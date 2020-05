Corona-Newsblog in Berlin: 405 aktuelle Fälle, 5987 Erkrankte genesen

Corona-Newsblog in Berlin 405 aktive Corona-Fälle in Berlin, 5987 Erkrankte genesen

Berlin. In unserem Newsticker berichten wir laufend über die Corona-Lage in Berlin und Brandenburg. Aktuelle Informationen zum Verlauf der Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

19.01 Uhr: 30 Neuinfektionen, vier Menschen seit gestern gestorben

Die Zahl der Neuinfekrionen mit dem Corona-Virus ist seit gestern um 30 Personen gestiegen. 6582 Menschen sind bisher insgesamt erkrankt, 5987 sind genesen. Seit gestern sind vier Menschen mit oder am Coronavirus gestorbren. Die Zahl der Todesopfer in Berlin beträgt insgesamt 190. 405 Menschen sind aktuell laut Gesundheitsverwaltung erkrankt. 172 Menschen werden im Krankenhaus behandelt, 62 intensivmedizinisch.

Bezirk> Bezirk Fallzahl> Fallzahl Inzidenz > Inzidenz Genesen> Genesen Charlottenburg-Wilmersdorf 733 (+6) 213,3 682 Friedrichshain-Kreuzberg 515 (+4) 177,4 474 Lichtenberg 282 (0) 95,9 237 Marzahn-Hellersdorf 352 (+2) 130,4 325 Mitte 952 (0) 246,8 897 Neukölln 727 (+10) 220,4 655 Pankow 687 (+3) 167,8 598 Reinickendorf 494 (+1) 185,4 452 Spandau 298 (+4) 121,5 249 Steglitz-Zehlendorf 536 (+1) 172,9 492 Tempelhof-Schöneberg 662 (-1) 188,6 604 Treptow-Köpenick 344 (0) 125,7 322 Summe 6.582 (+30) 174,6 5987

18.20 Uhr: Polizei - Parks in Berlin voll, aber alles im Rahmen

An Christi Himmelfahrt sind bei blauem Himmel zahlreiche Berliner in den Parks und in der Stadt unterwegs. Die Polizei war stadtweit mit 350 Beamten im Einsatz, um die Einhaltung der Corona-Beschränkungen zu kontrollieren. Ein Sprecher teilte am Nachmittag mit, die Parks seien voll, es sei aber „alles im Rahmen“. An der S-Bahnstation Treptower Park und am „Rübezahl“ am Müggelsee wiesen die Beamten Feiertagsausflügler per Lautsprecherdurchsage und auf Twitter darauf hin, Abstand zu halten. Hier sei es etwa am Eingang zum Park mitunter zu Ansammlungen gekommen, die sich im Park aber schnell wieder verstreut hätten.

Auf der Spree hatten einige Berliner eine Alternative zum Bollerwagen entdeckt und den Feiertagsausflug im Boot angetreten. Auf dem Wasser tummelte sich ein bunte Mischung aus Kanus, Tret-, Falt- und Ruderbooten.

Mehrere kleinere Versammlungen verliefen der Polizei zufolge bis Donnerstagnachmittag ohne Zwischenfälle.

17.52 Uhr: Morgen ab 11 Uhr dürfen wir wieder auf den Fernsehturm

Der Fernsehturm am Alexanderplatz öffnet nach knapp zweimonatiger Corona-Zwangspause am Freitag wieder. Ab 11 Uhr sollen die Aussichtsplattform und das Restaurant „Sphere“ wieder für Besucher zugänglich sein, wie die Betreiber mitteilten.

Jeweils 50 Menschen dürfen gleichzeitig auf die Plattform oder ins Restaurant, ein Wechsel vom Restaurant auf die Aussichtsetage oder umgekehrt ist dabei nicht möglich, wie ein Sprecher erklärte. Auf der Aussichtsplattform gelte außerdem eine Maskenpflicht.

Damit sich keine Schlangen bilden, müssen Besucher vorab online Tickets reservieren, dabei werden Zeiten vergeben. Der Aufenthalt auf der Aussichtsetage ist den Angaben nach auf 45 Minuten beschränkt, im Restaurant auf zwei Stunden.

17.47 Uhr: Mindestens 16 Corona-Fälle in Unterkunft für Geflüchtete

In einer Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Buch haben sich mindestens 16 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Insgesamt stehen 82 der 407 Bewohner der Unterkunft derzeit unter Quarantäne, wie ein Sprecher der Senatsverwaltung für Integration am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Das zuständige Gesundheitsamt Pankow veranlasste den Angaben nach am Mittwoch weitere Abstriche unter den Kontaktpersonen der Infizierten. Die Ergebnisse lagen am Donnerstag noch nicht vor. Außerdem sollen weitere Kontakte identifiziert werden.

Keiner der Erkrankten müsse derzeit im Krankenhaus behandelt werden, hieß es. 13 der 16 Infizierten und 30 weitere Angehörige und Kontaktpersonen befinden sich demnach in häuslicher Quarantäne in der Unterkunft, da ihre Wohnungen über separate Sanitärbereiche verfügen und einfach zugänglich sind. Sie werden von Caterern versorgt und können etwa Hygienegegenstände über den Betreiber bestellen.

39 Bewohner, die im Rahmen des Heims in Buch nicht isoliert werden konnten, zogen am Mittwoch in eine gesonderte Unterkunft für Quarantänefälle an der Buchholzer Straße in Pankow. Dort übernehmen laut der Senatsverwaltung mehrsprachige Ärzte und Pflegekräfte die Betreuung. In den Apartments der sogenannten Tempohomes haben die Bewohner den Angaben nach ein separates Bad und Küche.

16.41 Uhr: Wenige Polizeieinsätze am Vatertag in Brandenburg

Die Brandenburger haben sich den Vatertag nicht von der Corona-Krise verderben lassen. Sie feierten am Donnerstag und zogen teils in Gruppen umher, nahmen aber nach Einschätzung der Polizei - abgesehen von wenigen Ausnahmen - Rücksicht auf die geltenden Auflagen. „Es ist ein ganz normaler, bisher noch ruhiger Himmelfahrtstag“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums. Bei trockenem Frühlingswetter und angenehmen Temperaturen zog es viele Brandenburger ins Freie.

Bis zum Nachmittag rückten die Beamten zu rund 500 Einsätzen landesweit aus. Das entspreche etwa der Zahl der vergangenen Jahre, sagte der Sprecher.

14.40 Uhr: Fünfjährige kehren in Kitas zurück - Tagespflege für alle Jahrgänge

Die stufenweise Öffnung der Kitas geht weiter. Ab Montag, 25. Mai 2020, können die fünfjährigen Kinder und ihre Geschwister wieder die Einrichtungen besuchen. Sie haben dann einen Anspruch auf eine eingeschränkte Betreuung, die etwa einem Halbtagsplatz entspricht. Die Tagespflegestellen können ab Montag alle Kinder wieder aufnehmen, die vor der Corona-Schließzeit betreut wurden.





„Wir sind (...) weiter in einer Ausnahmesituation. Raum- und Personalkapazitäten sind aufgrund der Corona-Maßnahmen begrenzt. Ich bitte daher alle Eltern um Verständnis, dass individuelle Betreuungszeiten nicht voll ausgeschöpft werden können. Die weitere Kita-Öffnung funktioniert nur, wenn alle bereit sind, mit den Kita-Leitungen bestmögliche, solidarische Lösungen zu finden“, sagte Familiensenatorin Sandra Scheeres (SPD).

Insgesamt haben in den Kindertagesstätten ab 25. Mai folgende Kinder einen Anspruch auf Betreuung:

Kinder von Eltern in sog. systemrelevanten Berufen,

Kinder von Alleinerziehenden,

Kinder in besonders belasteten Familiensituationen/besonderem pädagogischen Bedarf,

künftige Schulanfänger und deren Geschwister,

alle Fünfjährigen (alle vor dem 26.05.2015 geborenen Kinder) und ihre Geschwister, wenn sie in derselben Kita betreut werden.

Im nächsten Schritt soll die Gruppe der Vier- bis Fünfjährigen voraussichtlich ab dem 8. Juni 2020 in die Kitas zurückkehren. Der genaue Zeitpunkt hängt vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie ab.





Bei Fragen zur eingeschränkten Betreuung wenden sich Eltern bitte an die Kita-Leitungen. Für Anliegen, die nicht auf diesem Weg geklärt werden konnten, wurde bei der Senatsverwaltung für Bildung eine Hotline eingerichtet: Tel. 90227-6600 (Mo – Fr: 9 Uhr bis 15 Uhr)

13.36 Uhr: Wieder mehr neue Corona-Fälle in Brandenburg

In Brandenburg hat das Gesundheitsministerium am Donnerstag (Stand 8 Uhr) insgesamt 3224 bestätigte Corona-Fälle verzeichnet, das seien 13 mehr als am Vortag. In den vergangenen beiden Tagen waren nur jeweils drei Covid-19-Fälle neu hinzugekommen. Die Zahl der Erkrankten liegt weiter bei rund 180, während etwa 2880 Patienten als genesen gelten, das sind zehn mehr als am Vortag. Bisher starben 167 Corona-Patienten, das ist ein Todesfall mehr als am Mittwoch. Der Hotspot ist weiter Potsdam mit 631 Fällen, in der Prignitz sind es nur 25.

13.02 Uhr: Polizei an Himmelfahrt: „Seien Sie freundlich wie das Einhorn“

Aus Sicht der Berliner Polizei hat der Feiertag Christi Himmelfahrt ruhig begonnen. Mehrere kleinere Versammlungen seien bis Donnerstagmittag ohne Zwischenfälle verlaufen, etwa von Mietern gegen Verdrängung sowie ein weitläufiger Fahrrad-Korso gegen Corona-Beschränkungen in Tegel.

Auch bei Freizeitausflügen - am Vatertag oft feuchtfröhlich - seien zunächst keine Auffälligkeiten gemeldet worden. „Liebe Herren, bitte seien Sie bei Ihren Ausflügen wie das Einhorn - freundlich und flauschig“, twitterte die Polizei zum Bild einer offenbar zum Vatertag verschenkten Kinderzeichnung des Fabelwesens - und lieferten die Erläuterung gleich hinterher: „Man sieht Einhörner selten. Sie treten wohl nicht in großen Gruppen auf.“

Liebe Väter,

wir wünschen alles Gute zum heutigen #Vatertag und hoffen, Sie wurden liebevoll beschenkt.



Liebe Herren,

bitte seien Sie bei Ihren Ausflügen wie das Einhorn - freundlich und flauschig. Man sieht Einhörner selten. Sie treten wohl nicht großen in Gruppen auf😉



^tsm pic.twitter.com/CYJuNWTfsf — Polizei Berlin (@polizeiberlin) May 21, 2020

12.37 Uhr: Pop mahnt Gastwirte: „Polizeieinsätze schaden allen“

Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) hat die Gastwirtein Berlin um die verantwortungsvolle Einhaltung der coronabedingten Regeln gebeten. In einem Brief mahnte sie gemeinsam mit dem Präsident des Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Berlin, Christian Andresen, dass die Lockerungen nach dem Shutdown in der Gastronomie abhängig von der weiteren Entwicklung der Pandemie sind.

"Für die Beibehaltung der Lockerungen und mehr noch für ihren Ausbau ist es enorm wichtig, dass Sie Ihrer unternehmerischen Verantwortung gerecht werden und die Hygiene- und Abstandsregeln in Ihren Betrieben konsequent umzusetzen“, heißt es in dem Schreiben von Donnerstag. „Einen erneuten Anstieg der Infektionszahlen und einen möglichen erneuten Shutdown können und wollen wir uns nicht leisten.“ Bilder und Berichte von Polizeieinsätzen schadeten der gesamten Branche.

Seit vergangener Woche dürfen Restaurants, Imbisse und Cafés in Berlin wieder öffnen, solange sie selbst zubereitetes Essen anbieten. Reine Schankwirtschaften wie Kneipen und Shisha-Bars bleiben hingegen weiter geschlossen. Die Gastronomen müssen dabei einen Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Tischen inklusive Stühlen gewährleisten. Konkrete Zahlen zu Einsätzen und Verstößen in der Gastronomie liegen bislang nicht vor.

+++ 11.42 Uhr: Schausteller in Nöten - Rettungsschirm gefordert +++

Nach dem coronabedingten Ausfall der Großevents in Berlin in diesem Sommer hofft die Schausteller-Branche auf eine Entspannung der Lage im Herbst und Winter. Vor allem die Weihnachtsmärkte werden wichtig - doch bis dahin müssen viele Schausteller trotz der Corona-Soforthilfen noch um ihre Existenz bangen, wie der Vorsitzende des Berliner Schaustellerverbandes, Michael Roden, sagte. „Es muss ein Rettungsschirm kommen, sonst fällt das Gewerbe in sich zusammen“, betonte er.

Im Frühling starte für gewöhnlich die Hauptsaison - die falle jetzt komplett aus. Viele hätten zudem in ihre Geschäfte investiert und blieben nun auf teils hohen Kosten sitzen, beschrieb Roden. Der Verband, der nach eigenen Angaben 200 Betriebe mit 2000 Mitarbeitern vertritt, sieht die Politik in der Pflicht, die Schausteller zu unterstützen. Die Schausteller hätten sich bereits mit einem Brief an Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) gewandt.

11.10 Uhr: Neuer Corona-Fall bei der Berliner Feuerwehr

Auf der Feuerwache Steglitz ist ein weiterer Feuerwehrmann positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Damit beläuft sich die Zahl der Infizierten bei der Feuerwehr auf insgesamt drei – alle auf dieser Wache. Daneben wurde fünf weitere Mitarbeiter als Kontaktpersonen auf amtsärztliche Anordnung in Quarantäne gesetzt. 16 befinden sich in freiwilliger Selbstisolation.

18 Feuerwehrleute haben eine Covid19-Infektion seit dem ersten Fall auf der Feuerwache Marzahn Ende März inzwischen überstanden. Außerdem konnten mit Stand von Mittwochmittag insgesamt 544 aus der angeordneten oder freiwilligen Quarantäne wieder in den Dienst zurückkehren. Seit Bekanntwerden des ersten Corona-Falls in Berlin am 1. März hat die Feuerwehr insgesamt 530 mit dem Coronavirus infizierte Menschen transportiert.

7 Uhr: Polizei kontrolliert auch am Vatertag Einhaltung der Regeln

Die Polizei will in Berlin auch am Vatertag kontrollieren, ob die Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln eingehalten werden. Polizeistreifen überprüfen Auflugsrestaurants, Parks und Badeseen. Auch für das brandenburgische Umland kündigte die dortige Polizei Kontrollen an.

In Berlin müssen Menschen grundsätzlich einen Mindestabstand von 1,5 Metern zueinander einhalten, es sei denn, sie leben zusammen. Seit knapp zwei Wochen dürfen sich auch wieder Angehörige von zwei Haushalten treffen, die aber den Mindestabstand einhalten müssen.

Auch an den nächsten beiden Tagen sind größere Polizeieinsätze geplant: Am Freitagabend wegen des Bundesliga-Derbys zwischen Hertha BSC und Union Berlin im Olympiastadion. Und am Sonnabend erneut wegen zahlreicher Demonstrationen gegen und für die Corona-Einschränkungen.

6 Uhr: Nur wenige Jugendherbergen öffnen - Insolvenz droht

Zum Pfingstwochenende hin öffnen einzelne Jugendherbergen in Brandenburg wieder. Der Verband Berlin-Brandenburg fürchtet aber weiterhin eine Insolvenz durch die Corona-Krise. Nur etwa bis September reichten die Mittel noch, sagte Sprecher Marcus Hirschberg. „Ohne staatliche Hilfe gehen wir den Bach runter.“ Nur in fünf der insgesamt 19 Herbergen in Berlin und Brandenburg könnten die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln umgesetzt werden.

Die Häuser in Potsdam, in Wandlitz nördlich von Berlin, die Bremsdorfer Mühle im Osten Brandenburgs sowie die Jugendherbergen Köthener See und Lübben im Spreewald öffnen am 29. Mai wieder. Sie seien vor allem auf Familien ausgerichtet, und alle Zimmer hätten eigene Bäder. Die Gäste werden laut Hirschberg vorab über die Hygiene- und Abstandsregeln informiert, Abstandsmarkierungen und Desinfektionsmittelspender wurden demnach angebracht. Unterkünfte mit Mehrbettzimmern, Gemeinschaftsduschen oder zu kleinen Essenssälen könnten noch nicht öffnen, so Hirschberg. So bleiben auch die Berliner Häuser noch geschlossen.

