Clans in Berlin: Drogen und Waffen - Haftbefehl gegen Tatverdächtigen

Ein Polizeibeamter steht in der Mecklenburgischen Straße an einem Wagen. Im Rahmen einer Razzia durchsuchten eine Hundertschaft der Polizei Berlin und das LKA seit dem Morgen mehrere Objekte in Berlin.

Berlin. Nach einer Drogen-Razzia gegen Mitglieder eines arabischstämmigen Clans ist am Freitag gegen einen 33 Jahre alten Tatverdächtigen Untersuchungshaft angeordnet worden. Ihm hätten als mutmaßlichen Organisator eines Drogen-Lieferservices die beschlagnahmten fünf Schusswaffen und Betäubungsmittel zugeordnet werden können, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Berlin mit. Nach Angaben der Ermittler waren am Donnerstag außer den Schusswaffen zweieinhalb Kilogramm Kokain nebst Streckmitteln beschlagnahmt worden.

Vier Verwandten aus einer libanesischstämmigen Großfamilie wurde im Zuge der Razzia laut Staatsanwaltschaft und Polizei bandenmäßiger, bewaffneter Drogenhandel vorgeworfen; zwei Verdächtige wurden festgenommen. Die Verdächtigen im Alter von 23, 33, 38 und 56 Jahren - ein Mann, sein Bruder und seine beiden Söhne sollen einen Drogen-Lieferservice mit mehreren Autos und Kurierfahrern betrieben haben. Zu den übrigen Männern neben dem jetzt Verhafteten machte die Generalstaatsanwaltschaft keine Angaben.

Razzia im Clan-Milieu: Mehrere Objekte durchsucht

Wegen des Verdachts des bandenmäßigen bewaffneten Kokainhandels durchsuchte die Berliner Polizei ab dem Donnerstagmorgen mit einem Großaufgebot mehrere Objekte in der Hauptstadt. Die Razzien fanden nach Angaben der Staatsanwaltschaft in zehn Wohnungen und Geschäftsadressen sowie zwei Autos statt.

„Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen wurden circa vier Kilogramm Kokain samt Streckmittel gefunden“, sagte Oberstaatsanwalt Günter Sohnrey, Leiter der Abteilung Organisierte Kriminalität, am Mittag. Am Nachmittag wurde diese Zahl auf 2,5 Kilogramm korrigiert. Daneben stellten die Beamten 120 Gramm sogenanntes gepresstes Steinkokain fest – besser bekannt als Crack. Außerdem seien fünf scharfe Schusswaffen gefunden worden.

Insgesamt waren 240 Kräfte am Einsatz beteiligt

An dem berlinweiten Einsatz waren ab sechs Uhr früh insgesamt 240 Polizeibeamte beteiligt – darunter ein Spezialeinsatzkommando und Experten des Landeskriminalamts für die Organisierte Kriminalität. Seit April habe man wegen des bandenmäßigen, bewaffneten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gegen vier Männer ermittelt, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Sie gehören demnach alle einer einer libanesisch-stämmigen Familie an. Die Verdächtigen sollen 23, 33, 38 und 58 Jahre alt sein.

Laut Sohnrey handelt es sich um zwei Brüder, ihren Vater und ihren Onkel. Um welche Familie es geht, ließen Polizei und Staatsanwaltschaft offen. Nach Informationen der Berliner Morgenpost handelt es sich um die bislang nicht in der Öffentlichkeit in Erscheinung getretene Familie E.

Razzia im Clan-Milieu: Beschuldigte vorläufig festgenommen

Die Männer sollen ein sogenanntes „Kokaintaxi“ betrieben haben. Kurierfahrer liefern dabei die Drogen zum Wunschort des Kunden etwa in Wohnungen, Bars oder Clubs. Zwei der Beschuldigten wurden vorläufig festgenommen. Um welche beiden der vier Männer es sich handelt, ließ die Staatsanwaltschaft offen. Die weiteren Ermittlungen würden andauern, hieß es am Donnerstanachmittag. Man prüfe, ob die Festgenommenen einem Untersuchungsrichter zweck des Erlasses eines Haftbefehls vorgeführt werden.

Die Gewerkschaft der Polizei lobte den Einsatz. Drogen seien das Schmiermittel der organisierten Kriminalität und auch für libanesische Clans ein attraktives Geschäftsfeld, sagte Sprecher Benjamin Jendro. „Dass bei den heutigen Maßnahmen neben erheblichen Mengen Kokain auch scharfe Waffen gefunden wurden, zeigt zu welchen Gewalttaten diese Menschen fähig sind.“

Verstärktes Vorgehen gegen kriminelle Mitglieder arabisch-stämmiger Großfamilien

Der rot-rot-grüne Berliner Senat hat im November 2018 einen Fünf-Punkte-Plan gegen Clan-Kriminalität beschlossen. Seitdem gehen die Sicherheitsbehörden verstärkt gegen kriminelle Mitglieder arabisch-stämmiger Großfamilien vor. Im vergangenen Jahr rückte die Berliner Polizei nach Zahlen der Senatsinnenverwaltung aus dem Februar zu insgesamt 382 Einsätzen aus, die mit illegalen Clan-Aktivitäten im Zusammenhang standen. Dabei wurden 972 Strafanzeigen gestellt – davon mit 419 die meisten wegen Drogenverstößen. Auch kleinere Vergehen wie Falschparken werden seitdem konsequent geahndet. So schrieben die Beamten im Jahr 2019 insgesamt 5908 Ordnungswidrigkeitsanzeigen. Immer wieder kommt es auch zu Razzien in Shisha-Bars, Wettbüros und zuletzt vermehrt auch in Friseursalons.

Die Innenverwaltung geht davon aus, dass es derzeit in Berlin 20 einschlägige Familien gibt. Davon sind nach Angaben von Innensenator Andreas Geisel (SPD) aus dem Februar sieben bis acht intensiv kriminell. Insgesamt handele es sich um mehrere Tausend Personen.

Im Sommer 2018 zog die Staatsanwaltschaft 77 Immobilien in Berlin und Brandenburg ein, die Mitgliedern der einschlägigen Familie R. gehören sollen. Die Ermittler gingen davon aus, dass die Objekte mit einem Wert von rund neun Millionen Euro mit illegal erwirtschaftetem Geld gekauft wurden. Mitglieder der Familie wurden bereits wegen spektakulärer Verbrechen wie dem Raub der Goldmünze aus dem Bode-Museum verurteilt. Das Berliner Landgericht gab den Ermittlern im April in Teilen Recht und ordnete den Einzug von zwei beschlagnahmten Immobilien in Neukölln an, deren Eigentümer bereits in Haft saß.