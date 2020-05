Manuel Cortez über Dua Lipa und Dating-Frust

Eigentlich wollte Manuel Cortez mit Dua Lipa einen Kaffee trinken gehen, doch Corona machte ihm einen Strich durch die Rechnung. „Wir sind dann drinnen geblieben“, so der Schauspieler am Donnerstagvormittag bei Madame Tussauds Unter den Linden. Das Wachsfigurenkabinett feierte seine Wiedereröffnung mit einer Figur der britischen Sängerin, Cortez durfte sie enthüllen. Wie viele Berliner Fans wäre der 40-Jährige am Sonntag gerne auf das Konzert der Musikerin in der Mercedes-Benz Arena gegangen. Zum Trost für die Absage durfte er nun ihr wächsernes Alter Ego kennenlernen – „wir hatten uns leider nichts zu sagen“ –, alle anderen Ticketbesitzer erhalten ebenfalls kostenlosen Eintritt.

Dua Lipa wurde durch Songs wie „Be the One“ und „No Lie“ bekannt und wollte auf der Tour ursprünglich ihr neues Album „Future Nostalgia“ vorstellen. Er höre zu Hause statt Pop eher Folk, Klassik und Jazz, so Manuel Cortez. „Aber gute Musik ist eben gute Musik.“ Obwohl er vor allem Konzerte, Partys und Restaurantbesuche vermisse, habe er sich auch über die Einladung zu Madame Tussauds als einen Schritt auf dem Weg zurück zur Normalität gefreut. „Es hat gut getan, mal wieder raus zu kommen“, die vergangenen Wochen habe er viel mit sich selbst verbracht. Seit der Trennung von Stylistin Miyabi Kawai im vergangenen Jahr lebt Cortez allein. „Und sind wir mal ehrlich, Single sein in Coronazeiten nervt. Man lernt schwer jemanden kennen.“ Selbst Tinder und die Promi-Dating-App Raya habe er zu diesem Zweck ausprobiert, „weil man das heute offensichtlich so macht“. Dabei habe er jedoch festgestellt, dass er „ein Dude der alten Schule“ sei. Die Unverbindlichkeit sei nicht seine Welt, er warte lieber, bis er wieder in eine Bar gehen kann. Bis dahin nutzt Manuel Cortez die Zeit, um seine Ausbildung in Richtung Hypnose-Therapie weiter voranzutreiben. Er selbst habe durch diese Methoden gelernt, Angstzustände und Panikattacken, die ihn in seinen 20ern plagten, zu überwinden. „Angst ist nie ein guter Ratgeber, das gilt nicht nur aktuell“, sagt er. „Das Leben ist schließlich zum leben da.“