Insgesamt entgingen dem Verband den Angaben zufolge seit dem 18. März rund 6,2 Millionen Euro Umsatz, 180.000 Übernachtungen seien weggefallen. Ein kleiner Teil der Gäste habe umgebucht, sagte Hirschberg. Aber vor allem Klassen- oder Gruppenfahrten wurden demnach abgesagt. Die rund 200 Mitarbeiter der Jugendherbergen in Berlin und Brandenburg seien in Kurzarbeit.

5 Uhr: CDU-Abgeordnete Ludwig für Ende der Corona-Regeln

Die Potsdamer CDU-Bundestags- und Landtagsabgeordnete Saskia Ludwig fordert ein zügiges Ende aller Beschränkungen in der Corona-Krise. „Wir müssen zur Normalität zurückgehen. Auch nach sämtlichen Lockerungsmaßnahmen ist die Zahl der Infizierten nicht deutlich gestiegen“, sagte die CDU- Wirtschaftspolitikerin. Die rot-schwarz-grüne Brandenburger Landesregierung hatte am Dienstag weitere Lockerungen angekündigt, Fitnessstudios und Freibäder sollen am 28. Mai öffnen.

Auch die Schulen müssen nach Ansicht der CDU-Politikerin wieder in den Regelbetrieb kommen. „Die Eltern müssen wissen, ob ihre Kinder nach den Sommerferien wieder normal zur Schule gehen können“, forderte Ludwig. „Gleichzeitig muss die Landesregierung die Betreuung im Ferienhort und in den Kitas während der gesamten Sommerferien ohne Schließzeiten sicherstellen.“

Ludwig hält eine Aufstockung des Rettungsschirms des Landes für notwendig. „Es ist nicht das Verschulden derer, die nicht arbeiten können.“ Bisher hat das Land Hilfen von zwei Milliarden Euro beschlossen. Die Corona-Krise reißt zugleich ein Loch in den Haushalt: Rund 1,15 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen werden für dieses Jahr erwartet.

+++ Mittwoch, 20.05. +++

Die wichtigsten Corona-News aus Berlin und Brandenburg am Mittwoch

▸Corona-Krise: Der Flughafen Tegel schließt am 15. Juni

▸407 aktuelle Corona-Fälle in Berlin, 5959 Erkrankte genesen

▸Wohlfahrtsverbände fordern Corona-Prämie für alle Helfer

21.38 Uhr: Spiehallen in Brandenburg dürfen noch nicht öffnen

Spielhallen müssen in Brandenburg vorerst weiter für Publikum geschlossen bleiben. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat eine entsprechende Regelung in der Sars-CoV2-Eindämmungsverordnung des Landes mit zwei Eilbeschlüssen bestätigt, wie das Gericht am Mittwochabend mitteilte. Demnach ist die Vorgabe trotz rückläufiger Corona-Infektionszahlen derzeit verhältnismäßig und angemessen. (OVG 11 S 49.20 und OVG 11 S 52.20)

Es sei damit zu rechnen, dass sich Kunden in Spielhallen länger aufhalten als etwa in Gaststätten und Geschäften, die in Brandenburg wieder in Betrieb sein dürfen. Das Infektionsrisiko sei deshalb höher. Zudem prüfe das Gesundheitsministerium bei Veränderungen kurzfristig, ob weitere Lockerungen zugelassen werden könnten, argumentierte das Gericht der Mitteilung zufolge. Die Beschlüsse können nicht angefochten werden.

19.53 Uhr: Bergmann-Klinik räumt Fehler nach Virusausbruch ein

Das Potsdamer Klinikum Ernst von Bergmann hat nach dem Coronavirus-Ausbruch Fehler eingeräumt. Die Infektionen von Patienten und Mitarbeitern hätten in ihrem möglichen Zusammenhang betrachtet werden müssen, teilte die Klinik am Mittwoch nach Vorlage eines Berichts zur internen Aufarbeitung mit.

„Um dies in Zukunft zu verbessern, wird die Zusammenarbeit der Krankenhaushygiene und des Betriebsarztes gestärkt und enger miteinander verzahnt“, erklärte Geschäftsführer Hans-Ulrich Schmidt. „Außerdem waren Dokumentations- und Meldeprozesse offensichtlich weniger zuverlässig, als es die hauseigenen Standards vorsehen.“ Die Klinik bedaure jeden Todesfall.

Im größten Potsdamer Krankenhaus hatten sich im März Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2-bei Patienten und Mitarbeitern gehäuft. Bisher starben in dem Klinikum 45 Covid-19-Patienten.

18.56 Uhr: 49 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Berlin

In Berlin sind bis Mittwoch keine weiteren Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle beträgt aktuell 186.





49 neue Infektionen wurden bestätigt, 29 gab es am Tag zuvor. 407 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin. 399 waren es gestern. 5959 Menschen sind inzwischen genesen.





Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 66. Das ist eine Person weniger als gestern. Insgesamt liegen 185 Menschen in Krankenhäusern, neun weniger als gestern.

Bezirk> Bezirk Fallzahl> Fallzahl Inzidenz > Inzidenz Genesen> Genesen Charlottenburg-Wilmersdorf 727 (+1) 211,6 681 Friedrichshain-Kreuzberg 511 (+8) 176,0 474 Lichtenberg 282 (0) 95,9 236 Marzahn-Hellersdorf 350 (+6) 129,6 325 Mitte 952 (+10) 246,8 893 Neukölln 717 (+1) 217,3 648 Pankow 684 (+11) 167,1 594 Reinickendorf 493 (+2) 185,1 450 Spandau 294 (0) 119,9 248 Steglitz-Zehlendorf 535 (+7) 172,5 490 Tempelhof-Schöneberg 663 (+2) 188,9 603 Treptow-Köpenick 344 (+1) 125,7 317 Summe 6.552 (+49) 173,8 5959

17.27 Uhr: Bahn lässt wieder Sprinter Berlin - München fahren

Fahrgäste zwischen Berlin und München können von Juni an wieder Sprinter-Züge nutzen. Damit legen sie die Strecke planmäßig wieder in knapp unter vier Stunden zurück. „Ab Anfang Juni fahren wir die Sprinterverbindungen nach Berlin hoch“, kündigte Michael Peterson, Fernverkehrschef der Deutschen Bahn, am Mittwoch an.

Diese Züge halten unterwegs seltener als andere ICE. Auf den wichtigen Verbindungen zwischen Berlin und Frankfurt beziehungsweise Stuttgart gibt es jetzt schon wieder Sprinterverkehr. München kommt am 2. Juni hinzu. Zunächst fährt ein Zug morgens von München nach Berlin und am Nachmittag zurück.

Das Angebot soll nach und nach steigen. Die Bahn hatte es mit Beginn der Corona-Krise zurückgefahren. So waren zuvor zwischen München und Berlin sechs Sprinter-Verbindungen üblich.

16.06 Uhr: "Tropical Islands" öffnet ab 15. Juni wieder für Besucher

Das Erlebnisbad "Tropical Islands" in Krausnick vor den Toren Berlins öffnet ab 15. Juni seine Tore für Besucher und wird den Gäste- und Hotelbetrieb den gegebenen Abstands- und Hygieneregeln entsprechend wieder aufnehmen. Anlass sind die Anpassungen der Eindämmungs- und Quarantäne-Verordnung, die in der gestrigen Kabinettssitzung der Staatskanzlei Brandenburg beschlossen wurden.

„Ich freue mich sehr, dass Tropical Islands sehr frühzeitig und verantwortungsvoll ein Hygienekonzept vorgelegt und mit dem Gesundheitsamt abgestimmt hat“, sagte Carsten Saß, Gesundheitsdezernent des Landkreises Dahme-Spreewald. Tagestickets sind bis auf weiteres nur online erhältlich. Das "Tropical Islands" 60 Kilometer südlich von Berlin gehört mit 1,2 Millionen Besuchern im Jahr zu den beliebtesten Reisezielen Deutschlands und beschäftigt über 500 Mitarbeiter.



15.51 Uhr: Beschäftigte an Kliniken wollen besseren Corona-Schutz

Beschäftigte von Charité und den Vivantes-Kliniken fordern vom Senat weiterhin mehr Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Außerdem gehe es darum, dass „jetzt bereitgestellte Gelder nach der Pandemie durch die Krankenhäuser nicht wieder durch Einsparungen zurückgegeben werden müssen“, erklärte Verdi-Gewerkschaftssekretär Marco Pavlik.

Im Rahmen einer kleinen Kundgebung vor dem Roten Rathaus übergaben Beschäftigte von Charité und Vivantes der Staatssekretärin von Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) Briefe von mehreren tausend Mitarbeitern.

Bereits Anfang April hatten sich die Beschäftigten der landeseigenen Krankenhauskonzerne an den Senat gewandt und einen besseren Gesundheitsschutz sowie einen Belastungszuschlag gefordert. Daraufhin beschloss der Senat für Ärzte und Pfleger eine Prämie von je 450 Euro, die gestaffelt über drei Monatsgehälter ausgezahlt wird. Die Gewerkschaft Verdi forderte einen steuerfreien Zuschlag von 500 Euro.

14.45 Uhr: Gesundheitsministerin gegen flächendeckende Corona-Tests

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hat sich gegen flächendeckende Corona-Tests ausgesprochen, auch mit Verweis auf die praktische Umsetzung. Sie kündigte zugleich eine Teststrategie für Pflegeheime an. Linke-Gesundheitspolitikerin Bettina Fortunato kritisierte, dass keine Teststrategie für Schulen und Kitas geplant sei. „Ein konsequenter Schutz der Bevölkerung ist das nicht.“ Die Lage in Flüchtlingsunterkünften entspannt sich nach Einschätzung des Ministeriums etwas. In Potsdam sei die letzte bestehende Quarantäne aufgehoben worden.

Die Kenia-Regierung hatte die Beschränkungen am Dienstag weiter gelockert. Fitnessstudios und Freibäder öffnen am 28. Mai wieder, Hallen- und Thermalbäder am 13. Juni. Nonnemacher warnte aber: „Das Virus ist durchaus noch in der Luft.“ Sie sehe „mit Sorge“, dass die Bereitschaft zu einer möglichen späteren Impfung gegen Covid-19 angesichts der Proteste gegen die Beschränkungen sinke.

14.35 Uhr: Brandenburg will Corona-Fälle verhindern - Kita geschlossen

Die Brandenburger Landesregierung will weitere Corona-Infektionen in Kindertagesstätten mit strikten Kontrollen verhindern. „Wir müssen sehen, dass wir (...) den größtmöglichen Schutz für die Kinder, für die Eltern und für die Beschäftigten bieten“, sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) im Landtags-Gesundheitsausschuss in Potsdam. Nach dem Hygienekonzept dürften keine Kinder mit Krankheitssymptomen in Kitas kommen. Die Eltern müssten erklären, dass es in ihrem Haushalt keine Symptome für die Krankheit Covid-19 gebe. In Brandenburg traten bisher in mehreren Kitas Corona-Infektionen auf.

Inzwischen ist etwas mehr als ein Drittel aller Kinder in Notbetreuung - der Anteil schwankt aber in den Kreisen von 27 bis 57 Prozent. Ab kommendem Montag öffnen die Kitas weiter: Alle Kinder sollen bis zu den Sommerferien Ende Juni zumindest vier Stunden an mindestens einem Tag in der Woche in die Kita gehen - vorrangig Kinder im letzten Kita-Jahr vor der Einschulung. Je nach Kapazität kann das Angebot ausgeweitet werden. Die Landesregierung will auch an Schulen ein Infektionsrisiko vermeiden.

14.30 Uhr: Nach Corana-Tests: Yunus Malli vor Rückkehr in Union-Kader

Nach dem Wirrwarr um positive und negative Tests auf das Coronavirus steht Mittelfeldspieler Yunus Malli beim 1. FC Union Berlin vor der Rückkehr in den Kader. „Er hatte eine Leidenszeit. Es war wirklich nicht ganz einfach, aber er ist erstaunlich weit. Er hat uns alle überrascht“, sagte Trainer Urs Fischer vor dem Berliner Derby in der Fußball-Bundesliga bei Hertha BSC am Freitag (20.30 Uhr). Leihgabe Malli vom VfL Wolfsburg konnte wochenlang nicht mit der Mannschaft trainieren, nachdem es an zwei negativen Corona-Tests in Folge gemangelt hatte. Erst seit der Vorwoche trainiert der 28-Jährige wieder mit der Mannschaft.

13.40 Uhr: Flughafengesellschaft hat keine Corona-Hilfen beantragt

Der Betreiber des neuen Hauptstadtflughafens BER hat nach Angaben von Brandenburgs Finanzministerin Katrin Lange (SPD) keine coronabedingte Liquiditätshilfen beantragt. Das betonte Lange in einer Sondersitzung des Finanz- und Haushaltsausschusse des Brandenburger Landtages. Der AfD-Abgeordnete Daniel Münschke hatte das Thema auf die Tagesordnung setzten lassen. Er äußerte Befürchtungen, dass der angekündigte Mehrbedarf der Flughafen GmbH durch das Land über den Corona-Rettungsschirm bedient werde.

Ministerin Lange betonte, dass eine Businessplan vorliege, in dem der Bedarf beziffert werde. Danach solle die Hälfte über Kredite finanziert werden, der Rest von den Gesellschaftern unter Vorbehalt der Haushaltsgesetze, sagte sie. „Wir werden auch in 2021, 22, 23 möglicherweise noch Unterstützung benötigen“, hatte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup am Montag in dem Brandenburger BER-Sonderausschuss gesagt.

13.18 Uhr: Angriff auf ZDF-Team - Staatsanwaltschaft weist Spekulationen über Motiv zurück

Nach dem Angriff auf ein Fernsehteam des ZDF am Rande einer sogenannten „Hygiene-Demo“ gegen die Corona-Maßnahmen am 1. Mai dieses Jahres hat die Staatsanwaltschaft Spekulationen über ein mögliches Motiv für den Angriff zurückgewiesen. „Spiegel TV“ hatte über Verbindung zum Verschwörungstheoretiker Ken Jebsen berichtet. Dies wies die Staatsanwaltschaft nun zurück.

12.57 Uhr: Ärger über geplante Verteilung der Corona-Prämien

Die Freie Wohlfahrtspflege in Berlin fordert vom Regierenden Bürgermeister Michael Müller eine Kurskorrektur bei der Vergabe von Dankesprämien für Beschäftigte in Coronazeiten. Mit Ausnahme der Kitas seien diese sogenannten „Heldenprämien“ bisher nur für Beschäftigte des Landes vorgesehen. Das sorge für Unmut und Unfrieden unter den Mitarbeitern der freien Träger, die im Auftrag des Landes oft die gleiche Arbeit machten. „Der Betriebsfrieden ist gefährdet, die Unruhe ist groß“, sagte Oliver Bürgel für die Liga der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege.

Zur Liga der freien Wohlfahrtspflege, die einen Teil ihrer mehr als 100.000 Mitarbeiter auch bei Prämien berücksichtigt sehen möchte, gehören zum Beispiel die Caritas, das Diakonische Werk, das Deutsche Rote Kreuz und die Arbeiterwohlfahrt. Sie betreiben neben Kitas unter anderem konfessionelle Krankenhäuser, die DRK-Kliniken, Notfallrettung sowie Einrichtungen der Jugendhilfe, Behindertenarbeit sowie Drogen- und Suchthilfe.

Es sei wichtig, dass der Senat auch die freien Träger im Blick behalte und mit ihnen über Kriterien einer Vergabe ins Gespräch komme. Sonst bestehe die Gefahr, dass eine Zweiklassen-Gesellschaft entstehe, in der Helfer für die gleiche Arbeit mit dem gleichen Gesundheitsrisiko unterschiedlich bei emotionaler und monetärer Anerkennung behandelt würden. "Es muss wirtschaftlich leistbar sein. Wir wollen Berlin nichts abfordern, was nicht möglich ist", betonte Caritas-Chefin Ulrike Kostka.

Ebenso fordert die Liga eine Aufstockung der Prämien des Bundes von bis zu 1000 Euro für alle Altenpflegekräfte um 500 Euro durch das Land. Berlin wolle bisher lediglich 250 Euro zahlen - anders als acht andere Bundesländer, darunter auch Brandenburg, so die Liga. Wie viel Geld der Senat zu dem vom Bund geplanten Bonus dazugibt, ist laut Finanzverwaltung noch offen.

