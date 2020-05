Die 1977 entführte Lufthansa-Maschine „Landshut“ soll dauerhaft nach Berlin kommen. Das Kanzleramt und Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) prüfen derzeit, ob das Flugzeug in das Militärhistorische Museum der Bundeswehr in Gatow überführt werden kann, bestätigte das Büro der Kulturstaatsministerin am Freitag einen Bericht des „Spiegel“. Das Wrack lagert derzeit in einem Hangar am Bodensee.

Ursprünglich sollte die Maschine im Dornier-Museum in Friedrichshafen ausgestellt werden. Das ließ sich jedoch nicht verwirklichen, so dass nun nach einem neuen Standort gesucht wird. Derzeit werde geprüft, ob und wie das Wrack in die „Neukonzeption des Militärhistorischen Museums eingebunden werden kann“, hieß es am Freitag aus dem Hause Grütters’.

„Die Bundesregierung prüft derzeit eine Ausstellung der Lufthansa-Maschine im Militärhistorischen Museum in Gatow, da aus gegenwärtiger Sicht keine verlässliche Gewähr für den Fortbestand des ursprünglich verfolgten Standorts in Friedrichshafen besteht“, sagte ein Sprecher der Kulturstaatsministerin. „Diese Idee nimmt insbesondere die ‚Landshut‘ als Symbol für eine wehrhafte Demokratie in den Blick.“ Bis zum Sommer 2020 soll das Verteidigungsministerium demnach unter Einbeziehung aller Beteiligten erste Planungen dazu vorlegen. „Dieses Konzept dient der Bundesregierung sodann als Entscheidungsgrundlage über das weitere Vorgehen“, sagte der Sprecher weiter.

Palästinensische Terroristen hatten die Landshut 1977 entführt

Die am 13. Oktober 1977 auf dem Flug von Mallorca nach Frankfurt/Main von vier Terroristen entführte Lufthansa Maschine "Landshut" auf dem Flughafen von Mogadischu.

Foto: dpa Picture-Alliance / dpa

Der Flug LH 181 vom 13. Oktober 1977 von Mallorca nach Frankfurt stellt einen Meilenstein in der deutschen Nachkriegsmilitärgeschichte dar und macht das Flugzeug zu einem zeithistorischen Dokument. Palästinensische Terroristen hatten das Flugzeug damals entführt, um die zum Höhepunkt der Bekämpfung des RAF-Terrorismus inhaftierten Terroristen Andreas Baader und Gudrun Ensslin aus dem Gefängnis freizupressen. Kurz zuvor hatten RAF-Terroristen den damaligen Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer entführt. Mit der Landshut-Entführung sollte der Druck auf die Bundesregierung erhöht werden, den Forderungen nachzukommen.

Die Entführer ermordeten zunächst den Kapitän und begaben sich dann mit den Geiseln auf einen Irrflug über Italien, Zypern, Dubai und Jemen in die somalische Hauptstadt Mogadischu. Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) ging nicht auf die Forderung der Entführer ein und schickte stattdessen die Elitetruppe der Bundeswehr GSG 9 nach Somalia. Am 18. Oktober 1977 stürmten die Soldaten das Flugzeug und befreiten die Geiseln, die alle unverletzt blieben. Die gescheiterte Landshut-Entführung gilt als Auslöser des gemeinschaftlichen Selbstmordes der RAF-Terroristen Baader, Ensslin und Jan-Carl Raspe im Hochsicherheitsgefängnis Stuttgart-Stammheim.

Die „Landshut“ legte eine Odyssee durch die ganze Welt zurück

Das Militärhistorische Museum in Gatow besteht seit 1995, nachdem der zuvor als Militärflughafen der Alliierten genutzte Flugplatz geschlossen wurde. Es zeigt Ausstellungsstücke aus der Fluggeschichte des Militärs von 1880 bis in die Neuzeit.

Nach der Entführung legte die Landshut zunächst eine Odyssee durch die ganze Welt zurück. Nach mehreren Eigentümerwechseln landete sie in Brasilien, wo sie als Transportflugzeug genutzt wurde und danach flugunfähig in einem Schuppen lagerte. 2017 hatte der damalige Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) den Rücktransport nach Deutschland veranlasst.

Die Überlebenden der Entführung fordern die Bundesregierung seit Jahren auf, einen angemessenen Standort für das Flugzeug zu finden. Nachdem es nun offenbar endgültig nicht im Dornier-Museum in Friedrichshafen ausgestellt werden kann, ist Berlin die nächste Option. „Im Koalitionsvertrag ist vorgesehen, die Landshut in Erinnerung an ihre Entführung im Jahr 1977 auszustellen“, sagte der Sprecher der Kulturstaatsministerin am Freitag.