozzistraße am Sonnabend. Für den Tag ist es bereits ausgebucht. Stoltz macht sich dennoch Sorgen über das Geschäft. „Weil wir die Tische weit auseinanderstellen müssen, können wir weniger Gäste aufnehmen und rechnen mit Umsatzverlusten von 30 Prozent“, sagt sie.

Wesentlich mehr Platz für Abstand bietet das „Funky Fisch“ an der Kantstraße. „Unsere Terrasse und der Innenraum sind glücklicherweise groß genug, um alle Tische zu verteilen“, sagt Jana Kämpfer. Sie hat die Sitzplätze so verteilt, dass Gäste breite Wege nutzen können, etwa auch zur Toilette. „Natürlich fragen wir uns, ob sich die Gäste überhaupt her trauen werden“, sagt Kämpfer.

Zeitungen sind aus Hygienegründen nicht gestattet

Kreuzberg bietet an diesem Freitagvormittag ein Bild, das daran erinnert, wie Normalität vor der Corona-Krise einmal aussah. Als sie am Morgen die Tischen herausstellte, sei das „ein emotionaler Moment“ gewesen, sagt Daniela Cicerello, Chefin von „Lo spazio – Vereinszimmer“ an der Kreuzbergstraße. Zuletzt arbeitete sie täglich zehn Stunden allein, um Abholer zu bedienen. Jetzt hat sie eine Handvoll Mitarbeiter zurückgeholt. Vor der Tür sitzen Nina und Kemal, ein junges Paar aus der Nachbarschaft. „Wir haben diesem Tag entgegengefiebert, seitdem Daniela uns angekündigt hat, dass es wieder los geht“, sagt Nina. Jetzt fehlten nur die Zeitungen, die aber aus Hygienegründen nicht gestattet sind. Auch auf Menüs muss verzichtet werden. Das „Umami“ an der Bergmannstraße hat deshalb QR-Codes auf die Tische geklebt. Wer sie mit dem Smartphone scannt, bekommt die Speisekarte aufs Handy.

An den Tischen vor dem „Austria“ am Marheinekeplatz ragt Restaurantleiterin Kristin Scheurer ein Zollstock aus der Jeans. Sie habe Ausdrucke des Hotel- und Gaststättenverbands für das Notieren der Gästedaten und werde die Senatsempfehlung befolgen, sagt sie. Der maskierte Kellner eines anderen Lokals dagegen erklärt, als sei es ein wertvolles Alleinstellungsmerkmal, in seinem Lokal müsse sich niemand identifizieren.

Die Kellner halten sich an die Maskenpflicht

In den Außenbereichen der Restaurants und Cafés der Altstadt Spandau sitzen am Freitagmittag zahlreiche Menschen mit Sonnenbrillen, eine Maske tragen aber nur wenige, obwohl der Senat das dringend empfiehlt. Die Kellner halten sich dagegen an die Maskenpflicht. Momentan laufe es gut an, sagt Alberto Carpene, Besitzer der Eismanufaktur "Eli Eis", die an diesem Mittag gut besucht ist. „Es fallen eine Menge Plätze weg, aber wir sind gut vorbereitet.“

Im Restaurant „La Bottega“ tragen die Mitarbeiter zusätzlich Handschuhe, an den Fenstern weisen Schilder auf die Verhaltensregeln hin. „Wir sind noch in der Testphase, aber bisher klappt es ganz gut“, sagt Geschäftsführer Stefano Natili, auch wenn sich manche Sachen noch einspielen müssten. Etwa, dass man als Gast nun nicht mehr einfach den Zuckerstreuer von einem anderen Tisch nehmen darf. Trotz der Vorgaben und reduzierten Plätze ist Natili froh, wieder öffnen zu können. Und dass es viele Stammgäste gibt. Von denen sind einige direkt am Freitag gekommen – und planen schon den nächsten Restaurantbesuch. Zum Abschied sagt ein Paar zu Natili: „Bis morgen.“

Wir sind wieder da: Gastronomen freuen sich über Neustart