12.35 Uhr: Freie Träger fordern Corona-Prämien für alle systemrelevanten Helfer

Die Freie Wohlfahrtspflege in Berlin fordert vom Regierenden Bürgermeister Michael Müller eine Kurskorrektur bei der Vergabe von Dankesprämien für Beschäftigte in Coronazeiten. Mit Ausnahme der Kitas seien diese sogenannten „Heldenprämien“ bisher nur für Beschäftigte des Landes vorgesehen. Das sorge für Unmut und Unfrieden der Mitarbeiter bei freien Träger, die im Auftrag des Landes die gleiche Arbeit machten. „Der Betriebsfrieden ist gefährdet, die Unruhe ist groß“, sagte Oliver Bürgel für die Liga der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege in Berlin.

Die Grundidee der Dankesprämien sei richtig und zu begrüßen, betonte die Liga. Es sei aber wichtig, dass der Senat auch die freien Träger im Blick behalte und mit ihnen über Kriterien einer Vergabe ins Gespräch komme. Sonst bestehe die Gefahr, dass eine Zweiklassen-Gesellschaft entstehe, in der Helfer mit dem gleichen Gesundheitsrisiko unterschiedlich in Sachen emotionaler und monetärer Anerkennung behandelt würden.

Ebenso fordert die Liga eine Aufstockung der Prämien des Bundes von bis zu 1000 Euro für alle Altenpflegekräfte um 500 Euro durch das Land. Berlin wolle bisher lediglich 250 Euro zahlen - anders als acht andere Bundesländer, darunter auch Brandenburg, so die Liga.

12.30 Uhr: Himmelfahrt, Lokal-Derby, Demos - langes Wochenende für Polizei

Auf die Berliner Polizei kommt ein langes Wochenende mit vielen Einsätzen zu Himmelfahrts-Ausflügen, dem Bundesliga-Derby zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Union am Freitag und Demonstrationen am Samstag zu. Wie viele Polizisten jeweils zusätzlich eingesetzt werden, stand am Mittwoch noch nicht fest. Die Einsatzvorbereitungen liefen noch, sagte ein Sprecher.

Am Vatertag solle die Corona-Verordnung in Ausflugslokalen, Parks und Badeseen im Rahmen der üblichen Streifen überprüft werden, hatte die Polizei bereits angekündigt. Am Freitagabend (20.30 Uhr) spielt dann Hertha BSC gegen Union Berlin im weitgehend leeren Olympiastadion. Dort wird die Polizei rund um das Stadion im Einsatz sein, um größere Versammlungen von Fans zu verhindern.

Am Samstag sind erneut zahlreiche Proteste in Berlin-Mitte gegen die Corona-Einschränkungen angekündigt. Dazu kommen Gegendemonstrationen von Initiativen und Gruppen, die zu Vernunft aufrufen und sich gegen Verschwörungstheorien wenden.

12.15 Uhr: Finowkanal öffnet wieder seine Schleusen

Seit Mittwoch ist der Finowkanal für den Schiffverkehr wieder durchgängig befahrbar, wie das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Eberswalde mitteilte. Der ursprüngliche Starttermin Ende April war wegen der Beschränkungen in der Corona-Pandemie verschoben werden. Die Schleusen öffnen demnach bis einschließlich 25. Oktober täglich von 9 Uhr bis 16.45 Uhr.

Der Finowkanal ist 32 Kilometer lang und hat zwölf Schleusen und zwei Brücken. Die Schleusen stehen unter Denkmalschutz und werden noch per Handkurbel bedient.

12 Uhr: Prämie für „Corona-Helden“ soll bald ausgezahlt werden

Die in Berlin geplante Prämie von bis zu 1000 Euro für Tausende in der Corona-Pandemie besonders geforderte Landesbeschäftigte soll in absehbarer Zeit fließen. Die Finanzverwaltung gab den Behörden und Landesbetrieben jetzt in einem Schreiben konkrete Informationen zur Umsetzung des Vorhabens, wie eine Sprecherin mitteilte. Demnach sollen die jeweiligen Leitungen der Dienststellen festlegen, welcher Beschäftigte eine Prämie in welcher Höhe bekommt. Das Geld werde den Betreffenden dann mit ihrem Gehalt überwiesen. Bei Angestellten freier Träger von Kitas oder Horten, die ebenfalls in den Genuss der Prämie kommen sollen, läuft die Auszahlung über deren Arbeitgeber.

Das Geld soll an bis zu 25.000 „Alltagshelden“ gehen, die vor allem in der erste Phase der Corona-Krise Außergewöhnliches leisteten und oft einer Gesundheitsgefahr ausgesetzt waren. Dazu zählen Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungskräfte, Justizbedienstete und Mitarbeiter von Gesundheits- und Ordnungsämtern. Das gilt auch für Erzieherinnen in der Notbetreuung sowie für bestimmte Beschäftigte in Jobcentern.

Ärzte und Pfleger der landeseigenen Krankenhauskonzerne Vivantes und Charité haben von den Kliniken bereits eine Prämie von je 450 Euro zugesagt bekommen, die gestaffelt über drei Monatsgehälter ausgezahlt wird. Wieviel Geld der Senat zu dem vom Bund geplanten Bonus für Pflegekräfte in Höhe von 1000 Euro dazugibt, ist laut Finanzverwaltung noch offen. Möglich wären bis zu 500 Euro.

11.54 Uhr: Verkehrsminister fordert „Rettungsschirm“ für den Nahverkehr

Brandenburgs Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) fordert Bundesgelder für Bus- und Bahn-Unternehmen im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV). „Busse und Straßenbahnen in den Landkreisen erleiden ebenso wie der Regional- und S-Bahnverkehr immense Einnahmeverluste durch die Corona-Krise. Dennoch müssen sie weiterfahren, um die Menschen mobil zu halten. Wir brauchen daher einen Rettungsschirm für den gesamten ÖPNV“, erklärte der Minister.

Das Land hat Beermann zufolge bereits 75 Millionen Euro aktiviert und die Mittel vorzeitig zur Verfügung gestellt. Damit sollen die Landkreise und kreisfreien Städte unterstützt werden, die die Auftraggeber für den öffentlichen Nahverkehr sind. Vom Land stehen pro Jahr 100 Millionen Euro zur Verfügung. Allein in Brandenburg sind nach ersten Schätzungen des Ministeriums Fahrgeldausfälle in Höhe von rund 115 Millionen Euro zu erwarten. „Um den damit verbundenen finanziellen Schaden im ÖPNV aufzufangen, bedarf es einer großen gemeinsamen Kraftanstrengung – da ist auch der Bund gefordert“, betonte Beermann.

11.41 Uhr: Nur drei neue Corona-Fälle in Brandenburg

Die Brandenburger Regierung sieht derzeit ein sehr niedriges Infektionsgeschehen im Land. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) sagte im Landtags-Gesundheitsausschuss, die geschätzte Zahl der Genesenen sei um 40 zum Vortag auf 2870 gestiegen - das sind knapp 90 Prozent aller bestätigten Corona-Infizierten. Insgesamt sind 3211 Menschen offiziell als infiziert erfasst - das sind nur drei Fälle mehr als am Vortag. Rund 180 Patienten seien derzeit erkrankt. „Wir haben im Moment ein sehr, sehr niedriges Niveau“, sagte die Ministerin. „Die meisten haben nach der Definition des Robert Koch-Instituts diese Erkrankung dann überstanden und sind als geheilt angesehen.“

9.02 Uhr: Flughafen Tegel kann im Juni vom Netz gehen

In der Corona-Krise geht der wichtigste Flughafen der deutschen Haupstadt voraussichtlich vom Netz: Der Berliner Flughafen Tegel kann am 15. Juni vorübergehend außer Betrieb gehen. Das beschlossen der Bund und die Länder Berlin und Brandenburg am Mittwoch in einer Gesellschafterversammlung, wie eine Sprecherin der Berliner Senatsverwaltung für Finanzen sagte.

8.30 Uhr: Camping in Brandenburg mit Auflagen erlaubt - Volle Plätze über Himmelfahrt

Wer mit eigenem Sanitärsystem anreist, darf schon über Himmelfahrt in Brandenburg campen. Ab kommender Woche greifen dann weitere Lockerungen für die Plätze. Die sonst üblichen Zeltgruppen von Jugendlichen werden allerdings fehlen - denn Gemeinschaftstoiletten und Duschräume müssen auf den Plätzen wegen der aktuellen Corona-Bestimmungen noch bis zum 25. Mai geschlossen bleiben.

▸Himmelfahrt: Was in Berlin erlaubt ist - und was nicht

Auf vielen Plätzen müssen die Urlauber unterschreiben, dass sie keine Corona-Symptome haben und die geltenden Abstands- und Hygiene-Regeln kennen. „Wer sich nicht daran hält, wird vom Platz geschickt“, sagt Kai Köllner, Betreiber des Campingplatzes Wusterhausen. Er sieht die Anlagen in einer großen Verantwortung für die ganze Tourismusbranche: „Es wäre ein Super-GAU, wenn auf einem Platz Corona ausbricht.“ Gäste können auch ein Toilettenzelt mitbringen, wenn sie keinen Wohnwagen mit Sanitäranlagen haben.

▸Campingsaison in Brandenburg beginnt - Diese Regeln gelten

7.45 Uhr: Blutkonserven werden wegen Corona in Berlin und Brandenburg knapp

Die Corona-Krise führt zu einem Engpass an Blutkonserven in Kliniken und großen Arztpraxen. Voraussichtlich könnten erst im Juni wieder ausreichend Spenden-Termine angeboten werden, um die Regelversorgung sicherzustellen, heißt es in einem Schreiben des Blutspendedienstes des Roten Kreuzes (DRK).

Besonders eng sei Lage in Baden-Württemberg und Hessen. Das Rote Kreuz kann dort zurzeit nicht einmal den Bedarf eines Tages decken. Ebenfalls angespannt ist die Situation in Berlin und Brandenburg. Hier reicht der Blutkonserven-Vorrat für einen einzigen Tag. Das bedeutet, dass nicht notwendige Operationen verschoben werden müssen. Für Notfälle sei man aber gerüstet, heißt es seitens des DRK.

7.01 Uhr: Berlins Hotelbranche hofft auf deutlich mehr Touristen ab dem 25. Mai

Die Berliner Hotelbranche rechnet nach herben Einbrüchen in der Corona-Krise mit einer langsamen Erholung. Es sei sehr zu hoffen, dass der Berlin-Tourismus schon im Sommer wieder deutlich anziehe, sagte Thomas Lengfelder, Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes Berlin (Dehoga). „So richtig daran glauben kann ich noch nicht – es wird Jahre dauern, bis wir die tollen Zahlen aus dem Jahr 2019 wieder erreichen“, sagte er. „Außer es wird schnell ein Impfstoff entwickelt, und die Gesamtwirtschaft erholt sich doch schneller, als wir alle denken.“ Ab dem 25. Mai dürfen in Berliner Hotels wieder Touristen übernachten.

2019 kamen rund 14 Millionen Touristen nach Berlin, die Zahl der Übernachtungen stieg auf 34,1 Millionen - ein neuerliches Rekordjahr. Die Auslastung der Hotels lag bei 80 Prozent. Lengfelder erwartet, dass sie 2020 deutlich darunter bleibt. „Wenn die Hotels zum Ende des Jahres nur 30, 40 Prozent Belegung erzielen, wäre das fürchterlich“, so der Dehoga-Geschäftsführer. „Es ist das schlimmste Jahr, das ich jemals miterlebt habe, und ich war auch viele Jahre Hotelier“, sagte der 60-jährige.

Burkhard Kieker, Chef der Berliner Tourismusgesellschaft Visit Berlin, rechnet damit, dass zunächst vor allem Touristen aus Deutschland zurückkommen. „Wir haben Gottseidank einen starken Heimatmarkt. Der Anteil der ausländischen Touristen lag zuletzt um 45 Prozent.“ Ein Problem sei, dass gerade die für Berlin wichtigsten Märkte wie Großbritannien, Italien, Spanien und die USA besonders von der Corona-Pandemie betroffen seien. „Aus diesen Ländern freuen wir uns, wenn Gäste kommen. Ich bin aber nicht sicher.“

3.31 Uhr: Eigentümer diskutieren über Schließung des Flughafens Tegel

Die geplante vorübergehende Schließung des Berliner Flughafens Tegel beschäftigt am Mittwoch noch einmal Vertreter der Länder Berlin und Brandenburg sowie des Bundes. Die Eigentümer der Flughafengesellschaft tagen in einer Gesellschafterversammlung per Videokonferenz. Es gebe Signale, dass es einen Konsens geben könne, hatte Aufsichtsratschef Rainer Bretschneider am Montag gesagt. Er leitet auch die Gesellschafterversammlung.

Die Flughafengesellschaft will Tegel vom Netz nehmen, um angesichts des Passagierrückgangs in der Corona-Krise die Kosten zu begrenzen. Der Berliner Flugverkehr würde dann in Schönefeld konzentriert. Nach Informationen des „Handelsblatts“ kristallisiert sich als möglicher Termin der 15. Juni heraus.

Der Bund war zuletzt noch zurückhaltend, weil das neue Regierungsterminal am künftigen Hauptstadtflughafen in Schönefeld noch nicht fertig eingerichtet ist.

Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup hat bei der Berliner Luftfahrtbehörde beantragt, die Betriebspflicht für Tegel zunächst für zwei Monate aufzuheben. Er ist jedoch skeptisch, ob Tegel vor der ohnehin geplanten endgültigen Schließung im November noch mal ans Netz geht.

+++ Dienstag, 19.05. +++

Die wichtigsten Corona-News aus Berlin am Dienstag

▸ Das ist die neue Corona-Teststrategie

▸ Senat beschließt weitere Lockerungen

▸ Gastronomen dürfen Gäste auf Gehweg oder Straße bewirten

▸ Verkürzte IFA findet ohne Publikum statt

▸ Polizei will auch an Himmelfahrt Corona-Regeln durchsetzen



19.25 Uhr: 399 aktuelle Corona-Fälle in Berlin

In Berlin haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie 6503 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, das sind 19 mehr als am Vortag. Davon sind 186 mit dem Virus gestorben. 5918 Menschen gelten als genesen, damit gibt es 399 aktuelle Fälle in Berlin. Im Krankenhaus werden davon 194 Menschen behandelt, 67 auf Intensivstationen.

Die meisten Neuinfektionen verzeichneten Mitte und Pankow (jeweils +7), gefolgt von Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln (jeweils +4).

18.48 Uhr: Geisel sichert Sportvereinen weitere Corona-Hilfen zu

Berlins Innen- und Sportsenator Andreas Geisel (SPD) hat den Vereinen der Hauptstadt während der Corona-Pandemie weitere Unterstützung zugesichert. Auf Geisels Einladung trafen sich am Dienstag Vertreterinnen und Vertreter des Breiten- und Profisports per Videokonferenz zu einem Runden Tisch. Wie die Senatsverwaltung für Inneres und Sport mitteilte, stellte Geisel den Teilnehmern auch Details zum geplanten Rettungsschirm vor. Dieser soll die unverschuldet in Zahlungsschwierigkeiten geratenen Clubs, aber auch die Profivereine und Veranstalter von Traditionsveranstaltungen unterstützen. Der Senat stellt dafür über acht Millionen Euro bereit.

Der Rettungsschirm werde für gemeinnützige Sportvereine vom Landessportbund Berlin (LSB) umgesetzt. Der LSB zahlt die Gelder aus, die Beantragung soll bis zum 28. Februar 2021 über ein Online-Tool laufen. Der Schaden muss nachweislich nach den Einschränkungen wegen der Corona-Krise entstanden sein. Schäden wie entgangene Einnahmen wegen gekündigter Mitgliedsbeiträge oder fehlende Erlöse aus Veranstaltungen müssen dem LSB glaubhaft dargelegt werden.

18.02 Uhr: Berliner AfD-Fraktion fordert „Tourismusgipfel“

Die AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus fordert mehr Anstrengungen, um den Tourismus als wichtigen Wirtschaftsfaktor der Hauptstadt nach dem coronabedingten Shutdown wieder in Gang zu bringen. Berlin müsse dafür werben, wieder als internationale Touristendestination wahrgenommen zu werden, heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten Positionspapier.

„Der Senat muss endlich die Chancen nutzen, die sich im internationalen Wettbewerb denjenigen bietet, die frühzeitig wieder für die Attraktivität der eigenen Stadt werben“, so die AfD-Fraktion. Bis die Touristenzahlen wieder den früheren Stand annähernd erreicht haben, sei der Senat gefordert, insbesondere mittelständischen Tourismusbetrieben wie inhabergeführten Hotels Sicherheiten zu bieten und sie vor dem Konkurs und dem Abbau der Arbeitsplätze zu bewahren.

