Wir sind wieder da: Berliner Gastronomen freuen sich über Neustart

Berlin. Die Berliner Restaurants dürfen ihren Gästen ab heute wieder die Tür öffnen: Nach der Corona-Pause muss der Neustart den Gastronomen aber unter vielen Auflagen gelingen. Berlin erlaubt das Öffnen der Betriebe zunächst nur zwischen 6 und 22 Uhr, Tische müssen mindestens 1,5 Meter voneinander entfernt stehen. Das Personal bedient mit Maske. Gäste sind bei der Wahl ihrer Begleitung nicht völlig frei: Essengehen ist alleine, mit Menschen aus dem eigenen Haushalt oder mit Personen aus einem anderen Haushalt erlaubt. Eine Reservierungspflicht gibt es nicht. Viele Gastronomen empfehlen angesichts der begrenzteren Kapazität aber eine vorherige Anmeldung. Um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können, wird den Betrieben das Führen einer Besucherliste empfohlen. Ein Zwang dazu besteht nicht. Die Berliner Morgenpost stellt einige Gastronomen vor, die wieder zurück sind.

Auf ein Hühnchen-Sandwich in die Stulle

Gäste der Stulle nahe dem Savignyplatz können wieder auf der Terrasse Platz nehmen und sich das Hühnchen-Sandwich schmecken lassen. Abstand müssen sie jedoch halten. Die Tische stehen nun 1,5 Meter voneinander entfernt. Jeweils dürfen nur zwei Personen Platz nehmen. „Und auch den Kontakt mit unseren Stammgästen müssen wir auf das Nötigste reduzieren“, sagt Inhaberin Marlene Richter (Foto, r.). Bestellungen werden entgegengenommen und an den Tisch gebracht, ein Gespräch ist nicht möglich. Atemschutzmasken für das Personal stehen bereit, die Toilette wird jede halbe Stunde desinfiziert. Richter freut sich, dass ein Stück Normalität zurückkehrt: „Das ist vor allem für die Mentalität der Mitarbeiter gut.“ Die Belegschaft ist wegen der Corona-Krise von zehn auf vier Mitarbeiter geschrumpft. Während der Schließung hat die „Stulle“ einen Liefer- und Abholservice angeboten. „Ich bin überwältigt von der Solidarität unserer Kunden während der Krise. Wir haben viel Zuspruch und manchmal sogar eine finanzielle Spende bekommen“, sagt sie.

Stulle, Carmerstraße 10, Charlottenburg-Wilmersdorf, Öffnungszeiten von Mi. bis Mo., 9 bis 17.30 Uhr

Ein bisschen Normalität in der Krise

Jens Kluge vom Restaurant "Nö"

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Jens Kluge erhofft sich ein bisschen Normalität, wenn er sein Café Nö! im Regierungsviertel am Freitag eröffnet. Die Gäste sollen sich in seiner Weingalerie mit Café ohne Maske in Gespräche vertiefen können und ein bisschen den Alltag aus der Zeit vor der Coronavirus-Krise erleben. Den Freitag sieht der Inhaber als Testabend für die kommenden Wochen – am Wochenende selbst schließt er das Café Nö! schon wieder. Es ist nur unter der Woche geöffnet – mit verkleinerter Speisekarte. „Ich bin genauso neugierig wie die Kunden“, sagt Kluge. Platz hat das Café Nö! für 30 Personen.

Café Nö!, Glinkastraße 23, Mo.–Fr., 12– 22 Uhr.

Das neue Fass kann angestochen werden

Wirtin Bärbel Pattis von der Gaststätte Weihenstephaner

Foto: Joerg Krauthoefer / FUNKE Foto Services

Kurz vor der Eröffnung wird im „Weihenstephaner“, das vorher Maria & Josef hieß, gefegt, gepflanzt und geräumt. Der Bierleitungsreiniger sei da gewesen, erzählt Betriebsleiterin Bärbel Pattis. Das Fass könne angestochen werden. Alle Mitarbeiter waren in Kurzarbeit. Einen Außer-Haus-Betrieb gab es nicht. „Wir sind froh, dass wir wieder arbeiten dürfen“, sagt Pattis. Küchenchef Thomas Rogée hat alles für Flammkuchen, Haxe und Schweinekruste vorbereitet. Von den 350 Selbstbedienungsplätzen im Biergarten sind nur 90 aufgebaut

Weihenstephaner, S-Lichterfelde West, Restaurant, tgl. 12-22 Uhr, Biergarten tgl. ab 16 Uhr.

