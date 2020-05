Kollatz: Flughafengesellschaft in schwieriger Situation

Der Flughafen BER wird im Herbst eröffnet. Die finanzielle Situation der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) sorgt aber auch unabhängig von der Corona-Krise für neue Debatten in der Berliner Politik. Im Abgeordnetenhaus hatte die FDP-Fraktion dazu am Donnerstag eine aktuelle Stunde beantragt. Sie wollte über die Studie von drei Berliner Wirtschaftsexperten sprechen, die der FBB einen baldigen Konkurs vorhersagt.

FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja, dessen politischer Aufstieg mit einer Kampagne zur Rettung des Flughafens Tegel eng verbunden ist, forderte unter dem Gelächter von den Koalitionsbänken sogar, Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup zu beurlauben, um die Gesellschaft von unabhängigen Prüfern unter die Lupe nehmen zu lassen. „Es geht um Steuergelder, auch wenn der BER vielleicht im Oktober aufmacht“, sagte Czaja. Er warf Lütke Daldrup vor, sich hinter der Corona-Krise zu verstecken. Dabei sei die Gesellschaft schon vor der Pandemie und dem Absturz des weltweiten Luftverkehrs ein „Sanierungsfall“ gewesen.

Czaja: „SPD für diesen zweiten Bankenskandal verantwortlich“

Nach Czajas Worten ist die „SPD für diesen zweiten Bankenskandal verantwortlich“. Es gehe um 1,8 Milliarden Euro Defizit. Ab 2024 würden 300 bis 400 Millionen Euro jährlich an Zuschüssen der öffentlichen Gesellschafter benötigt, um den Konkurs abzuwenden.

Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD), im Senat für den Flughafen zuständig, hielt dagegen. Czaja habe noch vor wenigen Monaten ein endgültiges Scheitern der BER-Eröffnung vorhergesagt, nun versuche er, sein politisches Hauptthema zu retten. Der Senat habe Vertrauen zum Flughafenchef, sagte der Senator. Natürlich sei der BER viel teurer geworden, auch weil er neun Jahre zu spät komme. Die Studie, auf die sich Czaja berufen hatte, weise aber diverse Schwächen auf. So sei dort von einem operativen Ergebnis für 2019 von minus 193 Millionen Euro die Rede. Tatsächlich betrage der durch die BER-Kosten verursachte Verlust für das vergangene Jahr aber nur 95 Millionen Euro.

Zudem gehe die Studie davon aus, dass die Kosten für den Schallschutz von 370 Millionen Euro komplett im Jahr 2020 verbucht würden. Das sei aber falsch, sagte der Senator. Die Summe werde über 40 Jahre abgeschrieben, die jährlichen Belastungen seien deshalb viel niedriger. Und am BER würden die Erlöserwartungen zu niedrig angesetzt. Die Studie gehe davon aus, dass die Einnahmen nicht höher sein würden als bisher an den Flughäfen von Tegel und Schönefeld. Dabei erwarte man am BER wegen höherer Landegebühren und mehr Einnahmen aus Shopping und Gastronomie 18 Euro pro Passagier. Bisher seien es nur 12 gewesen. Dieser Unterschied macht bei 40 Millionen Passagieren pro Jahr einen Unterschied von 240 Millionen Euro aus, rechnete der Finanzsenator vor.

Kollatz: Flughafengesellschaft in schwieriger Situation

Gleichwohl räumte Kollatz ein, dass die Flughafengesellschaft, ebenso wie alle anderen Flughäfen in Deutschland, in einer schwierigen Situation sei. Er machte deutlich, dass die FBB ohne Staatshilfe über die bisher zugesagten 300 Millionen Euro für 2020 hinaus Geld benötigen werde. „Die Aufgabe ist, den Flughafen operativ in schwarze Zahlen zu führen“, sagte der Senator. Er sprach sich aber vehement gegen Überlegungen aus, das benötigte Geld durch eine Privatisierung des Flughafens zu beschaffen. „Das macht man nicht in einer solchen Situation“, warnte der Sozialdemokrat: „Die Verluste werden sozialisiert und anschließend die Gewinne privatisiert. Das kann nicht die Logik sein.“

Der CDU-Wirtschaftsexperte Christian Gräff teilte die Schlussfolgerungen der Studie explizit nicht, bezifferte aber den Finanzbedarf der Flughafengesellschaft in diesem und dem kommenden Jahr auf rund 1,5 Milliarden Euro. „Es wäre gut, sich in der Krise ehrlich zu machen“, sagte Gräff.

Harald Moritz (Grüne) schlug sich zum Teil auf die Seite der Opposition und sprach sich dafür aus, alle Ausbaupläne sofort zu stoppen.

Finanzen der FBB „auf Kante genäht“

Der designierte Linken-Fraktionschef Carsten Schatz sagte, es sei kein Geheimnis, dass die Finanzen der FBB „auf Kante genäht“ seien. Er warb dafür, Jahresabschluss und Businesspläne „seriös zu prüfen“ und angesichts der Krise über den weiteren Ausbau des BER zu diskutieren. Frank-Christian Hansel (AfD) sagte, die Gesellschafter Bund, Berlin und Brandenburg kämen um eine Kapitalerhöhung nicht herum. Er warb dafür, auf den geplanten Ausbau des BER zu verzichten und stattdessen den Flughafen Tegel am Netz zu lassen. Der Flughafenchef wird voraussichtlich Tegel am 2. Juni schließen, ein entsprechender Antrag, von der Betriebspflicht befreit zu werden, liegt bei der Luftfahrtbehörde in der Senatsverkehrsverwaltung.

Eine Offenhaltung Tegels wurde von Jörg Stroedter (SPD) vehement abgelehnt. Den alten Flughafen zu sanieren koste eine Milliarde Euro. Hinzu kämen zwei Milliarden für den Schallschutz der Anwohner.