17.36 Uhr: Abiturprüfungen weitgehen gelaufen - positive Bilanz

Das Abitur in Berlin ist weitgehend gelaufen, alle Fächer des Zentralabiturs sind nun geschrieben, und die Senatsverwaltung zieht eine positive Bilanz. Trotz aller Bedenken im Vorfeld seien die Abiturprüfungen „geordnet und ruhig“ abgelaufen, die Abstandsregeln und Hygienevorschriften seien eingehalten worden. Erstaunlich auch, dass kaum Abiturienten – trotz der Corona-Pandemie – wegblieben. In den Fächern Englisch und Deutsch müssen nur rund 1,4 Prozent der Abiturienten nachschreiben – das sind jeweils unter 100 Schüler.

Anders dagegen in Mathematik, dort sind es 4,5 Prozent der Abiturienten, in Zahlen 176 Schüler. Allerdings ist der Anteil der Mathe-Nachschreiber traditionell höher als in anderen Fächern. „Das war für viele Schulen ein Kraftakt“, betonte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) und auch für die Abiturienten eine „Herausforderung“. Das Abitur ist allerdings noch nicht ganz vorbei, in einigen Nebenfächern folgen noch Prüfungen. Dafür wünschte die Senatorin den Schülern noch „alles Gute“.

17.02 Uhr: Gericht bestätigt Hotelverbot für Touristen

Das Berliner Verwaltungsgericht hat dem Senat bei der Öffnung von Hotels für den touristischen Betrieb ab dem 25. Mai den Rücken gestärkt. Die Richter lehnten den Eilantrag eines Hotelbetreibers ab, der schon vor diesem Datum wieder vollständig öffnen wollte. „Berliner Hotels bleiben grundsätzlich bis zum 24. Mai 2020 für Touristen geschlossen“, teile das Gericht am Dienstag mit. Erst am Tag danach, dem 25. Mai, dürfen die Herbergen demnach wieder vollständig aufmachen.

16.30 Uhr: Rammstein-Konzerte finden 2021 statt - auch in Berlin

Rammstein hat den zweiten Teil der Europa-Tour auf das kommende Jahr verlegt. Die international erfolgreiche Band gab am Dienstag nach der coronabedingten Absage der Konzerte in diesem Jahr neue Termine für 2021 bekannt. „Bleibt gesund! Wir freuen uns auf euch in 2021“, kommentierte die Berliner Band auf ihrer Internetseite.

Auftakt für die Fortsetzung der erfolgreichen Stadion-Tour ist am 22. und 23. Mai 2021 in Leipzig. In Deutschland sind zudem ebenfalls bereits ausverkaufte Konzerte in Stuttgart (31.5./1.6.2021), Berlin (5./6.6.), Düsseldorf (26./27.6.) und Hamburg (30.6./1.7.) terminiert. Insgesamt hat die Band nun bisher 27 Konzerte in Europa angesetzt.

Alle Konzerttermine finden Sie hier.

16.08 Uhr: Berlins Corona-Ampel steht auf Grün - R-Faktor gestiegen

Mit der Corona-Ampel misst der Berliner Senat wöchentlich den Fortgang der Corona-Pandemie. Die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung veröffentlichte am Dienstag das Ergebnis - die Ampel steht auf grün. Sowohl die Zahl der Neuinfektionen, als auch die Reproduktionszahl (also der Ansteckungswert) und die Zahl der freien Intensivbetten in den Krankenhäusern liegen unter den Schwellenwerten. Stehen zwei von drei Indikatoren auf Gelb oder Rot, hat sich der Senat weitere Schritte gegen die Pandemie vorbehalten.

Die sogenannte Reproduktionszahl ist dabei allerdings auf 1,07 gestiegen. Das heißt, dass statistisch gesehen jeder Infizierte etwas mehr als einen weiteren Menschen ansteckt. Ab einem Wert von 1,1 drei mal in Folge würde die Ampel auf Gelb springen, bei 1,2 auf Rot. Vor einer Woche lag der Wert bei 0,79.

Die Inzidenz der Neuinfektionen pro Woche und 100.000 Einwohner steht auf 5,04 und damit etwas niederiger als vor einer Woche, da betrug sie 6. Bei 20 Infektionen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche würde die Ampel auf Gelb springen, bei 30 auf Rot.

Auch der Anteil der Plätze auf Intensivstationen ist zurzeit unkritisch: Er liegt bei 5,4 Prozent. Gelb wären 15 Prozent, Rot 25 Prozent.

Berlins Corona-Ampel steht auf grün.

Foto: Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung

16 Uhr: Berliner Ensemble baut Stuhlreihen aus

Das Berliner Ensemble bereitet sich auf eine ungewöhnliche Spielzeit vor. Mit Olga Grjasnowas „Gott ist nicht schüchtern“ soll die neue Saison am 4. September eröffnet werden - vorausgesetzt, dass Theater dann wieder öffnen dürfen. Im Haus sind erste Sitzreihen ausgebaut, im großen Saal könnten noch rund 200 von 700 Plätzen besetzt werden.

15.55 Uhr: Innensenator Geisel stellt weitere Lockerungen in Aussicht

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat weitere Lockerungen der Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie in Aussicht gestellt. Als Beispiele nannte er am Dienstag die Versammlungsfreiheit, Gottesdienste sowie die Öffnung von Freiluftkinos oder Fitnessstudios. Hier seien bis Ende Mai oder Anfang Juni Änderungen angepeilt. Der Senat wolle bei seiner nächsten Sitzung am 26. Mai einen Fahrplan erarbeiten und diesen dann voraussichtlich bei einer Sondersitzung am 28. Mai beschließen. Ziel sei, die Lockerungen danach zügig umzusetzen.

Möglich seien die neuen Schritte, weil sich die Zahl der Corona- Infektionen weiter positiv darstelle. „Die Entwicklung ist viel positiver, als wir das selber noch vor wenigen Wochen eingeschätzt hätten.“ Allerdings sei die Pandemie nicht vorbei: „Die Lage ist fragil“, mahnte Geisel. Hygiene- und Abstandsregeln gelte es also weiter zu beachten. Klar sei aber auch, „dass wir den Weg der Lockerungen weiter gehen wollen und gehen müssen“ - wenn die Infektionszahlen dies hergäben.

15.44 Uhr: Gottesdienste an Himmelfahrt unter freiem Himmel

Zu Himmelfahrt setzt die evangelische Kirche auf gutes Wetter. Die Gottesdienste zum Feiertag an diesem Donnerstag sollen in Berlin, Brandenburg und Görlitz vorwiegend unter freiem Himmel stattfinden, teilte die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) am Dienstag mit.

So wollen unter Wahrung der Abstandsregeln und Hygienevorschriften Kirchengemeinden in Berlin etwa in der Ackerstraße nahe der Versöhnungskapelle einen Kurz-Gottesdienst feiern. An der Paul-Schneider-Kirche in Lankwitz gibt es eine Andacht auf der Kirchenwiese mit Kirchencafé.

In Putlitz in Brandenburg spielt der Bläserchor, in Tüchen werden Gottesdienstbesucher zum Picknick erwartet. In Havelberg ist ein Fahrradgottesdienst geplant ebenso wie in Cottbus. In der Nikolaigemeinde in Jüterbog wird in der Tradition des sogenannten Christusaufzugs eine Christusfigur durch das Kirchendach gezogen, um von dort symbolisch die Gabe des Heiligen Geistes zu erhalten und an die Gemeinde weiterzugeben.

15.28 Uhr: Berlin hebt Quarantänepflicht für Rück- und Einreisen aus EU-Staaten auf

Berlin hat wie andere Bundesländer auch die 14-tägige Quarantänepflicht für Rück- und Einreisen aus den EU-Staaten, Liechtenstein, Schweiz GB aufgehoben. Die neue Regel trete ab heute in Kraft, sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Dienstag.

15.01 Uhr: Senat beschließt neue Corona-Teststrategie



Der Senat hat am Dienstag eine neue Corona-Teststrategie beschlossen. Dabei sollen Personen mit erhöhtem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufes und Personen mit erhöhtem Risiko der Verbreitung frühzeitig identifiziert werden. Im Fokus stehen Einrichtungen des Gesundheitswesens, Pflegeeinrichtungen, Schulen und Kindergärten sowie Tests an Orten mit erhöhtem Verbreitungsrisiko wie etwa in der Gastronomie oder in Justizvollzugsanstalten. Alle Details zur neuen Corona-Teststrategie in Berlin lesen Sie hier.

14.36 Uhr: Gastronomen dürfen Gäste auch auf Gehweg oder Straße bewirten

Berliner Gastronomen sollen ihre Gäste in der Corona-Pandemie verstärkt auch auf Gehwegen, Parkplätzen oder Straßen bewirten können. Entsprechende Sondernutzungsgebühren werden bis zum Ende des Jahres aufgehoben, teilte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Dienstag nach der Senatssitzung mit. Wenn Gaststättenbetreiber Stühle und Tische auch auf Gehwegen oder Straßen aufstellen könnten, könne der Sicherheitsabstand besser eingehalten werden. „Wir wollen von Senatsseite aus das Angebot machen, den Weg dafür freimachen“, sagte er. Wo genau das erlaubt werde, obliege den Bezirken. Berliner Restaurants und Speisegaststätten dürfen nach wochenlanger Schließung seit vergangener Woche wieder öffnen.

14.05 Uhr: Sawsan Chebli nimmt Christian Lindner in Schutz

Die Berliner Staatssekretärin Sawsan Chebli hat FDP-Chef Christian Lindner wegen dessen Umarmung eines Bekannten inmitten der Corona-Krise in Schutz genommen.

Christian #Lindner trifft sich im Nobelrestaurant #Borchardt u.a. mit Immobilenunternehmer und Honorarkonsul von Belarus Steffen #Göpel.

Umarmung ohne Maske inklusive.

Scheinbar gelten die Abstandsregeln nicht für die Eliten.



Wer ist das denn, mit dem sich CL da trifft?

(1/7) pic.twitter.com/ysk35B2u0f — Zweitwahl (@Second_Best_yet) May 17, 2020

„Wir sind Menschen, keine Maschinen“, twitterte die SPD-Politikerin am Dienstag. „Auch ich habe in den letzten Wochen immer wieder reflexhaft Menschen, die ich gern habe, küssen, umarmen und drücken wollen, dies dann erst im letzten Moment gestoppt. Ich finde es sehr menschlich.“

Auch ich habe in den letzten Wochen immer wieder reflexhaft Menschen, die ich gern habe, küssen, umarmen und drücken wollen, dies dann erst im letzten Moment gestoppt. Ich finde es sehr menschlich. Wir sind doch keine Maschinen. https://t.co/mLynTYGaF2 — Sawsan Chebli (@SawsanChebli) May 18, 2020

In einem Fall habe sie gegen die Regeln verstoßen, erklärte Chebli auf die Frage einer Leserin, ob jemand in den letzten Wochen unbedacht Freunde oder Familienmitglieder umarmt habe. „Ja. Einmal. Meine Schwester, die gleichzeitig meine beste Freundin ist. Ich hatte sie seit Beginn der Krise nicht gesehen. Unbedacht.“

Chebli verwies in dem Zusammenhang noch auf einen anderen Punkt. „Die Fehlerfreiheit, die von PolitikerInnen erwartet wird, ist fatal“, twitterte sie. „Sie führt dazu, dass wir nur noch Leute haben, die nicht anecken wollen, sich nicht trauen, unbequeme Positionen einzunehmen, um keine Fehler zu machen.“

13.49 Uhr: Besuche in Gefängnissen unter Auflagen bald wieder erlaubt

Ab kommender Woche sollen in Berlin wieder Besuche in Gefängnissen möglich sein. Eine Testphase beginnt am 25. Mai 2020 in der Jugendstrafanstalt Berlin und der JVA für Frauen. Das teilte der Berliner Senat am Dienstag mit. Nach erfolgreichem Verlauf sollen ab 8. Juni 2020 Besuche in begrenztem Umfang auch für Gefangene und Untergebrachte im geschlossenen Männervollzug zugelassen werden. Bis dahin gelte dort das Besuchsverbot fort, hieß es.

„Besuche sind für Gefangene und Verwahrte von zentraler Bedeutung, um mit ihren Angehörigen in Kontakt zu bleiben. Sie sind damit ein wichtiger Bestandteil der Resozialisierung. Ich bin froh, dass die aktuelle Situation es uns erlaubt, wieder schrittweise Besuche zuzulassen", so Justizsenator Dirk Behrendt.

Es sollen allerdings Maßnahmen ergriffen werden, die die Ausbreitung des Coronavirus vermeiden sollen. So würde auf den Besuchstischen Glas- oder Plexiglaswände aufgestellt und auch Einzelbesuchsräume mit Trennscheiben ausgestattet.Zudem soll die Anzahl der in Besuchsräumen zugelassenen Personen so limitiert werden, dass die Abstandsregeln eingehalten werden können. Besucher würden zudem am Eingang nach Krankheitssymptomen befragt. Körperliche Kontakte seien strikt untersagt, Mundschutz verpflichtend.

13.34 Uhr: IFA dieses Jahr nicht für Publikum geöffnet

Wegen der Coronavirus-Pandemie hat die Messe Berlin das Konzept der Internationalen Funkausstellung IFA angepasst. In diesem Jahr werde die weltweit bedeutendste Messe für Consumer Electronics nicht für das Publikum geöffnet sein, sagte IFA-Messedirektor Jens Heithecker am Dienstag während einer Video-Pressekonferenz.

Bei der letzten IFA im September 2019 kamen noch rund 245.000 Besucher auf das Berliner Messegelände. Hintergrund sind auch die Beschränkungen was die Durchführung von Veranstaltungen in Berlin angeht. Bis Ende Oktober dürfen lediglich Treffen mit weniger als 5000 Menschen durchgeführt werden.

2020 soll die IFA darüber hinaus nur über drei Tage vom 3. bis 5. September stattfinden. Ursprünglich war die Messe vom 4. bis 9. September angesetzt.

13.20 Uhr: Staatliche Museen mit erster Besucherbilanz

In der ersten Woche nach ihrer Öffnung haben die Staatlichen Museen zu Berlin rund 10.000 Besucher in vier Häusern und einer Sonderausstellung gezählt. Dies sei 43 Prozent des Besucheraufkommens im Vorjahreszeitraum, erklärten die Staatlichen Museen am Dienstag. Am 12. Mai hatten das Alte Museum, die Alte Nationalgalerie und „Pergamonmuseum. Das Panorama“ sowie im Kulturforum die Gemäldegalerie und die Sonderausstellung „Pop on Paper. Von Warhol bis Lichtenstein“ unter starken Hygienevorkehrungen wieder geöffnet. Weitere Zeitfenstertickets bis Ende Juni seien nun freigeschaltet worden.

Obwohl die Besucherzahl begrenzt sei, nannte Generaldirektor Michael Eissenhauer die vorläufige Bilanz einen großen Erfolg. Die Staatlichen Museen hofften zudem, bald weitere der 19 Häuser wieder öffnen zu können.

13.14 Uhr: Polizei kontrolliert auch an Himmelfahrt Corona-Verordnung

Die Berliner Polizei will die Corona-Verordnung auch an Himmelfahrt an diesem Donnerstag kontrollieren und durchsetzen. Ausflugslokale, Parks und Badeseen würden im Rahmen der üblichen Streife überprüft, sagte Sprecher Michael Gassen am Dienstag. An Himmelfahrtstag, der traditionell als „Vatertag“ oder „Herrentag“ begangen wird, komme erschwerend hinzu, „dass der ein oder andere lockerer wird“ und es mit den Abstandsregeln womöglich nicht mehr so genau nimmt. „Wir appellieren an die Vernunft und die Verantwortung der Menschen für sich selbst und andere“, sagte Gassen. Wie viele Beamte zusätzlich eingesetzt werden, sagte er noch nicht.

13.13 Uhr: Kaum schwere Corona-Verstöße in Berliner Restaurants

Mit der Überwachung der Corona-Vorgaben in den wieder geöffneten Restaurants sind auch die Ordnungsämter der Bezirke befasst - schwere Verstöße bleiben ihnen zufolge aber die Ausnahme. „Unser Ordnungsamt hat bislang etwa 60 Gaststättenbetriebe kontrolliert, wobei kein schwerwiegender Verstoß festgestellt wurde“, teilte etwas das Bezirksamt Neukölln am Dienstag mit. Lediglich in einem Fall wurde die Schließung der Außengastronomie angeordnet, „da es sich um eine reine Schankwirtschaft handelte“, hieß es.

