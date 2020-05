„heute-show“-Satiriker: Angreifer sind „kriminelles Pack“

Zum 1. Mai haben sich trotz der Corona-Krise mehr als tausend Anhänger der linken Szene in Berlin versammelt. Innensenator Andreas Geisel (SPD) sprach von "geballter Unvernunft" angesichts der zahlreichen Menschengruppen im Stadtteil Kreuzberg, die den Mindestabstand nicht einhielten.

In Berlin wurde am 1. Mai ein ZDF-Team von Vermummten angegriffen. Satiriker Dietmar Wischmeyer bezeichnet sie als „kriminelles Pack“.

Der „heute-show“-Satiriker Dietmar Wischmeyer hat die Attacke auf seine Kollegen am 1. Mai als einen „heimtückischen Überfall von kriminellem Pack“ bezeichnet. Seiner Ansicht solle man nicht von einem Angriff auf die Pressefreiheit sprechen, wie es etwa der Deutsche Journalistenverband (DJV) getan hatte. Dies sei „zu viel der Ehre“ für die Täter, sagte Wischmeyer der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

Berlin sei am 1. Mai seit Jahren „das Epizentrum des selbstgefälligen Irrsinns“, sagte der 63-jährige. „Debiles Rowdytum“ dürfe nicht mit politischem Handeln verwechselt werden. Wischmeyer gehört seit 2012 zum Team der Satiresendung im ZDF.

ZDF-Team von Gruppe in Berlin angegriffen: Mehrere Verletzte

Das siebenköpfige ZDF-Team drehte am 1. Mai in Berlin bei einer Demonstration gegen die Corona-Regeln. An der Demonstration sollen auch Rechtspopulisten und Anhänger von Verschwörungstheorien teilgenommen haben. Während der Interviews wurde das Team von zum Teil vermummten Menschen angegriffen. Die Polizei geht von 25 Angreifern aus.

Das siebenköpfige ZDF-Team der Satiresendung „heute-show“ hatte am Freitag bei einer Demonstration gegen die Corona-Regeln gefilmt, an der auch Rechtspopulisten und Anhänger von Verschwörungstheorien teilnahmen. Als das Team die Demonstration bereits verlassen hatte, wurde es in einer Seitenstraße nahe dem Alexanderplatz von mindestens 15 Menschen angegriffen. Foto: Thomas Peise

Die Angreifer schlugen und traten auf die Mitglieder des Teams ein, unter anderem auch mit Metallstangen. Die Angreifer sollen auch mit Totschlägern bewaffnet gewesen sein. Das ging aus den Angaben der beteiligten Produktionsfirma hervor. Ein 50-Jähriger wurde bis zur Bewusstlosigkeit getreten. Eine 41-Jährige, ein 35-Jähriger und ein 59-Jähriger des ZDF-Teams erlitten ebenfalls Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus. Drei Männer im Alter von 21, 31 und 38 Jahren blieben unverletzt.

Täter wohl aus linkem Spektrum

Zeugen sollen Beamte der Bundespolizei auf den Angriff aufmerksam gemacht haben. Als die Polizei am Tatort ankam, waren die Täter bereits geflüchtet. Zeugen berichteten, dass sie mit Fahrrädern und Autos unterwegs waren. Die Bundespolizei leitete Fahndungsmaßnahmen ein. Im Nachgang konnten mehrere Personen festgenommen werden. Es handelte sich um vier Männer im Alter von 24, 25 und 31 Jahren. Auch zwei Frauen im Alter von 25 bzw. 27 Jahren wurden festgenommen. Haftbefehle wurden laut Generalstaatsanwaltschaft Berlin nicht erlassen.

Der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft in Berlin, Martin Steltner, sagte auf Nachfrage: „Für die Einschätzung: Es ist so, dass die Personen, die festgestellt wurden, dem linken Spektrum zuzurechnen sind, nach unseren Erkenntnissen.“ Der Staatsschutz der Polizei ermittelt nun zu den genauen Hintergründen. Die Behörde sucht nach dem Angriff nach Zeugen, die Hinweise geben können.

Hinweise bitte an das Landeskriminalamt 523 am Bayernring 44 in 12101 Berlin-Tempelhof unter den Rufnummern (030) 4664-952326 und 4664-952331 (innerhalb der Bürodienstzeiten) sowie 4664-909909 (außerhalb der Bürodienstzeiten) oder an jede andere Polizeidienststelle.

