Die Führungsspitze der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg ist nach zwei Abgängen wieder komplett. Nachdem Michael Halberstadt von den Leipziger Verkehrsbetrieben den Posten des Personaldirektors übernommen hat, hat der Aufsichtsrat nun die neue Finanz-Geschäftsführerin berufen. Nachfolgerin von Heike Fölster wird Aletta von Massenbach. Sie kommt vom Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport. Dort war sie für das globale Geschäft zuständig.

Die Juristin leitete vor 2016 Flughafen im türkischen Antalya und in Bulgarien. Davor war sie mit der Privatisierungen von Flughäfen befasst, unter anderem in Lima in Peru. Sie sitzt für Fraport in diversen Aufsichtsräten ausländischer Airports, an denen die Frankfurter beteiligt sind.

In ihrem Lebenslauf taucht auch eine Berliner Station auf. Um die Jahrtausendwende machte sie das Projektmanagement für die Privatisierung der Berliner Flughäfen, inklusive des Baus des Berlin-Brandenburg International (BBI), der inzwischen schon lange als Flughafen BER firmiert.

Aletta von Massenbach ist Flughafenexpertin

Dass die Personalie ein Hinweis auf mögliche Privatisierungspläne für die unter starkem finanziellen Druck stehende Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg sein könnte, wies Aufsichtsratschef Reiner Bretschneider zurück. Massenbach sei eine Flughafenexpertin, als solche werde sie eingestellt.

Die Aufgabe der Managerin dürfte gleichwohl schwierig werden. Denn die finanzielle Lage der FBB ist angespannt, mittelfristig braucht die Gesellschaft rund eine Milliarde Euro frisches Geld, davon sind bisher 300 Millionen Euro durch die Corona-Krise bedingt und 700 Millionen als „Nachlaufkosten für den BER“.

Aufsichtratschef Reiner Bretschneider verwies auf das Testat der Wirtschaftsprüfer für 2019, das mit einem Minus von 95 Millionen Euro abgeschlossen wurde. „Die Finanzlage ist eng, die Gesellschafter haben uns von Anfang an auf knappes Geld gesetzt.“ Die Eigenkapitaldecke sei dünn, aber sie reiche aus.

Ausfälle in der Corona-Krise nicht aus eigener Kraft abzudecken

Lütke Daldrup versicherte, anders als jüngst in einer Studie dreier Wirtschaftsexperten behauptet habe vor der Corona der Flughafengesellschaft nicht die Insolvenz gedroht. Die Studie sei eine „Milchmädchenrechnung“. Die Autoren hätten unter anderem die viel höheren Erlösmöglichkeiten am neuen BER im Vergleich zu Tegel und Schönefeld nicht berücksichtigt. Man werde am BER 18 Euro pro Passagier einnehmen. Bisher seien es nur zwölf. Deshalb werde man 2023 rund 700 und nicht nur wie bisher 400 Millionen Euro einnehmen. Das liege an größeren Shopping- und Gastronomieflächen, aber auch an höheren Start- und Landegebühren.

Gleichwohl wissen sie im Flughafen-Management aber auch, dass sie die Ausfälle in der Corona-Krise keinesfalls aus eigener Kraft abdecken. Die Gesellschafter müssen der FBB mit zusätzlichem Kapital helfen. „Man müsse im Dialog bleiben“, so Bretschneider.

Als Alternative dazu sieht Lütke Daldrup nur eine Privatisierung von Anteilen. Dieser Weg wird aber vom Berliner Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) und der rot-rot-grünen Koalition abgelehnt.

Schließung des Flughafen Tegel (TXL) nur Randthema

Mit der Schließung des Flughafens Tegel nach Pfingsten befassten sich die Aufsichtsräte nur kurz. Den Antrag des Flughafenchefs an die Luftfahrtbehörde, die Flughafenbehörde für zunächst zwei Monate von der Betriebspflicht für TXL zu entbinden, hatte das Gremium schon in der letzten Sitzung unterstützt. Eine Entscheidung wird nicht vor dem 20. Mai erwartet.

Die Gesellschafterversammlung aus Vertretern des Bundes, Berlins und Brandenburgs hatte sich zwar wegen Bedenken des Bundes noch nicht zu einer klaren Haltung dazu verständigt. Bisher hatte der Bund auch deswegen Einwände, weil das baulich seit 2018 fertiggestellte Regierungsterminal noch nicht mit Technik und Möbeln ausgestattet ist. Er beobachte dort aber verstärkte Aktivitäten, sagte Lütke Daldrup.

Er ist entschlossen, sich nur durch eine Gesellschafterweisung samt einer Freistellung von seinem Plan abbringen zu lassen, durch eine Schließung von Tegel Kosten zu sparen. Bei nur noch 1000 Fluggästen pro Tag statt sonst bis zu 100.000 mache es keinen Sinn, zwei Flughäfen zu betreiben, betont er immer wieder. Aber das sei eine „Entscheidung auf Sicht“. Man werde Tegel wieder öffnen, wenn er gebraucht werde. Aus Flughafenkreisen hieß es aber, es sei denkbar, dem Bund entgegen zu kommen und die Schließung Tegels ein paar Wochen hinauszuzögern, bis das Regierungsterminal am BER funktionsfähig ausgestattet sei.

Am Freitag gab es in Tegel 13 Abflüge, in Schönefeld vier. Lütke Daldrup sagte, man erlebe ein leichtes Anziehen des Flugverkehrs, von einem auf zwei Prozent des normalen Niveaus. Man rechne für 2020 nur mit einem Drittel der eigentlich erwarteten deutlich über 30 Millionen Passagiere.