Ansonsten hätten sich alle Betreiber der kontrollierten Gaststätten in Neukölln Gedanken gemacht, wie die Hygieneregeln einzuhalten seien. „Grundsätzlich besteht aber eine hohe Unsicherheit seitens der Gastronomie, welche Regeln zu beachten und wie sie umzusetzen sind.“

Andere angefragte Bezirke waren bei ihren Angaben deutlich zurückhaltender. Im Bezirk Mitte etwa kontrolliere zwar das Ordnungsamt, teilte ein Sprecher mit. Aber: „Eine gesonderte Statistik wird nicht geführt.“

Auch in Charlottenburg-Wilmersdorf werden die Kontrollen laut Angaben des Bezirksamts nicht statistisch erfasst. „Nach den vorliegenden Rückmeldungen haben sich die Betreiber und Gäste in den Betrieben, in denen eine Kontrolle stattfand, größtenteils an die Vorgaben gehalten“, teilte das Bezirksamt aber mit.

13.04 Uhr: In einer Woche mehr als 10.000 Besucher in Staatlichen Museen

In der ersten Woche nach ihrer Öffnung haben die Staatlichen Museen zu Berlin rund 10.000 Besucher in vier Häusern und einer Sonderausstellung gezählt. Dies sei 43 Prozent des Besucheraufkommens im Vorjahreszeitraum, erklärten die Staatlichen Museen am Dienstag. Am 12. Mai hatten das Alte Museum, die Alte Nationalgalerie und „Pergamonmuseum. Das Panorama“ sowie im Kulturforum die Gemäldegalerie und die Sonderausstellung „Pop on Paper. Von Warhol bis Lichtenstein“ unter starken Hygienevorkehrungen wieder geöffnet. Weitere Zeitfenstertickets bis Ende Juni seien nun freigeschaltet worden.

12.15 Uhr: Fernsehturm will wieder für Besucher öffnen



Der Berliner Fernsehturm will am kommenden Freitag, 22. Mai, nach zweimonatiger Zwangspause wieder öffnen. Das teilte der Betreiber der Aussichtsplattform und des Dreh-Restaurants am Dienstag mit. „Wir haben ein gründliches Hygiene- und Besuchskonzept entwickelt, das einerseits das Erlebnis des höchsten Ausblicks über Berlin nicht schmälert, andererseits aber die behördlichen Vorgaben erfüllt und sowohl die Gäste als auch unser Personal schützt“, erklärte Geschäftsführerin Christina Aue.

Die Laufwege sowie Desinfektions- und Hygienevorkehrungen seien den behördlichen Vorgaben entsprechend gestaltet worden. Hierzu gehöre unter anderem eine Verringerung der Besucherzahl. Auch die Öffnungszeiten und das Speisen- und Getränkeangebot seien den Erfordernissen entsprechend angepasst worden.

11.55 Uhr: Finanzsenator Kollatz will investieren und sparen

Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz rechnet damit, dass die Hauptstadt womöglich mehr als ein Jahrzehnt mit den Auswirkungen der Corona-Krise zu kämpfen hat. „Die Situation ist außerordentlich, es ist eine große Krise“, sagte der SPD-Politiker am Dienstag im rbb-Inforadio. „Wir werden über einen längeren Zeitraum - wahrscheinlich sogar über mehr als eine ganze Wahlperiode, vielleicht sogar zwei oder drei Wahlperioden - jedes Jahr zwei Milliarden Euro weniger haben, als wir uns das ursprünglich mal vorgestellt haben. Das ist für Berlin richtig viel.“

11.51 Uhr: Drei neue Corona-Infizierte in Brandenburg - kein neuer Todesfall

Brandenburg verzeichnet weiterhin nur einen leichten Anstieg der bestätigten Corona-Infektionen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Dienstag mit Stand 8 Uhr wurden innerhalb eines Tages drei Neuinfektionen gemeldet. Damit liegt die Zahl der registrierten Fälle im Land bei insgesamt 3208. Die Zahl der Menschen, die als genesen gelten, stieg demnach auf 2830, das seien 60 mehr als am Tag zuvor, wie es vom Ministerium hieß.

Im Vergleich zum Vortag kam kein neuer Todesfall hinzu. Bisher starben in Brandenburg 166 Covid-19-Patienten. Die meisten Infizierten wurden in Potsdam gezählt, dort waren es 628. Im Kreis Potsdam-Mittelmark wurden 512 Fälle registriert. Im Kreis Prignitz waren es dagegen nur 25 und in Frankfurt (Oder) 29 Infektionen.

11.41 Uhr: Debatte um Schließzeiten von Restaurants in Berlin

Die Eigentümerin des Restaurants „Tim Raue“ plädiert dafür, dass Lokale bis 23 Uhr öffnen dürfen statt wie bisher coronabedingt bis 22 Uhr. „Das würde wirklich viele Gastronomen entlasten“, sagte Marie-Anne Raue (45) der Deutschen Presse-Agentur. Die frühe Schließzeit sei ein kleiner Stolperstein. Nach der Wiederöffnung der Restaurants in Berlin laufe ihr Lokal in der Rudi-Dutschke-Straße abends gut, mittags noch etwas verhalten. Insgesamt seien sie „mit zwei blauen Augen“ durch die Krise gekommen.

Bei den Gästen sei auf jeden Fall die Lust zu spüren, wieder Essen zu gehen. „Der Nachholbedarf ist auf jeden Fall da“, so Marie-Anne Raue. Die internationalen Touristen, die Tim Raue aus Netflix-Sendungen oder einem internationalen Restaurant-Ranking kennen, fehlten derzeit. „Die vermissen wir ein bisschen.“

10.47 Uhr: Gewerkschaft bittet Gäste in Bars und Restaurants um Geduld

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) bitten Gäste in den Berliner Gaststätten, Bars und Restaurants um Geduld. „Wirte und Kellner freuen sich nach extrem harten Wochen auf Kundschaft. Jetzt zählt jedes getrunkene Bier“, sagt Sebastian Riesner, Geschäftsführer der NGG Berlin-Brandenburg. Mit Blick auf Abstands- und Hygieneregeln werde der Restaurantbesuch jedoch ein anderer sein. Gäste sollten mehr Zeit mitbringen als sonst – und auch Verständnis für die Situation des Personals.

„Einerseits soll die Gastronomie endlich wieder Genuss und Geselligkeit möglich machen. Andererseits darf die Branche unter keinen Umständen zum Infektionsherd werden“, so Gewerkschafter Riesner in einer Mitteilung.. Das gelte auch für die Hotellerie, die in den nächsten Wochen langsam wieder öffne. In Berlin beschäftigt das Hotel- und Gaststättengewerbe laut Arbeitsagentur 106.000 Menschen. Viele von ihnen seien auf den ersten vollen Lohn nach langer Zeit in Kurzarbeit angewiesen, so die NGG.

10.43 Uhr: Trainingszentrum Kienbaum wieder offen: „Sicherster Ort für Sportler“

Das Olympische und Paralympische Trainingszentrum in Kienbaum bei Berlin steht Athleten nach der Zwangspause durch die Corona-Krise wieder zur Verfügung. 35 Kanuten samt Trainer und Betreuer waren die ersten Athleten vor Ort. „Wir sind für die Sportler derzeit der sicherste Aufenthaltsort“, sagte Geschäftsführer Klaus-Peter Nowack der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ angesichts der getroffenen Vorsorge-Maßnahmen. So dürfen die rund 200 Zimmer derzeit jeweils nur einzeln belegt werden. Auch beim gemeinsamen Essen in der Mensa müssen spezielle Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden.

10.38 Uhr: Weiterer Feuerwehrmann in Steglitz infiziert

Bei der Berliner Feuerwehr hat sich ein weiterer Mitarbeiter nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert. Damit sind es laut der tägliche Lagefortschreibung der Behörde mit Stand von Montagnachmittag zwei. Beide arbeiten auf der Wache in Steglitz. „Die ermittelten Kontaktpersonen wurden in Quarantäne gesetzt“, heißt es. Zudem werde allen Mitarbeitern der betroffenen Wache ein Covid19-Test angeboten.

Zwei weitere Mitarbeiter der Feuerwehr wurden als Kontaktpersonen auf amtsärztliche Anordnung in Quarantäne gesetzt. Weitere elf befinden sich auf Anraten des Arztes freiwillig in Selbstisolation. Insgesamt können also 16 Feuerwehrleute derzeit nicht ihren Dienst versehen.

Insgesamt sind 18 nachweislich mit dem Corona-Virus infizierte Mitarbeiter der Feuerwehr wieder genesen und im Dienst. Außerdem konnten 543 weitere, nicht nachweislich Infizierte, die angeordnete Quarantäne oder freiwillige Selbstisolation beenden – einer mehr als noch am Sonntag. Seit Bekanntwerden des ersten Covid19-Falls in Berlin hat die Feuerwehr 528 Infizierte transportiert. Das sind elf mehr als noch am vergangenen Freitag.

9.02 Uhr: Senat gegen weitere Lockerungen bei der Versammlungsfreiheit

Der Berliner Senat hat offenbar nicht die Absicht, der Aufforderung des Landesparlaments zu folgen und die pauschalen Obergrenzen für die Teilnehmerzahl an politischen Versammlungen und Gottesdiensten abzuschaffen.

Senatssprecherin Melanie Reinsch verwies auf Anfrage der Berliner Morgenpost auf die bisherige Beschlusslage der Regierung, Ab dem 25. Mai 2020 seien in einem weiteren Schritt "öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel von bis zu 100 Teilnehmenden unbeschadet der versammlungsrechtlichen Vorschriften zulässig, soweit die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern sowie der Hygieneregeln gewährleistet sei. Wann es zu weiteren Lockerungen komme, sei abhängig von Infektionsgeschehen. Das werde permanent beobachtet.

"Ein konkretes Datum, wann man in Berlin zu einer vollständigen Versammlungsfreiheit zurückkehren kann, können wir aber daher noch nicht nennen. Es wird aber natürlich auch im Senat diskutiert", sagte Reinsch. Ähnlich sei die Lage für Gottesdienste. "Kultisch-religiöse Veranstaltungen seien mit bis zu 50 Teilnehmern zugelassen, wenn die räumlichen Bedingungen einen Mindestabstand von 1,5 Metern und die Einhaltung der Hygieneregeln zuließen.

Damit ignoriert der Senat den Wunsch aller sechs Fraktionen des Abgeordnetenhauses. Im Rechtsausschuss hatten am Montag SPD, Linke, Grüne, CDU, AfD und FDP einstimmig beschlossen, Versammlungen generell freizugeben, wenn die Veranstalter ein Hygienekonzept vorlegen und sich die Abstandsregeln einhalten lassen.

Im Abgeordnetenhaus wird jetzt erwogen, den Senat zu zwingen, seine Regeln für das Versammlungsrecht und Gottesdienste zu ändern. Dazu müsste das Parlament aber ein Gesetz beschließen, das vorschreibt, die Teilnehmer-Obergrenze abzuschaffen.

7.20 Uhr: Sarah Wiener bezeichnet Lage als "Vollkatastrophe"

Fernsehköchin Sarah Wiener (57) sorgt sich um ihr Unternehmen. „Wenn sich nicht schnell und radikal etwas ändert, weiß ich nicht, ob es mein Gastronomiezweig überleben wird“, sagte Wiener der Deutschen Presse-Agentur. „Es ist eine Vollkatastrophe, das muss man leider so sagen. Die Menschen trauen sich noch nicht in Museen, und im Restaurant erleben sie eine merkwürdige Situation mit Abstand und Mundschutz. Im Catering haben wir sechsstellige Verluste gemacht, uns wurden Veranstaltungen bis Jahresende abgesagt. Wir sind ein bisschen gelähmt und ratlos.“

Wieners Gastronomieunternehmen hat nach ihren Angaben rund 120 Mitarbeiter. Sie hat zwei Restaurants in Berlin: Das im Museum Hamburger Bahnhof ist derzeit geschlossen, das im Zukunftsmuseum Futurium ist geöffnet.

Sie verstehe natürlich, dass die Maßnahmen gegen das Coronavirus sein müssten. „Ich bin eigentlich ganz glücklich, dass wir die Gesundheit über den Kapitalismus stellen. Wir haben ein Pandemie-Problem. Und wir tun so, als sei alles schon überstanden, dabei sind wir noch mittendrin. Es kann ja sein, dass wir eine zweite Welle bekommen. Dann gute Nacht, Deutschland, beziehungsweise gute Nacht, Gastronomie.“

+++ Montag, 18.05. +++

Die wichtigsten Corona-News aus Berlin am Montag

▸ Straßenverkehr ist sicherer geworden

▸ Bürgerämter bieten wieder Termine an

▸ BER könnte mehrere Jahre Finanzhilfe brauchen

▸ Lehrer in Spandau infiziert

▸ Freibäder bereiten Öffnung vor

▸ Schüler sollen Stoff in Sommerferien nachholen

19.13 Uhr: 412 aktuelle Fälle, 5880 Genesene, 182 Todesopfer

In Berlin gibt es derzeit 6474 bestätigte Fälle des neuartigen Coronavirus. Damit sind seit dem Sonntag 20 neue Fälle bekannt geworden, wie aus der am Montag veröffentlichten Statistik der Senatsverwaltung für Gesundheit hervorgeht. Am Vortag waren nur elf neu nachgewiesene Fälle registriert worden. Die Kontaktpersonen werden weiterhin im Rahmen der Containmentstrategie ermittelt, kontaktiert und isoliert. 3196 Personen sind männlich, 3272 weiblich. Bei sechs Personen wurde das Geschlecht nicht übermittelt.

5880 Menschen sind in Berlin wieder genesen. 182 Personen starben in Folge einer Infektion. Derzeit gibt es 412 aktuelle Fälle in der Hauptstadt. Im Krankenhaus isoliert und behandelt werden 211 Personen, davon werden 71 intensivmedizinisch behandelt. Alle anderen Personen sind häuslich isoliert.

Die Verstorbenen staffeln sich nach Altersgruppen wie folgt:

zwei der Verstorbenen waren 40 bis 49 Jahre alt

elf 50 bis 59 Jahre alt, 19 verstorbene Patienten waren 60 bis 69 Jahre alt

46 der Verstorbenen waren 70 bis 79 Jahre alt

70 waren 80 bis 89 Jahre alt und 34 verstorbene Patienten waren 90 Jahre und älter

Der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 81 Jahren.

An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Bezirk:

Charlottenburg-Wilmersdorf 726 (0) / 674 genesen

Friedrichshain-Kreuzberg 499 (+2) /471 genesen

Lichtenberg 282 (0) / 235 genesen

Marzahn-Hellersdorf 342 (+1) / 319 genesen

Mitte 935 (+2) / 876 genesen

Neukölln 712 (0) / 638 genesen

Pankow 666 (+6) / 592 genesen

Reinickendorf 489 (+1) / 448 genesen

Spandau 293 (+3) / 241 genesen

Steglitz-Zehlendorf 528 (+2) / 485 genesen

Tempelhof-Schöneberg 660 (+1) / 591 genesen

Treptow-Köpenick 342 (+2) / 310 genesen

19.01 Uhr: Freibäder bereiten Öffnung vor - ohne Umkleideräume

Die Berliner Freibäder sollen bald schrittweise wieder öffnen. „Läuft alles nach Plan, könnten tatsächlich am 25. Mai die ersten Freibäder starten“, teilten die Berliner Bäder-Betriebe (BBB) am Montag mit. Für jedes der Bäder sei ein eigenständiges Konzept nötig. Der Senat hatte beschlossen, dass die Frei- und Strandbäder in der Stadt am 25. Mai wieder öffnen dürfen. Voraussetzung sind mit den Ämtern abgestimmte Hygienepläne und die Einhaltung von Abstandsregeln.

Die Betriebskonzepte sehen vor, dass die Umkleiden und Duschräume geschlossen bleiben, hieß es von den BBB. Zeitkarten müssen vorab online gekauft werden und sind nur für ein bestimmtes Zeitfenster gültig und in begrenzter Zahl verfügbar. Für alle Bäder solle ein Einheitstarif von voraussichtlich 3,80 Euro pro Besuch gelten. Auch im Wasser müssten die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Je nach Entwicklung könnten die vorgesehenen Regeln später angepasst werden.

