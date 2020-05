Verdi entsetzt über Pläne von Galeria Karstadt Kaufhof

Die bekannt gewordenen Sanierungspläne bei der angeschlagenen Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof haben in Berlin für unterschiedliche Reaktionen gesorgt. Die Gewerkschaft Verdi verurteilte am Freitag die Pläne, wonach bundesweit bis zu 80 der gut 170 Filialen geschlossen werden sollen. Welche der Warenhäuser des Konzerns in Berlin davon betroffen sein könnten, wurde zunächst nicht bekannt. „Wir sind entsetzt darüber“, sagte die für den Handel in der Hauptstadt-Region zuständige Verdi-Gewerkschaftssekretärin Petra Ringer. Der Konzern nutze die Corona-Krise, um im großen Stil Häuser zu schließen. „Die Mitarbeiter sind aber nicht Schuld an der Misere. Wir werden um jeden Arbeitsplatz und jedes einzelne Haus kämpfen“, so Ringer. Der CDU-Abgeordnete Christian Gräff forderte auf Twitter einen Rettungsplan für den Berliner Handel.

Der Handelsverband Berlin-Brandenburg äußerte sich zunächst zurückhaltender. Bislang würden noch keine detaillierten Informationen vorliegen, so Hauptgeschäftsführer Nils Busch-Petersen. „Berlin hat sich immer als starker Warenhaus-Standort erwiesen, weshalb ich auch optimistisch bin, was die Zukunft der Berliner Standorte angeht“, sagte Busch-Petersen weiter. In Berlin betreibt Galeria Karstadt Kaufhof derzeit zwölf Warenhäuser. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi sind für den Konzern in der Stadt etwa 2500 Menschen tätig.

Zuvor hatten die „Wirtschaftswoche“ und der „Spiegel“ über das erste Sanierungskonzept berichtet. Das Papier sei am Freitag dem Gesamtbetriebsrat und anderen Gremien vorgelegt worden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus dem Unternehmensumfeld. Die Zahl der bedrohten Filialen könne sich allerdings noch reduzieren, wenn die Vermieter und andere Beteiligte zu Zugeständnissen bereit seien.

Corona habe die Krise der Kaufhäuser, die sich schon seit Jahren in einem Umstrukturierungsprozess befänden, dramatisch verschärft, erklärte Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) in einer ersten Stellungnahme. „Ich bedauere dies sehr, gerade für Berlin sind die Warenhäuser wichtige Anker und Anziehungspunkte, ob am Alexanderplatz, oder Hermannplatz. Wir sind mit dem Eigentümer im Gespräch, müssen dabei auch die bundesweite Dimension und die Probleme, vor denen Warenhäuser jetzt überall stehen, beachten“, so Pop weiter. Der CDU-Politiker Christian Gräff forderte einen Rettungsplan für den Berliner Handel.

Nach Informationen der „Wirtschaftwoche“ rechnen Insider mit dem Abbau von insgesamt rund 5000 Vollzeitstellen bei dem Unternehmen. Ein Sprecher des Warenhauskonzerns betonte, das Unternehmen wolle Spekulationen nicht kommentieren. Der Handelsriese hatte bereits zu Wochenbeginn Mitarbeiter auf Standortschließungen und einen weiteren Stellenabbau im Zuge des Anfang April eingeleiteten Schutzschirmverfahrens vorbereitet.