Die Corona-Krise hat Berlin mit voller Wucht erwischt: Die Steuereinnahmen werden drastisch sinken. Die auf das Land heruntergerechneten Ergebnisse der bundesweiten Steuerschätzung haben die schlimmen Erwartungen des Finanzsenators Matthias Kollatz (SPD) und anderer Experten bestätigt. Im Jahr 2020 werden im Haushalt 3,05 Milliarden Euro fehlen, 2021 dann 1,65 Milliarden Euro. Das teilte die Finanzverwaltung am Freitag mit.

Statt der erwarteten 24,16 Milliarden Euro werden im laufenden Jahr nur 21,1 Milliarden in die Landeskasse fließen. Im zweiten Jahr des Doppelhaushaltes wird nun von Einnahmen in Höhe von 23,5 statt 25,2 Milliarden Euro ausgegangen.

Land Berlin muss zusätzliche Kosten für Corona-Krise finanzieren

Neben den massiv eingebrochenen Einnahmen muss Berlin die zusätzlichen Kosten für die Corona-Krise finanzieren, etwa für die Hilfsprogramme für Unternehmen, Selbstständige und Kulturbetriebe, aber auch für mehr Personal in Gesundheitsämtern. Auch wenn hier noch vieles unsicher ist und die Verteilung der Lasten zwischen Bund und Land noch ausgehandelt wird, dürfte damit die vom Finanzsenator benannte Größenordnung des Finanzlochs von fünf bis sechs Milliarden Euro Realität werden.

Kollatz wies aber auch darauf hin, dass sich die Effekte der Krise auch über die nächsten Jahre hindurchziehen würden. Bis 2023, also für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung des Landes, werden sich die Ausfälle gegenüber den bisherigen Planungen auf 8,35 Milliarden Euro summieren. „Damit findet wie in der Finanzkrise 2008/2009 eine dauerhafte Absenkung des Wachstumspfades statt, das frühere Einnahmenniveau wird nicht mehr erreicht“, heißt es in der Mitteilung.

Finanzsenator Kollatz sagte, die Dynamik der Pandemie in den vergangenen Wochen, die Frühindikatoren sowie die harten Wirtschaftsdaten hätten bereits erwarten lassen, dass es zu einer schweren Rezession kommen werde. „Dieses Ergebnis ist für alle staatlichen Ebenen dramatisch. Ich hatte bereits vor Wochen auf die sich abzeichnenden Lücken hingewiesen“, sagte Kollatz.

IHK-Hauptgeschäftsführer: Ergebnis der Steuerschätzung „brutal“

Der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Jan Eder nannte das Ergebnis der Steuerschätzung „brutal“. Die Zahlen belegten, dass „ein Gemeinwesen zwingend auf unternehmerische Tätigkeit und die damit verbundenen Einnahmen angewiesen ist“. Dass Berlin heute in der Lage sei, Soforthilfen in dreistelliger Millionenhöhe auszuhändigen, sei unter anderem deshalb leistbar, weil die Steuereinnahmen in den letzten Jahren um rund 60 Prozent gestiegen seien. Entscheidend sei jetzt, die dramatisch eingeschränkten finanziellen Möglichkeiten des Landes richtig zu nutzen. „Denn nur eine revitalisierte Wirtschaft wird den Handlungsspielraum für die Politik durch steigende Steuereinnahmen wieder vergrößern“, sagte Eder.

Er forderte, die zwei Milliarden Euro aus dem Sonderinvestitionsprogramm Siwana umzuschichten und dort zu investieren, „wo es konjunkturfördernd und zukunftssichernd wirken kann, etwa in Infrastruktur, Digitalisierung oder Klimaschutz“.

Die rot-rot-grüne Koalition verhandelt bereits über den zweiten Nachtragshaushalt, den der Finanzsenator am 26. Mai in den Senat bringen will. Dabei hatten SPD, Linke und Grüne deutlich gemacht, dass sie zusätzliche Kürzungen in der Krise ablehnen. Kollatz gab schon mal ein paar Leitlinien vor: „Klar ist, dass nach diesen Einnahmeneinbrüchen und der daraus resultierenden, unvermeidbaren Kreditaufnahme keinerlei Spielräume für zusätzliche Ausgaben vorhanden sind“, sagte der Senator.

Stattdessen seien alle Positionen des Haushalts daraufhin zu überprüfen, wo sich Abweichungen und insbesondere Verzögerungen ergeben. Dies gelte umso mehr, als uns die Unsicherheit über den weiteren Pandemieverlauf und die wirtschaftlichen Auswirkungen noch eine lange Zeit begleiten würden und eine weitere Verschlechterung der finanziellen Lage nicht ausgeschlossen werden könne.

Unterschiedliche Meinungen, wie stark Berlin sparen soll

Die ersten Reaktionen auf die Berliner Ergebnisse der Steuerschätzung lassen in den Debatten um den kommenden Nachtragshaushalt Streit erwarten. Zwar sind sich alle Fraktionen einig, dass das Finanzloch von mindestens fünf Milliarden Euro 2020/21 vor allem durch neue Schulden zu stopfen ist. Wie stark Berlin aber auch Ausgaben streichen soll, darüber gehen die Meinungen auseinander.

Der Finanzexperte der Linken, Steffen Zillich, sagte, es bleibe bei der Linie, keine Investitionsprojekte zu streichen. Es mache auch keinen Sinn, die Handlungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes durch Sparprogramme infrage zu stellen und Bezirken Anreize zu geben, freie Stellen nicht zu besetzen.

Die CDU verlangt hingegen einen „Kassensturz“. Alle konsumtiven Ausgaben müssten auf den Prüfstand, sagte Fraktionschef Burkard Dregger. Es sei schon bisher niemandem zu vermitteln gewesen, warum die rot-rot-grüne Koalition das Schulessen für die Einkommensstarken kostenlos gemacht habe. „Hingegen müssen Investitionen, die zu Steuereinnahmen führen und Arbeitsplätze sichern, beschleunigt werden, insbesondere Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur, Schulen und Digitalisierung“, sagte Dregger. Dass die rot-rot-grüne Koalition bislang Einsparungen ablehnt, sei eine „Verabschiedung aus der Wirklichkeit“.

Die AfD verlangte, alle „ideologisch motivierten Kostenverursacher“ wie unkontrollierte Zuwanderung, Verstaatlichungen von Häusern, Fördergelder für linke Vereine, aber auch Öko-Prestigeprojekte wie den Kauf von Elektrobussen ersatzlos zu streichen.

Der Bund der Steuerzahler Berlin forderte, auf die „Corona-Heldenprämie“ zu verzichten. Es passe nicht ins Bild, Prämien an die eigenen Bediensteten auszuschütten, die anders als Hunderttausende Kurzarbeiter einen krisensicheren Job hätten, sagte der Vorsitzende Alexander Kraus.