18.48 Uhr: CDU-Fraktion will schnelle Öffnung von Fitnessstudios und Freibädern in Brandenburg

Wann die Brandenburger in Freibädern wieder ihre Bahnen ziehen und in Fitnessstudios trainieren können, ist noch unsicher. Die CDU-Landtagsfraktion dringt nun auf eine zügige Öffnung unter bestimmten Sicherheits- und Hygienevorschriften. „Im Zuge des immer weiter zurückgehenden Infektionsgeschehens muss die Situation für Fitness- und Gesundheitsstudios und auch Freibäder geprüft und neu bewertet werden“, forderte der CDU-Sportpolitiker Julian Brüning am Montag in Potsdam. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Erik Stohn zeigte sich zuversichtlich, dass die Frage mit der neuen Brandenburger Verordnung zu Corona-Maßnahmen nach dem 5. Juni geklärt werde. Bis dahin laufen die aktuellen Corona-Beschränkungen.

17.23 Uhr: Schüler sollen Unterrichtsstoff in Sommerferien nachholen können

Schüler aus armen oder anderweitig benachteiligten Familien sollen einen Teil des wegen der Corona-Schließungen versäumten Schulstoffs in den Sommerferien nachholen können. Das betrifft auch andere Schüler, die aufgrund der Corona-Pandemie in Lernrückstand geraten sind. Daher werde ein Programm für Sommerschulen aufgelegt – neben den üblichen Ferienschulen, teilte Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Montag mit.

Dem Konzept zufolge sollen betroffene Schüler der Klassenstufen 1, 2 sowie der Jahrgangsstufen 7, 8 oder 9 die Sommerschule auf freiwilliger Basis besuchen können. Die Bildungsverwaltung rechnet mit bis zu 12 800 Teilnehmern. Vorgeschlagen werden sie vor allem von ihren Klassenleitern. Die Kinder und Jugendlichen sollen in Lerngruppen von maximal acht Schülern 15 Zeitstunden pro Woche vor allem in den Kernfächern Mathematik, Deutsch und Englisch unterrichtet werden. Umsetzen soll das ein freier Träger mit Hilfe von pensionierten Lehrkräften oder etwa Lehramtsstudenten.

17.06 Uhr: Lindner: Umarmung eines Bekannten in Corona-Zeiten war ein Fehler

FDP-Chef Christian Lindner hat die Umarmung eines Bekannten inmitten der Corona-Krise einen Fehler genannt. „Die spontane Umarmung bei der Verabschiedung war ein Fehler, wie er unter Freunden nach einem Abend leider passiert“, sagte er am Montag dem „Spiegel“. Zuvor war ein Bild von ihm kursiert, auf dem zu sehen war, wie Lindner in Berlin einen Unternehmer umarmte und damit gegen die Abstandsregeln verstieß. Auch Mundschutz trug der Politiker dabei nicht. Seine Maske hing ihm unter dem Kinn.

Christian #Lindner trifft sich im Nobelrestaurant #Borchardt u.a. mit Immobilenunternehmer und Honorarkonsul von Belarus Steffen #Göpel.

Umarmung ohne Maske inklusive.

Scheinbar gelten die Abstandsregeln nicht für die Eliten.



Wer ist das denn, mit dem sich CL da trifft?

(1/7) pic.twitter.com/ysk35B2u0f — Zweitwahl (@Second_Best_yet) May 17, 2020

Der Vorfall sei „kein Vorsatz“ gewesen, sondern „Unkonzentriertheit“, sagte Lindner. „Am Ende bleibt man Mensch. Tut mir leid!“, schrieb er auch auf Twitter. Juso-Chef Kevin Kühnert zollte dem FDP-Vorsitzenden dafür Respekt: „Wer von Menschen und nicht von Politik-Maschinen repräsentiert werden möchte, der wird Fehler in Kauf nehmen müssen. Unabdingbar gehört dazu, dass es dann auch einen souveränen Umgang mit Fehlern in der Politik gibt“, schrieb der stellvertretende SPD-Chef auf Twitter. Lindner habe jetzt vorgemacht, wie das gehen könne. „Stark!“

17.04 Uhr: BER könnte wegen Corona noch mehrere Jahre Finanzhilfe brauchen

Der Hauptstadt-Flughafen BER könnte nach dem Start noch länger auf Zuschüsse angewiesen sein in Folge des Einbruchs bei den Passagierzahlen in der Corona-Krise. „Wir werden auch in 2021, 22, 23 möglicherweise noch Unterstützung benötigen“, sagte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup am Montag im Sonderausschuss des Brandenburger Landtags. Es werde längere Zeit dauern, bis die Passagierzahlen wieder so seien wie vor der Krise.

Eigentümer des Flughafens sind Berlin, Brandenburg und der Bund. Er soll Ende Oktober in Betrieb gehen. Für dieses Jahr hatten die Betreiber die Finanzlücke im laufenden Geschäft an den Bestandsflughäfen Schönefeld und Tegel auf bis zu 300 Millionen Euro beziffert. Im Herbst wolle der Aufsichtsrat über die Zeit nach 2020 beraten, sagte Lütke Daldrup. Tegel soll spätestens im November schließen, Schönefeld Teil des neuen Flughafens am selben Standort werden.

17.03 Uhr: Ausschuss - Senat soll Demonstrationen ohne Teilnehmer-Limit zulassen

Der Rechtsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses hat den Senat einstimmig aufgefordert, Demonstrationen trotz Corona-Pandemie wieder ohne Teilnehmer-Beschränkung zuzulassen. Auch beim Besuch von Kirchen sollte es keine Begrenzungen mehr geben, hieß es in einem Beschluss am Montag, den die Regierungsfraktionen von SPD, Linken und Grünen vorgelegt hatten und dem die Opposition von CDU, FDP und AfD in einer Sondersitzung zustimmte. Der rot-rot-grüne Senat solle die entsprechenden Rechtsverordnungen zur Eindämmung der Pandemie ändern.

Derzeit dürfen in Berlin bis zu 50 Teilnehmer zu einer Demonstration an einem Ort zusammenkommen. Ab 25. Mai können sich unter freiem Himmel wieder bis zu 100 Menschen versammeln und bewegen. Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte angekündigt, womöglich könne im Juni wieder ohne Teilnehmerbeschränkung demonstriert werden - wenn die Corona-Infektionszahlen niedrig bleiben.

16.43 Uhr: Ministerium - Keine eigene Corona-Obergrenze

Brandenburg plant nach Angaben des Gesundheitsministeriums keine eigene Obergrenze bei Corona-Neuerkrankungen. Stattdessen setze das Gesundheitsministerium auf Beobachtung und schnelle Intervention bei örtlichen oder regional begrenzten Infektionsherden in den Landkreisen und kreisfreien Städten, sogenannten Clustern, erklärte Sprecher Gabriel Hesse am Montag. Er sprach von einer Clusteranalyse, die eine wichtige Hilfe sei, um bei neuen Infektionsherden sofort zielgerichtet reagieren zu können.

Die „Märkische Allgemeine“ hatte berichtet, dass Brandenburg schneller auf neue Infektionsherde reagieren will und statt bei 50 Neuinfektionen schon bei 35 neuen Fällen binnen einer Woche in Kreisen und kreisfreien Städten gegensteuern wird.

15.57 Uhr: Bürgerämter fahren wieder hoch - Vorher Termin vereinbaren

Die Ämter für Bürgerdienste kehren schrittweise in einen Regelbetrieb zurück - unter bestimmten Bedingungen. Eine Terminvereinbarung ist zwingend erforderlich. In den Bürgerämtern können ab dem 25. Mai Termine wieder online oder telefonisch über die zentrale Behördennummer „115“ in begrenztem Umfang gebucht werden, heißt es in einer Mitteilung. Termine für An-, Ab- und Ummeldungen, sowie Pass- und Personalausweisangelegenheiten, Führungszeugnisse oder Führerscheinangelegenheiten sollen Vorrang haben.

In den Standesämtern werden Termine weiterhin nur nach vorheriger Abklärung der Dringlichkeit per Telefon oder E-Mail vergeben. Priorität haben notwendige Beurkundungen im Zusammenhang mit Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen sowie die Verpflichtung zur Vorlage von Originalunterlagen (z.B. Reisepässen).

15.55 Uhr: Neues Zuschuss-Programm vom Senat - Großer Andrang bleibt aus

Bei dem neuen Zuschuss-Programm des Berliner Senats ist der große Andrang zunächst ausgeblieben. Lediglich 380 Anträge im Rahmen des Soforthilfeprogramms V seien bis Montagnachmittag (15 Uhr) bei der zuständigen Investitionsbank Berlin (IBB) eingegangen, teilte ein Sprecher mit. Der erste Tag sei ruhig und ohne besondere Vorkommnisse verlaufen.

Wegen der Corona-Krise in Not geratene Berliner Unternehmen mit zehn bis 100 Mitarbeitern können seit Montagvormittag bei der IBB im Rahmen des Programms Soforthilfe V Anträge auf Zuschüsse stellen. „Wir lassen den Berliner Mittelstand nicht alleine“, hatte zuvor Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) erklärt. Angedacht ist die Hilfe vor allem für Firmen, die zuvor keinen Überbrückungskredit durch die Förderbank KfW erhalten hatten.

15.41 Uhr: Ganztagseinrichtungen für Obdachlose stark nachgefragt

Die drei im Zuge der Corona-Pandemie eröffneten Berliner Ganztagseinrichtungen für Obdachlose in der Stadt sind nach Angaben der Senatsverwaltung für Soziales und der Stadtmission sehr gut ausgelastet. Die umfunktionierte Jugendherberge mit 200 Plätzen in der Kluckstraße sei bereits nach vier Tagen voll gewesen, sagte Verwaltungssprecher Stefan Strauß. Auch die ehemalige Kältehilfe-Einrichtung in der Storkower Straße mit 100 Plätzen sei sehr gut nachgefragt. Senatorin Elke Breitenbach hatte die Einrichtung am Montag besucht und noch einmal darauf verwiesen, dass Obdachlose nicht allein gelassen werden dürften.

Sie bekommen in den Unterkünften nicht nur warme Mahlzeiten und Schlafplätze, sondern auch eine Sozialberatung. Auch die Nachfrage nach den 106 Plätzen der Stadtmission in der Lehrter Straße sei sehr gut, sagte Sprecherin Barbara Breuer. Die 16 zusätzlichen Quarantäneplätze seien aber noch nicht benötigt worden. Die monatlichen Kosten für die drei Einrichtungen liegen bei insgesamt etwa 851 000 Euro und werden vom Land Berlin bezahlt.

15.33 Uhr: Staatsoper hat bislang 9000 Masken produziert

Die Kostümabteilung der Staatsoper Unter den Linden hat seit dem 23. März insgesamt 9000 Alltagsmasken produiziert. Damals hatten sich die 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter komplett umgestellt. Pro Tag werden im home Office oder im Schichtdienst in der Repertoireschneiderei bis zu 200 Masken angefertigt. Die Masken gingen unter anderem an das Unionhilfswerk, die Caritas sowie an Einrichtungen des Paritätischen Wohlfahrtsverbands.



„Als die Anfrage des Berliner Senats nach Unterstützung kam, war sofort klar, dass wir helfen möchten und die gesamte Abteilung sich solidarisch zeigt! Wir sind froh, dass wir so vielen Einrichtungen helfen konnten. Noch bis Christi Himmelfahrt wird weitergenäht, danach soll die nächste Spielzeit vorbereitet werden.“, so die Kostümdirektorin Birgit Wentsch.

15.31 Uhr: Grundschule Damsdorf nach Corona-Infektion weiter geöffnet

Nach einer Corona-Infektion an der Grundschule Damsdorf in der Gemeinde Kloster Lehnin (Landkreis Potsdam-Mittelmarkt) bleibt die Schule weiterhin geöffnet. Aufgrund des Hygienekonzepts hatten die Schüler der Klasse keinen Kontakt zu anderen Schülern, sagte ein Sprecher der Gemeinde am Montag. Der Klassenraum werde nun desinfiziert und gereinigt, damit andere Schüler ihn nutzen könnten. Die Infektion einer Schülerin der fünften Klasse war am Sonntag bekannt geworden. 17 Schüler und die Lehrerin müssen auf Anweisung des Gesundheitsamtes voraussichtlich bis zum 29. Mai in Quarantäne bleiben.

15.13 Uhr: SPD will trotz Corona keine Abstriche bei wichtigen Projekten

Trotz dramatischer Steuereinbußen infolge der Corona-Krise will die SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus keine Abstriche an den besonders wichtigen Projekten der rot-rot-grünen Koalition zulassen. Das wird in einem Papier von Fraktionschef Raed Saleh deutlich, über das am Montag der RBB berichtete und das auch der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Die SPD-Fraktion wolle sich nicht mit einer „billigen“ erneuten politischen Debatte grundsätzlicher Entscheidungen der Koalition aufhalten, heißt es dort. Das gelte weder bei den beschlossenen finanziellen Entlastungen für viele Berliner noch für Verkehrswende, nachhaltigen Klima- und Umweltschutz oder die Liegenschaftspolitik.

Zur Finanzierung sollen neue Schulden aufgenommen werden - zuletzt war von einer Größenordnung von fünf Milliarden Euro die Rede. „Der Staat wird seiner weitreichenden Aufgabe gerecht und seinen Finanzierungsbedarf am Kreditmarkt decken und langfristig (20-30 Jahre) tilgen“, heißt es dazu in dem Papier. „Es wird keine Kürzungen von Haushaltsansätzen oder politische Vertagungen von Projekten geben.“

Etwaige Haushaltsreste - also verplantes Geld, das auf Landes- oder Bezirksebene nicht ausgegeben werden kann - sollen nach den Vorstellungen der SPD in eine zusätzliche Rücklage fließen. Aus dieser wiederum sollen coronabedingte Konjunkturprogramme finanziert werden.

15.03 Uhr: 500 Millionen Euro Soforthilfe in Brandenburg ausgezahlt

In Brandenburg sind bislang 500 Millionen Euro aus dem Landesprogramm zur Corona-Soforthilfe ausgezahlt worden. Das Geld sei an 60.000 Solo-Selbstständige, Freiberufler und Unternehmen gegangen, sagte Tillmann Stenger, Vorstandsvorsitzender der Investitionsbank des Landes Brandenburg, am Montag auf Anfrage. Nach acht Wochen sei das Programm auf der Zielgeraden.

In der Regel werden Stenger zufolge pro Jahr rund 5000 Anträge im Rahmen der rund 150 Förderprogramme bearbeitet. Diese Bewilligungen seien mit viel Engagement und Mehrarbeit auch an den Wochenenden von den Mitarbeitern erledigt worden. „Wir starten jetzt in den Endspurt, um die noch vorliegenden knapp 14.000 Anträge zu bearbeiten.“

14.21 Uhr: Das ist die Bilanz der Corona-Kontrollen

Zur Überwachung der Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus führte die Polizei Berlin am vergangenen Wochenende wieder stadtweit Kontrollen durch.

Tagsüber waren am Samstag aufgrund der Versammlungslage in Berlin rund 1.000 Einsatzkräfte im Dienst, Freitag und Sonntag tagsüber jeweils rund 300. In den letzten drei Nächten überprüften jeweils etwa 150 Polizistinnen und Polizisten die Einhaltung der Verordnung. Es wurden 22 Objekte und 483 Personen im Freien überprüft. Dazu fertigten die Polizeikräfte 22 Straf- und 62 Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Seit dem 14. März 2020, 18 Uhr führte die Polizei Berlin damit insgesamt 2.687 objektbezogene Überprüfungen sowie 16.309 Überprüfungen im Freien durch. In 908 Fällen wurden sofortige Schließungen der Objekte angeordnet. Insgesamt stellten die Polizeikräfte bisher 1.552 Straftaten und seit dem 23. März 2020 3.007 Ordnungswidrigkeiten als Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz fest.

14 Uhr: Zu voll - Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen das "Borchardt"

Wegen des Verstoßes gegen die Corona-Regeln ist gegen das Restaurant "Borchardt" in Mitte ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden. Das berichtet die Zeitung B.Z. Polizeisprecher Thilo Cablitz sagte, dass sich dort am vergangenen Freitag etwa 300 Personen in den Räumlichkeiten aufgehalten hatten. Das seien nach Einschätzung der Polizei eindeutig zu viele gewesen.

13.24 Uhr: 50 Berliner Pflegeheime von Corona betroffen

In Berlin sind in bislang 50 Pflegeheimen Infektionen mit dem Coronavirus bekannt geworden. Nach Angaben der Gesundheitsverwaltung vom Montag gibt es unter den Bewohnern 203 bestätigte Fälle. Außerdem haben sich mindestens 118 Mitarbeiter angesteckt. Bei 46 gestorbenen Bewohnern wurde eine Corona-Infektion nachgewiesen. Ältere Menschen sind besonders gefährdet, an einer Coronavirus-Infektion zu sterben. 87 Prozent aller Toten sind laut Robert Koch-Institut 70 Jahre und älter.

