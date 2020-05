Lieber mit der Kippe abstimmen, als auf die Straße werfen

Berlin. Die Berliner Stadtreinigung (BSR) hat einen Test mit so genannten Abstimmungsbehältern für Zigarettenkippen gestartet. Dafür wurden in dieser Woche 30 Behälter im Stadtgebiet installiert. Die Standorte befinden sich an Stellen, die häufig durch Zigarettenkippen verunreinigt werden – z.B. vor U- und S-Bahnhöfen, an Bushaltestellen oder an Einkaufsstraßen.

Mit der Aktion will die BSR auf spielerische Art die Sauberkeit in der Stadt erhöhen. Raucher sollen ihre Kippen nicht auf den Boden zu werfen, sondern lieber an einer Abstimmung teilnehmen. So lauten die Fragen zum Beispiel: Was schaust du lieber: Filme oder Serien?

Je nach Antwort können die Raucher dann ihre Zigarette in einen der beiden Schächte des Abfalleimers werfen. Die Fragen werden in regelmäßigen Abständen ausgetauscht. Der Test ist auf eine Dauer von drei Monaten angelegt. Er ist eine Ergänzung zu den rund 25.000 Straßenpapierkörben.

Einige Abstimmungsfragen sollen die Berliner auch dafür sensibilisieren, welchen Schaden weggeworfene Zigarettenkippen für die Umwelt anrichten können, z.B. Wusstest du, dass eine weggeworfene Kippe bis zu 60 Liter Wasser verschmutzt? Ja oder Nein.

Hier können Sie u.a. mit Ihrer Kippe abstimmen:

U-Bahnhof Friedrichstraße (Ecke Georgenstraße)

S-Bahnhof Tempelhof

Haltestelle Elsenstraße (zwischen Puschkinallee und Am Treptower Park)

Wilmersdorfer Straße / Kantstraße (Fußgängerüberweg)

Boxhagener Platz

Und das sind einige der Fragen:

Mein Berliner Fußballverein ist... ->Hertha BSC oder 1. FC Union Berlin

Ick bin een Berliner -> Ja oder Nein

Darf Ananas auf Pizza? -> Ja oder Nein