Pankoff öffnet mit weniger Tischen

Perlhuhn und moderne deutsche Gerichte: Silvio Zeitz führt das "Pankoff" in Pankow.

Foto: Thomas Schubert / Vertragsfotografen (HA und BM)! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

Das Steak, es dampft wie immer. Aber mit Wiedereröffnung des „Pankoff“ beginnt für den Wirt Silvio Zeitz und sein Team eine neue Zeit. „Statt 56 Plätzen haben wir nur noch 26. Und auf der Terrasse können wir leider auch nur noch die Hälfte der Gäste bewirten“, erzählt Zeitz vom Neustart. Größter Wermutstropfen: Hochzeitsfeiern fallen aus, auch wenn nebenan das Standesamt geöffnet hat. „Wir fangen mit einer kleinen Karte an, weil wir sehen müssen, wie es unter den jetzigen Bedingungen funktioniert“, sagt Zeitz. Anbieten will man Perlhuhn, Rumpsteak, Zander – und natürlich Spargel. Was dem Lokal über den Shutdown half, war eine soziale Idee: Für einen Mittagstisch außer Haus konnten sich Gäste ihre Töpfe mitbringen, was auch die Bewohner aus den Seniorenhäusern der Cajewitz-Stiftung zu schätzen wussten. Dieses Angebot bleibt bestehen.

Pankoff, Breite Straße 22, Pankow, Mo.-Do., 11–16 Uhr, Fr./Sbd., 11–22 Uhr, So. Ruhetag.

Endlich wieder Schweinshaxe im Gasthaus Marzahner Krug

Manuela Neumann

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Serives

Das historische Gasthaus Marzahner Krug ist schon seit vielen Jahren eine feste Größe in Marzahn-Hellersdorf. Seit nunmehr 23 Jahren führen Frank und Manuela Neumann (64 und 56) als Inhaber die Gaststätte. Deftige, gutbürgerliche Küche mit Gerichten von Berlin bis Wien stehen auf der Speisekarte. „Wir haben uns auf bayrische Gerichte spezialisiert“, verrät Manuela Neumann. Das Angebot ist reichhaltig: Rostbraten und Schweinshaxe landen hier ebenso auf dem Teller wie Zanderfilet oder auch Wildbret. Auch das große Bauernfrühstück steht tagsüber für Hungrige zur Auswahl.

Gasthaus Marzahner Krug, Alt Marzahn 49, geöffnet ist täglich von 11 bis 22 Uhr.

Brauhaus startet mit einem neuen Biergarten

Seit gut 25 Jahren gibt es das Brauhaus Spandau nahe der Altstadt. Über die Zeit hat es sich fest etabliert, dennoch waren die vergangenen Wochen schwer. „Wir haben einen Außer-Haus-Verkauf mit Fünf-Liter-Fässern unseres Bieres gemacht. Das war ganz gut, aber bei weitem nicht das, was wir an Umsätzen brauchen, um die Kosten zu decken“, sagt Betriebsleiter Günther A. Sackel (46). Trotzdem sei das Team sehr positiv eingestellt. Und die Zwischenzeit wurde genutzt, um den Außenbereich umzugestalten. „Es ist ein Prachtbiergarten geworden. Jetzt hoffen wir, dass die Gäste das honorieren.

