Hauptstadt-Polizei bekommt neue Motorräder

Berlin. Die Berliner Polizei bekommt 35 neue Motorräder - es sind die ersten Neuanschaffungen seit 2012. Am Mittwoch wurden 15 der Maschinen mit modernster Sicherheitstechnik an Polizeipräsidentin Barbara Slowik übergeben. Innensenator Andreas Geisel (SPD) sagte bei der Übergabe am früheren Tempelhofer Flughafen, die Ausstattung der Polizisten werde kontinuierlich verbessert. Die Anschaffungen seien gut investiertes Geld. "Gute Mitarbeiter brauchen gute Arbeitsplätze." Die Motorräder sollen laut Mitteilung beim Begleitschutz etwa von Staatsgästen sowie im Verkehrsdienst eingesetzt werden.

Polizeipräsidentin Slowik betonte, die Motorräder seien ein weiterer Schritt zur Erneuerung des Fuhrparks. Die Wasserschutzpolizei habe bereits ein neues Streifenboot. Beschafft wurden auch zwei Einsatzfahrzeuge mit Brennstoffzellen sowie weitere Fahrzeuge. Veraltetes konnte so aussortiert werden. Dies verbessere auch die Sicherheit der Einsatzkräfte, hieß es.