11.42 Uhr: Infizierter Pädagoge - Spandauer Schule testet alle Lehrkräfte

In Spandau sind ja zwei Lehrkräfte an zwei verschiedenen Grundschulen mit dem Coronavirus infiziert – die Grundschule am Weinmeisterhorn wurde daraufhin für die nächsten Tage geschlossen, die Grundschule am Birkenhain bleibt dagegen offen, weil die Zahl der Kontaktpersonen dort sehr übersichtlich ist. Bei der Grundschule am Weinmeisterhorn werden nun alle Lehrkräfte auf Corona getestet. „Die Schule soll ja so schnell wie möglich wieder öffnen“, sagte der Vorsitzende des Bezirkselternausschusses Spandau, Thorsten Hartje. Dafür braucht man aber die Sicherheit, dass es keine weiteren Infektionen gibt.

Hartje hatte in einem Post auf Facebook die Corona-Fälle öffentlich gemacht, auch damit die Eltern sich gut informiert fühlen. Transparenz sei bei einer Pandemie wichtig, werde im Bezirk Spandau auch gut umgesetzt. Gesundheits- und Schulamt des Bezirkes seien sehr offen in der Informationspolitik. Wichtig auch: Familien von Schülern, die an den betroffenen Schulen sind, können sich testen lassen, wenn sie sich unsicher sind oder glauben, Symptome entwickelt zu haben. „Das ist wichtig, um die Angst zu nehmen“, sagte Hartje. „Lieber einen Test mehr machen als zu wenig.“ Grundsätzlich hätten die Eltern in den Posts auf Facebook viel Verständnis für die Situation gezeigt und überwiegend den Lehrkräften „gute Besserung“ gewünscht. Bei der Grundschule am Birkenhain werden die unmittelbaren Kontaktpersonen der Lehrkraft getestet.

11.25 Uhr: "Choriner Musiksommer" wegen Corona abgesagt

Das klassische Musikfestival „Choriner Musiksommer“ im Kloster Chorin fällt in diesem Jahr aus. Bereits gekaufte Eintrittskarten behalten als Gutschein ihre Gültigkeit. Die geplanten Konzerte sollen, so weit als möglich, nachgeholt werden. Mehr Infos unter www.choriner-musiksommer.de

11.08 Uhr: Soforthilfe V ab heute beantragbar

Auch Unternehmen mit mehr als zehn Mitarbeitern und bis zu 100 Mitarbeitern können seit heute bei der IBB eine Soforthilfe beantragen. Darauf hat die Senatswirtschaftsverwaltung hingewiesen.

Der Berliner Senat unterstützt den Berliner Mittelstand. Unternehmen mit mehr als 10 und bis zu 100 Beschäftigten, die durch die Corona-Pandemie in eine Schieflage geraten sind, können ab heute bei der Investitionsbank Berlin (IBB) Zuschüsse beantragen. Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) teilte mit: "Berlin stellt Zuschüsse in Höhe von 25.000 Euro für diejenigen Unternehmen zur Verfügung, die Bundesprogramme der KfW nicht in Anspruch nehmen können. Bedauerlicherweise bewegt sich der Bund bei der unbürokratischen Unterstützung des Mittelstands und besonders betroffener Branchen immer noch nicht. Wir helfen deswegen im Sinne einer Härtefalllösung flankierend mit unbürokratischen Zuschüssen denjenigen, die keinen Anspruch auf KfW-Kredite haben. Wir starten mit rund 75 Millionen Euro und haben bereits Vorsorge getroffen, die Mittel bei Bedarf schnell aufzustocken.“

10.49 Uhr: "Sommerschule" soll Berliner Schüler retten

Eine „Sommerschule“ soll Berlins Schüler retten, die durch die Coronakrise viele Wochen Schulausfall hatten und deshalb im Lernstoff hinterherhängen. Zumindest die Schüler der Hauptstadt, die „in Armut aufwachsen oder wenig Unterstützung durch erwachsene Bezugsgruppen erfahren“, sollen während den Sommerferien ein Angebot erhalten, um alles nachzuholen. Das Angebot soll für Schüler gelten, die schon jetzt durch das „Bildungs- und Teilhabegesetz“ finanziell vom Staat bei der Bildung unterstützt werden.

Allerdings wird es nicht für alle Kinder und Jugendliche dieser Gruppe eine „Sommerschule“ geben, sondern nur für die Jahrgangsstufen eins und zwei in der Grundschule und sieben, acht und neun in den weiterführenden Schulen. Ausgeführt werden soll alles von Freien Trägern, die auf Honorarbasis „Förderkräfte“ anstellen: pensionierte Lehrer, Lehramtsstudenten, auch Nachhilfelehrer.

Bei den weiterführenden Schulen wären rund 27.500 Schüler berechtigt, an einer Sommerschule teilzunehmen, man erwartet aber nur rund 8000 Schüler – es gilt die „Empfehlung der Lehrkräfte“. In Grundschulen sind es fast 17.800 Kinder, die berechtigt wären. „Es wird angenommen, dass 25 Prozent von den Lehrkräften empfohlen“ werden, die dann teilnehmen, heißt es in einem Entwurf der Senatsverwaltung für Bildung. Der Landesschülerausschuss hatte sehr darauf gedrängt, dass das Angebot freiwillig bleibt. Eine „Verpflichtung von Schülern“, so Landesschülersprecher Miguel Góngora, „lehnen wir strikt ab“.

9.56 Uhr: Neuer Corona-Fall bei der Berliner Feuerwehr

Nachdem am vergangenen Freitag alle nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Angehörigen der Berliner Feuerwehr als geheilt galten, muss die Behörde nun einen neuen Fall verzeichnen. Laut der aktuellsten Lagefortschreibung von Sonntagnachmittag ist ein Mitarbeiter der Feuerwache Steglitz positiv auf Covid19 getestet worden. Sechs weitere Feuerwehrleute haben sich auf ärztliches Anraten in Selbstisolation begeben. Ob es einen Zusammenhang zum neuen Infektionsfall gibt, geht aus der Lagefortschreibung nicht hervor. Die Steglitzer Wache wird nun von der Freiwilligen Feuerwehr mit einem Löschfahrzeug unterstützt.

Damit steigt die Zahl der nicht nachweislich infizierten Feuerwehrleute, die sich freiwillig in Quarantäne begeben haben, von sechs auf zwölf. Ein weiterer Mitarbeiter wurde auf amtsärztliche Anordnung als Kontaktperson zu einem Erkrankten isoliert. Seit Ausbruch des ersten Corona-Falls in der Feuerwache Marzahn Ende März sind 18 nachweislich infizierte Mitarbeiter der Berliner Feuerwehr wieder genesen. Weitere 542, die in angeordneter Quarantäne waren oder sich freiwillig isoliert hatten, konnten den Dienst wieder aufnehmen. Seit Bekanntwerden des ersten Covid19-Falls in Berlin am 1. März hat die Hauptstadtfeuerwehr mit Stand von Sonnabendnachmittag insgesamt 517 Infizierte transportiert.

7.32 Uhr: Autorin empfiehlt Urlaub in Berlin statt zu verreisen

Im Urlaub wegen der Corona-Pandemie nicht wegfahren zu können, klingt für viele Berliner nach Katastrophe. Harriet Köhler sieht das ganz anders. Die Berliner Autorin hält Verreisen für überschätzt. „Wir fahren fast überhaupt nicht mehr in den Urlaub, meine Familie und ich, weil wir vor etwa vier Jahren beschossen haben, dass diese Rumfliegerei einfach Irrsinn ist“, sagte Köhler.

Statt in die Ferne zu fliegen, empfiehlt Köhler, die eigene Nachbarschaft zu bereisen. „Letztlich geht es darum, seine Perspektive auf das eigene Zuhause zu verändern, mit Neugierde und wachem Blick in der eigenen Stadt zu bleiben.“ Dann könne auch der eigene Kiez voller Überraschungen stecken. Die Autorin, die für den Piper Verlag eine „Gebrauchsanweisung fürs Daheimbleiben“ geschrieben hat, empfiehlt, ausgiebige Spaziergänge durch Berlin zu machen, auch in die Viertel, in die es Touristen nicht unbedingt zieht.

Ein weiterer Tipp lautet, mal in einem Hotel in der eigenen Stadt zu übernachten. „Man hat keine lange Anreise hinter sich, keinen Flug und keine Taxifahrt, keine Passkontrolle. Man checkt in sein Zimmer ein, ist plötzlich ganz woanders und fühlt sich ganz anders. Ein tolles Gefühl!“

6 Uhr: Zwei Lehrer mit Corona infiziert - Spandauer Grundschule geschlossen

Zwei Lehrkräfte von Grundschulen in Spandau sind nach einem Medienbericht positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bei den betroffenen Grundschulen handelt es sich um die Grundschule am Weinmeisterhorn und die am Birkenhain. Die Grundschule am Weinmeisterhorn bleibt bis zum 21. Mai geschlossen, wie die Berliner Morgenpost erfuhr. Die infizierte Lehrkraft habe Kontakt zu zwei Klassen, zum Hort und zu anderen Lehrern gehabt.

Die Grundschule am Birkenhain hingegen bleibt weiter offen, so der RBB. Die mit dem Coronavirus infizierte Lehrkraft hatte nur Kontakt zu vier anderen Personen und einer Lerngruppe - die Betroffenen sind unter Quarantäne gestellt. Das Spandauer Gesundheitsamt bietet Lehrern und Schülern dieser Schule die Möglichkeit an, sich auf das Coronavirus auch ohne Symptome testen zu lassen.

+++ Sonntag, 17.05. +++

Die wichtigsten Corona-News aus Berlin und Brandenburg am Sonntag

▸ Michael Müller: Unsere Maßnahmen waren und sind angemessen

▸ Berlins Gastronomen hoffen auf nächste Woche

21.15 Uhr: Fußball-Fans klettern auf Baum - Polizei spricht Platzverweise aus

Zwei Fußball-Fans in Berlin haben versucht, den Zuschauer-Ausschluss in der Bundesliga wegen der Corona-Pandemie auf besonders kreative Art und Weise zu umgehen. Die Männer kletterten nach Angaben eines Polizeisprechers während der Partie des 1. FC Union Berlin gegen den FC Bayern auf einen Baum neben dem Stadion, um einen Blick auf das Spiel zu erhaschen. Die Polizei bat die beiden Fans herunter, nahm deren Personalien auf und sprach Platzverweise aus. Die Partie fand wie derzeit alle Spiele der Fußball-Bundesliga wegen der Corona-Krise ohne Zuschauer im Stadion statt.

Darüber hinaus blieb es rund um das Spiel im Stadion an der alten Försterei ruhig. Lediglich bei der Ankunft der Mannschaftsbusse versammelten sich rund 50 Fans vor dem Stadion, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Beamten forderten die Menschen zum Verlassen des Geländes auf und lösten die Versammlung schnell auf.

Lesen Sie hier den Spielbericht: Union zeigt Kampf, Bayern auch Klasse

19.21 Uhr: 424 aktuelle Corona-Fälle in Berlin, 5850 Menschen genesen

In Berlin sind ist kein weiterer Mensch an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Senatsgesundheitsverwaltung hat die Zahl der Todesfälle insgesamt auf 180 korrigiert, also ein Toter weniger als bisher gemeldet. 11 neue Infektionen wurden bestätigt, 19 gab es am Tag zuvor. 424 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 5850 Menschen sind inzwischen genesen.





Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 87. Das sind fünf weniger als am Sonnabend. Insgesamt liegen 229 Menschen in Krankenhäusern, zwei weniger als gestern.

Die Fallzahlen, aufgeschlüsselt nach Bezirken

19 Uhr: Vor Union gegen Bayern: Polizei löste kleinere Versammlung auf

Die Berliner Polizei hat vor dem Heimspiel des 1. FC Union gegen den FC Bayern München eine kleinere Menschenansammlung aufgelöst. Etwa zwei Dutzend Schaulustige hatten sich am Sonntag vor der Partie in der Fußball-Bundesliga (18.00 Uhr/Sky) vor dem Stadion an der Alten Försterei versammelt. Die Polizei, die mit mehreren Mannschaftswagen vor Ort war, forderte die Menschen zum Weitergehen auf. Vermutlich erwarteten die Menschen, die keine Fan-Utensilien bei sich hatten, auf die Ankunft des Mannschaftsbusses am Stadion.

Darüber hinaus blieb es vor dem Duell des Rekordmeisters mit dem Aufsteiger rund um das Stadion in Berlin zunächst ruhig. Die Polizei war mit rund 400 Kräften im Einsatz, daneben waren vor allem Kamerateams und Ausflügler auf den Straßen rund um die Arena unterwegs. Auch während der Partie kam es vor dem Stadion zunächst nicht zu größeren Zwischenfällen oder Menschenansammlungen. Die wenigen Schaulustigen wurden angesprochen und weggeschickt.

17.01 Uhr: Verhaltener Start für Berlins Gastronomie - Touristen fehlen

Am ersten Wochenende mit geöffneten Restaurants unter Corona-Bedingungen hatte Berlins Gastronomie teilweise wieder gut zu tun, vermisst aber schmerzlich die gewohnten Touristenströme. Alles in allem hätten sich die Wirte mehr versprochen, sagte der Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes Berlin (Dehoga), Thomas Lengfelder, am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Stellvertretend nannte er das Restaurant „Schildkröte“ am Kurfürstendamm und den Biergarten „Loretta“ am Wannsee. Beide seien bisher vom Geschäft enttäuscht.

Deutlich mehr los war am Sonnabend im Kreuzberger „Cocolo Ramen“ oder auch in einem Restaurant an der Kantstraße, wo Gäste nicht mit Maske eintreten mussten. Um in Prenzlauer Berg am Sonnabendabend auch draußen sein Essen einnehmen zu können, hatten sich einige Hungrige in Decken eingewickelt, machten aber dabei einen entspannten Eindruck.

Im „Englers“ in Dahlem waren am Sonnabendabend fünf bis sechs Tische - weniger als die Hälfte - besetzt, und das meist mit je zwei Gästen. Kellner bedienten „maskiert“ und mit Handschuhen, die Gäste trugen in der Regel keinen Schutz. Die Speisekarten waren auf der Rückseite der Papieruntersetzer aufgedruckt, so dass keine verteilt werden brauchten. Bei „Monsieur Vuong“ mit vietnamesischer Küche waren die Kellner mit Visieren ausgestattet.

16.38 Uhr: Zusammenfassung der Polizei zu Corona-Demonstrationen am Sonnabend

Nach Angaben der Polizei gab es in Berlin-Mitte 19 angemeldete Demonstrationen. Anders als am vergangenen Wochenende verliefen die Proteste laut Polizei ohne größere Zwischenfälle. Etwa 300 Menschen seien festgenommen worden, um ihre Personalien festzustellen - danach seien sie wieder freigelassen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zudem werde wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz ermittelt.

Am Sonnabend waren fünf Beamte verletzt worden, wie es weiter hieß. Die Polizei sorgte mit rund 1000 zusätzlichen Kräften für den nötigen Abstand bei den Kundgebungen. Verschiedene politische Lager hatten an mehreren Orten zu Protesten aufgerufen - nicht alle waren erlaubt.

13.18 Uhr: 50 Berliner Pflegeheime von Corona betroffen

In Berlin sind in bislang 50 Pflegeheimen Infektionen mit dem Coronavirus bekannt geworden. Nach Angaben der Gesundheitsverwaltung vom Montag gibt es unter den Bewohnern 203 bestätigte Fälle. Außerdem haben sich mindestens 118 Mitarbeiter angesteckt. Bei 46 gestorbenen Bewohnern wurde eine Corona-Infektion nachgewiesen. Ältere Menschen sind besonders gefährdet, an einer Coronavirus-Infektion zu sterben. 87 Prozent aller Toten sind laut Robert Koch-Institut 70 Jahre und älter.

12.13 Uhr: Bericht - Polizeieinsatz im Restaurant "Borchardt"

Die Berliner Polizei musste am Freitag zu einem Restaurant an der Französischen Straße in Mitte ausrücken. Wie eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage bestätigte, hätten sich gegen 21 Uhr rund 300 Personen in drei Räumen aufgehalten. Die Polizei habe den Betreiber daraufhin aufgefordert, das Restaurant zu räumen, was dieser bis 22 Uhr auch getan habe. Die Polizei fertigte eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit. Einem Bericht der "BZ" zufolge handelte es sich bei dem Restaurant um das "Borchardt".