Brauhaus Spandau, Neuendorfer Straße 1, geöffnet täglich 10-22 Uhr

Frisch renoviert zurück aus dem Shutdown

Gerrit Struckmann

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Dass er sein „Café Behring“ am Baumschulenweg ab heute wieder öffnen darf, ist für Gerrit Struckmann eine Erleichterung. „Das To-Go-Geschäft hat sich nicht wirklich für uns gelohnt“, sagt der 39-Jährige, „meine Gäste ziehen es vor, es sich bei mir gemütlich zu machen und ihren Kaffee, ihr Frühstück und ihren Kuchen hier zu genießen.“ Das können sie nun endlich wieder – mit Sicherheitsabstand. Die Zeit der Schließung hat Struckmann genutzt, um sein Café zu renovieren und die Arbeitsflächen zu erneuern. Die Gutscheinunterstützung der Stammkundschaft und staatliche Zuschüsse haben ihn über Wasser gehalten.

Café Behring, Baumschulenweg, Behringstraße 6, 12437 Berlin, geöffnet täglich 9 bis 19 Uhr

Rabatt beim Bier im Hofbräu Wirtshaus

Das Hofbräu Wirtshaus Berlin

Foto: Promo

Das Hofbräu Wirtshaus an der Karl-Liebknecht-Straße 30 gewährt zur Wiedereröffnung einen Euro Nachlass auf einen halben Liter Bier, 1,50 Euro auf die Maß. Zudem gibt es zum Start eine kleine Speisenkarte mit Klassikern, damit auch in Krisenzeiten Frische und Qulität garantiert seien. Dazu stellen die Betreiber Dietmar Poszwa und Klaus-Peter Kohl Desinfektionsspender auf. „Wir alle haben unter der Corona-Krise gelitten und tun es noch. Der Geldbeutel ist bei vielen nicht größer geworden“, erklärt Poszwa den Hintergrund des Preisnachlasses.

Hofbräu Wirtshaus Berlin, Karl-Liebknecht-Straße 30, 10178 Berlin

Das "Horváth" bietet einen Mittagstisch auf der Terrasse

Die Terasse des Horváth (Archivbild)

Foto: White Kitchen

Auch das Zweisterne-Restaurant "Horváth" in Kreuzberg hat seit Freitag wieder geöffnet. Zunächst von Donnerstag bis Sonntag von 18 bis 22 Uhr. Eine Reservierung ist notwendig. Zusätzlich bespielt Sebastian Frank aber auch die Terrasse des Restaurants, als "Horváths Sommer Pop up". Freitag bis sonntag zwischen 12 und 15 Uhr gibt es einen Mittagstisch mit Uferblick - auch für spontane Gäste. Serviert werden österreichische Spezialitäten vom Wiener Schnitzel bis zum Kaiserschmarrn zu Preisen zwischen 14 und 30 Euro.

"Horváth", Paul-Lincke-Ufer 44a, 10999 Berlin, Donnerstag bis Sonntag 18-22 Uhr

"Irma la douce" und "Eins44" durchgehend geöffnet

Das REstaurant "Irma la douce"

Foto: White Kitchen

Das "Irma la douce" in Tiergarten und das "eins44" in Neukölln machen erst ab dem 19. Mai wieder auf, dann aber sieben Tage in der Woche ab 17 Uhr. Auf Schließtage wird komplett verzichtet. "So kann jeder, der sich nach einem guten Essen in entspannter Atmosphäre außerhalb der bekannten eigenen vier Wände sehnt, an jedem Wochentag kommen", sagt Jonathan Kartenberg. "Uns ist es wichtig, dass unsere Gäste Vertrauen in uns aufbauen und sich bei uns mit höchsten Hygienevorschriften ebenso sicher fühlen wie in ihren eigenen vier Wänden. Darüber hinaus arbeiten wir in den nächsten Wochen auch inhaltlich an weiteren, neuen Angeboten für unsere Gäste.“

"Irma la douce", Potsdamer Straße 102, 10785 Berlin, Täglich, 17 bis 22 Uhr.

"eins44", Elbestraße 28/29, 12045 Berlin, Täglich, 17 bis 22 Uhr.

Neues Hygiene-Konzept und neue Speisekarte

Vincent Garcia und sein Team im "Pastis".

