Berlin. Nach der Corona-Zwangspause geht Berlins größtes Personenschifffahrtsunternehmen Stern und Kreis mit einem deutlich reduzierten Angebot auf Fahrt. Zunächst sei die Wiederaufnahme des Betriebs mit nur einem Fahrgastschiff geplant, sagte Stern-und-Kreis-Geschäftsführer Andreas Behrens der Berliner Morgenpost. Die erste buchbare Ausflugsfahrt bietet das Unternehmen am 26. Mai mit der einstündigen, historischen City-Tour an.

Stern und Kreis konnte wegen der Corona-Auflagen seit dem 17. März keine Fahrten mehr durchführen. Die in der vergangenen Woche vom Berliner Senat beschlossenen Lockerungen machen Stadtrundfahrten und auch Schifffahrten unter freiem Himmel ab dem 25. Mai grundsätzlich wieder möglich. Ab diesem Datum lässt Berlin auch die touristischen Übernachtungen in Hotels und anderen Herbergen wieder zu.

Über Pfingsten könnten acht Schiffe in Betrieb sein

Stern-und-Kreis-Chef Behrens sagte, erst langsam sollen dann weitere Schiffe in den Betrieb starten. Über Pfingsten könnten dann bereits acht Personen-Dampfer wieder in Betrieb sein. Insgesamt zählt die Stern-und-Kreis-Flotte mehr als 30 Schiffe. Behrens erklärte, angesichts der geringen Zahl von Touristen in der Stadt sei die Nachfrage schwer vorherzusagen. „Wir wissen nicht, wie viel Lust die Berliner auf Ausflugsfahrten haben“, sagte er. Zunächst werde die Reederei deshalb abwarten, wie sich der Markt darstelle, so Behrens.

Doch auch nach den Lockerungen der Corona-Beschränkungen geht die Wiederaufnahme des Betriebs für Stern und Kreis mit Auflagen einher. Weil auch an Bord die Abstandsregeln eingehalten werden müssen, werde Stern und Kreis die Schiffe lediglich zu 50 bis 60 Prozent auslasten können, so Behrens. Unklar ist noch, inwieweit sich ein Betrieb in der Form für Stern und Kreis überhaupt rechnet. „Was wir auf keinen Fall riskieren dürfen, ist, im Betrieb höhere Verluste zu produzieren als im Stillstand“, sagte Behrens. Um möglichst viele Menschen unterbringen zu können, wird die Reederei zunächst nur mit größeren Schiffen die Fahrt wieder aufnehmen. Das zum Start eingesetzte Ausflugsboot sei theoretisch für 280 Gäste an Bord zugelassen, sagte der Geschäftsführer.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Corona-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier. Die aktuelle Auslastung der Intensivstationen in Deutschland finden Sie in unserem Klinik-Monitor.

Offener Brief an Müller bliebt bislang ohne Antwort

Für den Neustart nach dem Lockdown sollen Stern-und-Kreis-Mitarbeiter tageweise aus der Kurzarbeit zurückgeholt werden, sagte Behrens. Der Geschäftsführer hofft nun in nächster Zeit vor allem auf gutes Wetter – und natürlich auch wieder auf Berlin-Touristen. Dass sich die aufgehäuften Verluste in diesem Jahr wieder einfahren lassen, damit rechnet er allerdings nicht.

Bis Ende April hatte Stern und Kreis laut Behrens rund zwei Millionen Euro weniger Umsatz gemacht als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Wegen der wirtschaftlichen Lage hatten sich die Berliner Fahrgastreedereien Mitte April auch in einem offenen Brief an Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) gewandt. In dem Schreiben forderten die Reeder unter anderem Landesbürgschaften und die Stundung von Wasserstraßenabgaben. Eine Antwort hätten sie laut Andreas Behrens aber noch nicht erhalten.