10.57 Uhr: Corona-Demos - Innensenator Andreas Geisel lobt Polizei

Innensenator Andreas Geisel (SPD) erklärte am Sonntag auf Twitter, dass die meisten Menschen friedlich demonstriert und ihre Grundrechte wahrgenommen hätten. Es sei Aufgabe der Polizei, diese Grundrechte zu sichern.

„Das hat sie auch am Samstag sehr professionell getan“, betonte Geisel. „Es ist mir allerdings schleierhaft, warum Demo-Schaulustige sich an den Absperrungen ballen, ohne Abstand zu halten.“ Die 1,5-Meter-Regel sei ja keine staatliche Schikane, sondern ein Gebot des Gesundheitsschutzes.

„Es ist mir allerdings schleierhaft, warum Demo-Schaulustige sich an den Absperrungen ballen, ohne Abstand zu halten. Die 1,5 Meter-Regel ist ja keine staatliche Schikane, sondern ein Gebot des Gesundheitsschutzes.“ — Senatsverwaltung für Inneres und Sport (@derInnensenator) May 17, 2020

9 Uhr: Erneut Demonstration gegen Corona-Kontaktbeschränkungen in Mitte

Auch am Sonntag wird in Berlin erneut gegen die Corona-Beschränkungen demonstriert. Zu der Veranstaltung am Mittag in Mitte hat die Gruppe "Demokratischer Widerstand" aufgerufen. Diese hatte bereits mehrere Kundgebungen organisiert, an denen auch zahlreiche Rechtspopulisten teilnahmen.

6 Uhr: Corona-Maßnahmen beschäftigen Verwaltungsgerichte

In Brandenburg beschäftigen die coronabedingten Einschränkungen die Verwaltungsgerichte zusätzlich. Überwiegend gehen Eilverfahren gegen die Maßnahmen ein, wie die Vereinigung der Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter des Landes Brandenburg mitteilte. Weil sich die Regelungen immer wieder ändern, haben sich viele Verfahren bereits erledigt, bevor die Richter eine Entscheidung treffen.

Am Potsdamer Verwaltungsgericht waren bis zum Mittwoch vergangener Woche 37 Verfahren im Zusammenhang mit den Corona-Regelungen anhängig - davon 35 Eilverfahren und zwei Klagen, wie das Gericht mitteilte. Die meisten landeten bei der sechsten Kammer, die sich auch mit dem Infektionsschutz befasst. Normalerweise haben die Richter dort etwa ein Eilverfahren im Jahr.

+++ Sonnabend, 16.05. +++

Die wichtigsten Corona-News aus Berlin am Sonnabend

▸ Corona-Proteste bleiben in dieser Woche deutlich friedlicher

▸ 19 neue Corona-Nachweise - jetzt 437 aktuelle Corona-Fälle in Berlin

19.43 Uhr: Derzeit 437 Corona-Fälle in Berlin, 19 neue Infektionen

In Berlin sind ist kein weiterer Mensch an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle bleibt bei 181. 19 neue Infektionen wurden bestätigt, 31 gab es am Tag zuvor.

437 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 5825 Menschen sind inzwischen genesen. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 92. Das ist einer weniger als gestern. Insgesamt liegen 231 Menschen in Krankenhäusern, 28 weniger als gestern.

Die Fallzahlen nach Bezirken

18.12 Uhr: Modegeschäft bietet Aluhüte bei Corona-Demo an der Volksbühne an

Stilsicherer Humor gegen Verschwörungstheoretiker: Am Rande einer Demonstration gegen die Corona-Regeln hat eine Modeboutique an der Volksbühne eigene Aluhut-Kreationen angeboten. Mit kunstvollen Spitzen bestückt kosteten die Mode-Accessoires zwischen 99,99 und 149,99 Euro. Den Käufern wurde dafür ein besserer Schutz versprochen als bei herkömmlichen Modellen. Getestet wurden sie laut einer Beschreibung an „in Fohlenmilch gebadeten Einhörnern aus Bielefeld“. Benannt waren die drei Hüte übrigens nach bekannten Gegnern der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

17.59 Uhr: Berlins Gastronomie wartet sehnsüchtig auf Touristen

Am ersten Wochenende mit geöffneten Restaurants unter Corona-Bedingungen hat Berlins Gastronomie das Ausbleiben der Touristen schmerzlich gespürt. Zwar sei am Freitag um die Mittagszeit recht gut zu tun gewesen, am Sonnabend sei es dann aber deutlich ruhiger zugegangen, sagte ein Kellner des Hauptstadtrestaurants Gendarmerie der Deutschen Presse-Agentur. „Ich bin froh, dass ich wieder arbeiten darf“ - nach acht Wochen zu Hause.

Rund 80 Prozent der Gäste seien üblicherweise Touristen, obendrein seien noch sechs Fünf-Sterne-Hotels rund um den Gendarmenmarkt geschlossen, stellte der Mitarbeiter im Service-Bereich fest. „Deshalb müssen wir uns noch etwas gedulden.“

Nach Einschätzung des Hauptgeschäftsführers des Hotel- und Gaststättenverbandes Berlin (Dehoga), Thomas Lengfelder, werden dem Tourismus der Bundeshauptstadt coronabedingt in diesem Jahr 10 bis 12,5 Millionen Übernachtungen fehlen. Noch im vergangenen Jahr sei die Rekordmarke von 34,5 Millionen Übernachtungen erreicht worden, sagte Lengfelder.

17.52 Uhr: 1000 Polizisten sichern Corona-Demos in Berlin - 200 Festnahmen

Begleitet von Gegenprotest haben in Berlin erneut Hunderte Menschen gegen die Corona-Regeln demonstriert. Anders als in der Woche zuvor gibt es keine größeren Zwischenfälle. "Letztlich haben wir heute in #Berlin 19 Demos & 7 Zusammenkünfte geschützt. Der Tag verlief größtenteils störungsfrei. Dennoch mussten wir weit über 100 Anzeigen allein wg. Verstößen gg. die #Covid19-Bestimmungen schreiben", twitterte die Polizei am Abend.

Letztlich haben wir heute in #Berlin 19 Demos & 7 Zusammenkünfte geschützt. Der Tag verlief größtenteils störungsfrei. Dennoch mussten wir weit über 100 Anzeigen allein wg. Verstößen gg. die #Covid19-Bestimmungen schreiben. Bleiben Sie bitte achtsam und gesund.#lasttweet #b1605 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) May 16, 2020

Am Reichstagsgebäude hielt der Vegan-Koch Attila Hildmann eine Kundgebung ab. Hildmann war zuletzt mit der Verbreitung von Verschwörungstheorien in den sozialen Medien aufgefallen. Comedian Oliver Pocher, der mit Hildmann vor laufenden Kameras diskutiert hatte, wurde von der Polizei vom Gelände geleitet.

Der Alexanderplatz und die Volksbühne, wo in den vergangenen Wochen Tausende zusammenkamen, waren weiträumig abgesperrt. Laut Polizei verliefen die Proteste ohne größere Zwischenfälle - es gab jedoch 200 vorläufige Festnahmen und Identitätfeststellungen. In einigen Fällen wehrten sich die Festgenommenen heftig und es kam zu Rangeleien mit der Polizei.

Zwei Beamte wurden im Laufe des Tages bei derartigen Vorfällen leicht verletzt. Die Polizei sorgte mit 1000 Kräften für den nötigen Abstand.

Comedian Oliver Pocher (M) im Gespräch mit einem Polizisten vor dem Reichstag. Vor dem Reichstagsgebäude hatten sich mehrere Hundert Menschen versammelt, um an einer Kundgebung des bekannten Kochs Hildmann teilzunehmen. Pocher, der mit Hildmann vor laufenden Kameras diskutiert hatte, wurde von der Polizei vom Gelände geleitet.

Foto: Jörg Carstensen/dpa

16.58 Uhr: Hunderte bei Kundgebung von Koch Hildmann gegen Corona-Auflagen

Vor dem Reichstagsgebäude in Berlin haben sich am Sonnabendnachmittag mehrere Hundert Menschen versammelt, um an einer Kundgebung teilzunehmen, zu de Attila Hildmann aufgerufen hatte.

Die Polizei sperrte für die Kundgebung einen Bereich ab und wies Hildmann darauf hin, dass nicht mehr als 50 Teilnehmer erlaubt seien.

Fernsehkoch Attila Hildmann hatte zu 16.30 Uhr zu einer Kundgebung gegen die Corona-Beschränkungen vor dem Reichstag aufgerufen.

Foto: Tobias Schwarz /AFP

Zeitgleich fanden Demonstrationen gegen die Corona-Auflagen und Gegenproteste auf dem Alexanderplatz und an der Volksbühne in Mitte statt. Am Alexanderplatz gab es laut der Polizei nach einer ersten Einschätzung einige Dutzend Teilnehmer, rund um den Rosa-Luxemburg-Platz etwas mehr als 100. Die Polizei sorgte mit rund 1000 Beamten für den nötigen Abstand.

15.30 Uhr: Vier Demonstrationen gleichzeitig am Alexanderplatz

Allein auf dem Alexanderplatz haben zeitgleich vier Kundgebungen stattgefunden, die von Polizeikräften und rot-weißem Flatterband umringt waren. Die Beamten achteten darauf, dass jeweils nicht mehr als 50 Demonstranten zusammenstanden. Innerhalb der Flatterbänder wurde der Abstand von 1,50 Metern eingehalten. Die Polizei schloss einen der drei Zugänge auf den Platz.

Angemeldete Versammlungen sind in #Berlin aufgrund der #Covid19-Verordnung auf maximal 50 Personen begrenzt. Absperrgitter helfen uns (und Ihnen), auf weiträumigen Plätzen besser auf die Einhaltung der Teilnehmerzahl zu achten.#b1605 pic.twitter.com/UuZ2uccgno — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) May 16, 2020

Mehr als 40 Demonstranten protestierten inmitten des Platzes mit Transparenten und einem Lautsprecherwagen gegen Verschwörungstheorien und für die Rechte von Flüchtlingen. Einige Meter weiter demonstrierten Dutzende mit lauter Musik gegen die Corona-Regeln und Impfpflicht. „Corona-Fehlalarm“ stand auf einem Banner, es wurden Flugblätter verteilt.

Für den Nachmittag war auf dem Alexanderplatz, vor der Volksbühne und dem Reichstagsgebäude von verschiedenen politischen Lagern zu Protesten aufgerufen worden - erlaubt waren nicht alle. Am Alexanderplatz schickte die Polizei alle Menschen weg, die nicht zu den Kundgebungen gehörten. Es kam zu einigen vorübergehenden Festnahmen. Von Dächern aus filmten Beamte das Geschehen. Auf dem Alexanderplatz waren am vergangenen Samstag mehr als 1200 Menschen unerlaubt zu teils aggressiven Protesten zusammengekommen.

15 Uhr: Personenkontrollen am Rande des Rosa-Luxemburg-Platzes

Foto: Philipp Siebert

Auch an den Absperrungen rund um den Rosa-Luxemburg-Platz in Mitte versammelten sich Dutzende Menschen zum Protest gegen die Hygienevorschriften. Am Rande des Platzes gab es an einem der Zugänge mehrere Personenkontrollen und kurzzeitigeFestnahmen. Den Personen wurde vorgeworfen, sich an einer Ansammlung beteiligt zu haben.

Der Anmelder einer Versammlung in #Mitte wurde auf dem Weg zu seinem Kundgebungsort wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz angehalten und kurzfristig überprüft. Er bekam eine Anzeige und konnte anschließend seine Versammlung durchführen.#b1605 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) May 16, 2020

14.46 Uhr: Demo am Rosa-Luxemburg-Platz gegen Verschwörungstheoretiker

Johannes K. demonstriert am Rosa-Luxemburg-Platz gegen das Verbreiten von Verschwörungstheorien.

Foto: Philipp Siebert

Am Rosa-Luxemburg-Platz in Mitte demonstrieren knapp 30 Menschen gegen rechte Ideologie und Verschwörungstheorien. Unter ihnen ist auch Johannes Kreidler. „Ich bin hier, weil man im Lockdown mal darüber nachdenken sollte, wie die Welt jenseits von abstrusen Verschwörungstheorien verschönert werden könnte“, sagt der 40-Jährige.

14.24 Uhr: Erste Demonstration am Alexanderplatz hat begonnen

Am frühen Nachmittag hat am Alexanderplatz in Mitte die erste Demonstration begonnen und auch viele Schaulustige angezogen. Der Protest richtet sich gegen für Flüchtlinge geschlossene Grenzenn. Die Polizei sperrte den Platz, auf dem sich zunehmend Personen versammelten, weiträumig ab und gewährte Menschen nur über schmale Zugänge Zutritt. „Bisher ist die Lage ruhig“, sagte Polizeisprecher Thilo Cablitz. „Die einzelnen Versammlungen entwickeln sich gerade erst. Die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass sich man sich erst ab dem späteren Nachmittag in größeren Gruppen zusammenfindet.“

Auch an den anderen Orten, an denen Demonstrationen angemeldet sind, verzeichnete die Polizei bislang keine Zwischenfälle. Ein angekündigter „Spaziergang“ von Neonazis vom S-Bahnhof Friedrichstraße zum Alexanderplatz wurde frühzeitig durch Platzverweise verhindert.

Foto: Getty Images

Auch vor dem Robert Koch-Institut (RKI) demonstrierten einzelne Menschen gegen die Corona-Restriktionen.

14.09 Uhr: Berliner Polizei mit 1000 zusätzlichen Beamten im Einsatz

Polizisten am Alexanderplatz: In Mitte finden verschiedene Demonstrationen zum Thema Coronavirus statt.

Foto: dpa

Mit einem Aufgebot von etwa 1000 zusätzlichen Beamten will die Polizei am Samstag in Berlin-Mitte bei mehreren angekündigten Demonstrationen für Abstand sorgen. Der Alexanderplatz, auf dem am vergangenen Samstag mehr als 1200 Menschen unerlaubt zusammenkamen, war mit Gittern abgesperrt. Gegen 13.30 Uhr waren dort sowie vor der Volksbühne so gut wie keine Demonstranten zu sehen. Auch am Bundestag versammelten sich laut Polizei zunächst keine Menschen.

Obwohl größere Kundgebungen wegen der Infektionseindämmung nicht erlaubt sind, gibt es im Internet Aufrufe für Versammlungen auf dem Rosa-Luxemburg-Platz vor der Volksbühne (14.30 Uhr) und auf dem Alexanderplatz. Auch vor dem Reichstag wollten sich Menschen versammeln. Mit den Absperrungen am Alexanderplatz wollen die Beamten eine angemeldete Kundgebung von linken Gegendemonstranten schützen. Nur Menschen, die in den Shopping-Centern einkaufen wollten, wurden durchgelassen. Vor den Kaufhäusern am Alexanderplatz waren lange Schlangen zu sehen.

Wie schon an den vergangenen Wochenenden ist mit zahlreichen Teilnehmern zu rechnen. Sie wollen gegen die Vorschriften und Auflagen zur Eindämmung der Corona-Pandemie protestieren. Unter den Versammelten waren in der Vergangenheit auch Rechtspopulisten und Anhänger von Verschwörungstheorien. Gleichzeitig haben linke Initiativen und Anwohner Gegendemonstrationen in der Nähe angekündigt.

Am Alexanderplatz wurden nach Angaben der Polizei sechs Anzeigen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz aufgenommen. Die Polizei appellierte in einem Tweet, „bei aller Freude über die Lockerung der #Covid19-Verordnung“ die Einhaltung der Abstandsregel zu beachten. Danach müssen sich Menschen mindestens 1,50 Meter voneinander entfernt halten.

13.10 Uhr: Bisher nur wenige Teilnehmer bei Corona-Demonstrationen

Anhänger der AfD demonstrieren in der Nähe des Brandenburger Tors gegen die Corona-Politik der Bundesregierung.

Foto: Getty Images

An den für Samstag in Berlin angemeldeten Demonstrationen gegen die Corona-Beschränkungen haben bis zum Mittagbisher nur wenige Menschen teilgenommen. Am Pariser Platz in Mitte hätten sich weniger als 40 Demonstranten versammelt, auch eine Versammlung auf der anderen Seite des Brandenburger Tores habe kaum Teilnehmer, sagte ein Polizeisprecher. Für beide Demos waren jeweils bis zu 50 Teilnehmer genehmigt worden.

Bilder der Corona-Krise in Berlin