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Serives

Die Freude, seine Gäste wieder mit französischen Spezialitäten zu bekochen, sei angesichts der unsicheren Zukunft getrübt, sagt Vincent Garcia, Inhaber des „Pastis“ am Rüdesheimer Platz. Er hofft, dass Besucher des Restaurants Spaß haben können, obwohl es keine Tischdecken gibt und alles ständig desinfiziert werden muss. „Das Team bespricht seit Tagen, wie wir den Service unter diesen Bedingungen optimieren können“, sagt Garcia. Das Hygiene-Konzept und die Umstellung der Speisekarte haben den Küchenchef und seine Mitarbeiter Zeit und Geld gekostet. Garcia arbeitet seit 20 Jahren in der Berliner Gastronomie. Vor elf Jahren hat er sich selbständig gemacht und seine gesamten Ersparnisse in das Restaurant investiert. „Nun muss ich wieder neue Kredite aufnehmen, wo die alten endlich abbezahlt waren“, sagt er. Von ehemals 14 Beschäftigten arbeiten nur noch sechs im Restaurant, die anderen wurden in Kurzarbeit gesetzt. „Falls wir in zwei Wochen wieder schließen müssen, wird das Restaurant das nicht überleben“, sagt Garcia.

Pastis, Rüdesheimer Straße 9, 14197 Berlin, täglich von 12 Uhr bis 23 Uhr geöffnet

Heiße Töpfe, Sushi und die Kräuter Vietnams im Noi

Asiatische Fusion-Küche mit vietnamesischem Schwerpunkt: Van Binh Tran tischt in seinem Restaurant Noi wieder auf.

Foto: Thomas Schubert / Vertragsfotografen (HA und BM)! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

Dicht beisammensitzen, das gehört zur vietnamesischen Esskultur wie der Reichtum an Aromen und die Suppe namens Pho. Dementsprechend schwer fiel es dem Wirt Van Binh Tran (29, Foto) und seinem Team, die enge Bestuhlung in seinem Restaurant „Noi“ neben dem Bahnhof Schönhauser Allee an die neuen Regeln anzupassen. Von 63 Plätzen im Innenraum bleiben nur 20 übrig. Ein Ansporn für Binh: der Zuspruch von Stammkunden. Der Name des Restaurants heißt: Topf. Der wird im Lokal mit vietnamesischen Spezialitäten, mit Sushi oder mit Udon-Nudeln gefüllt. Wichtigste Grundlage sei die Meinung der Kunden, sagte Van Bihn Tran.

„Mit dem Rücken zur Wand gestanden“

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Eigentlich sollte der erste Geburtstag ihres szenigen asiatischen Restaurants „Little Long“ gebührend gefeiert werden. Dort, wo sich früher Kultkneipe „Morena“ befand, hatten Lien Chu (29) und ihr Lebensgefährte Vu Cao Ba (35) im Mai vergangenen Jahres mit Musik, Cocktails und dem besten aus ihrer Küche den Start in eine neue Zukunft gefeiert. Zwölf Monate später war dem Paar gar nicht mehr nach Party zumute. „Gerade, als das Geschäft so lief, wie wir uns das erhofft hatten, kam Corona“, sagt Lien Chu. Der Break-even-Punkt war noch nicht erreicht. Zudem war Lien Chu acht Monate zuvor zum zweiten Mal Mutter geworden.

Für das eigene Restaurant hatte sie eine sichere Position in Marketing und Kommunikation des Mercedes-Benz-Vertriebs in Friedrichshain aufgegeben. „War alles umsonst?“ grübelte sie jetzt daheim. Das Risiko, das beide auf sich genommen hatten, war enorm. „Das Little Long ist keine GmbH, wir haften mit unserem Privatvermögen.“„Statt nun „in Depression zu versinken“, handelte Lien Chu. Sie schrieb an Vermieter und Dienstleister, erwirkte Zahlungsaufschub. Dann kümmerte sich die Tochter einer Krankenschwester um jene, die während Corona anderen halfen. Eine Woche lang brachte sie den Mitarbeitern von zwei Krankenhäusern Sushi-Boxen an den Arbeitsplatz. Auch Bedürftige und Obdachlose bedachte sie.

Von ihren Lieferanten sammelte sie Lebensmittelspenden, legte Gemüse aus dem eigenen Bestand drauf und verteilte alles tütenweise im Kiez. Zwischendurch überarbeitete sie die Karte, hielt mit Stammkunden via Social Media Kontakt, schrieb sich für das Gutscheinsystem ein und bediente aus dem bald nur noch halb-geschlossenen Laden die Selbstabholer. Derweil hielt sie Söhnchen Jeremy in dessen improvisierter Spielecke im Auge. „Wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, findet man plötzlich neue Auswege“, sagt sie im Rückblick.Wenn sie jetzt wieder Gäste empfangen darf, so sei das wie eine zweite Eröffnung. „Es fühlt sich an wie ein kompletter Neustart.“ Und den Geburtstag ihres Restaurants, da ist Lien Chu fest entschlossen, wird mit viel Musik und gutem Essen nachgeholt.

Little Long, Wiener Straße 60, Kreuzberg, Tel. 69 51 53 32, littlelong.de, 12-22 Uhr

Äthiopiens Köstlichkeiten mit mehr Abstand

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Äthiopische Speisen sind nicht leicht zuzubereiten und lassen sich auch nicht gut transportieren. Rahel Tekle ließ ihr Restaurant „Bejte“ deshalb in den vergangenen Wochen komplett geschlossen. In den 20 Jahren, in denen das „Bejte“ in Schöneberg existiert, war keine Situation schwieriger zu bewältigen als die Corona-Pandemie. „Wir hatten Sorgen, wie es weitergehen soll“, sagt Rahel Tekle, die vor 22 Jahren aus Äthiopien nach Deutschland kam.

Äthiopisches Essen besteht aus vielen verschiedenen Soßen mit Fleisch oder Linsen, die mit einer Art Fladenbrot aufgenommen werden. Gegessen wird mit den Fingern und von einem großen Teller. „In Äthiopien essen die Menschen eng beieinander“, sagt Rahel Tekle. Darauf müsse vorerst verzichtet werden. Die Plätze hat Tekle auf 30 halbiert, jeder Gast bekommt einen eigenen Teller. Die Kaffeezeremonie am Abend findet nun zwei Mal am Tag statt.

„Bejte“, Zietenstraße 8, Schöneberg, Fr.–Mo., 14--22 Uhr, Kaffeezeremonie 16 und 19.30 Uhr

Indische Spezialitäten in Kaulsdorf

Abdul Majid Kham in seinem Restaurant Bharat.

Foto: Sergej Glanze / FFS FUNKE Foto Services

Authentische indische Küche erwartet die Gäste des Bharat: Abdul Majid Khan (67) freut sich, dass er sein Restaurant in Kaulsdorf endlich wieder öffnen darf. Seit elf Jahren serviert Khan hier Currys, Fleischgerichte und Grillspezialitäten. Ein Pluspunkt hat die indische Küche: Vegetarier werden hier garantiert ebenso fündig wie diejenigen, die gern Fleisch essen. Currys mit Nüssen und Gemüse sowie hausgemachter indischer Rahmkäse werden aufgetischt. Dazu werden die beliebten indischen Beilagen wie Naan gereicht.

Fensterverkauf rettete die Gaststätte

Peter Schulz

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

Altglienicke „In der Krise lernt man, wer seine wahren Freunde sind“, das kann Peter Schulz bestätigen. Der 59 Jahre alte Inhaber, der seit 1870 familiengeführten Traditionsgaststätte Ebel in Altglienicke war überrascht, wie gut sein Fensterverkauf deutscher Hausmannskost ankam. „Wir konnten sogar neue Gäste hinzugewinnen. Einige waren so solidarisch, dass sie jeden Mittag kamen, um uns zu unterstützen.“ Schulze freut sich, jetzt wieder für Kunden mit Sicherheitsabstand und strengen Hygieneregeln geöffnet zu haben.

„Gaststätte Ebel“, Semmelweisstraße 1, Altglienicke, Mo.–Sbd., 10–22 Uhr, 030/673 60 04.

