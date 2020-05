Wie in Mitte aus einem Bürgersteig ein Radweg wurde

Berlin. Wenn Mark Schnabel mit seiner dreijährigen Tochter das Haus verlässt, muss er gut auf sie aufpassen. Wie viele Kinder in dem Alter rennt seine Tochter ohne zu schauen aus der Tür. Dann muss Schnabel sie festhalten. Ansonsten könnte sie mit einem Radfahrer zusammenprallen. Denn auf dem Bürgersteig an der Kieler Straße in Mitte ist ein neuer Pop-up-Radweg angelegt worden – aber hier wird es nicht wie in den anderen Bezirken auf der Straße eng, sondern auf dem Gehweg. Und gefährlich für die Anwohner und Fußgänger.

Mark Schnabel wohnt mit seiner Familie an der Kieler Straße in Mitte gegenüber der Europacity. Gelbe Streifen markieren einen temporären Radweg auf dem Fußweg. Hier haben die Radfahrer viel Platz zu Lasten der Fußgänger bekommen.

Nachbarn sprechen von einer „absoluten Katastrophe“

Mehr noch: Auf dem Weg von wenigen 100 Metern können die Radfahrer auch noch in beide Richtungen fahren. Für Fußgänger und Anwohner wie Mark Schnabel bleibt nur ein schmales Stück Platz übrig. Bei Schnabel stößt die Situation auf Unverständnis. „Das ist eine absolute Katastrophe“, sagt er. Vor allem, wenn ein Spaziergänger auf zwei Radfahrer trifft, muss einer der Verkehrsteilnehmer ausweichen. Der Platz reicht sonst nicht aus – vor allem nicht, wenn man auch noch die 1,50 Meter Corona-Abstand einrechnet.

Über dem angrenzenden Spandauer Schifffahrtskanal soll in den kommenden Monaten eine Brücke gebaut werden, die den geplanten Europaplatz in der Europacity mit der Promenade an der Kieler Straße verbindet. Die Brücke für Fußgänger und Radfahrer wird nach der ehemaligen israelischen Ministerpräsidentin Golda Meir benannt. Nun blockiert die Baustelle den Großteil der Kieler Straße für Autos und Radfahrer. Lediglich ein schmaler Weg für die Tiefgarage steht den Anwohnern noch zur Verfügung, und Platz für die Radfahrer soll eben auf dem Fußweg entstehen.

Senatsverwaltung weist Verdacht des Planungsfehlers zurück

Laut „Berliner Kurier“, der zuerst berichtet hatte, handelt es sich um einen Planungsfehler. Der Radweg an der Kieler Straße gehöre zum Europaradweg, und für den müssten 2,50 Meter eingeplant werden, ebenso wie 1,50 Meter für den Fußweg. In den Planungen habe man allerdings die Straßenlaternen und Bäume nicht berücksichtigt – deshalb sei der Radweg im Vergleich zum Gehweg sehr breit.

Das Bezirksamt Mitte wollte sich zu dem Radweg und den Planungen am Mittwoch nicht äußern und verwies auf die Senatsverkehrsverwaltung. Die wiederum wies am Dienstagabend den Verdacht eines Planungsfehlers zurück. Sprecher Jan Thomsen teilte mit, „es wurde auch nichts übersehen, sondern es sind Einschränkungen aufgrund örtlicher Platzverhältnisse, solange es diese Baustelle gibt“. Für Mark Schnabel wird deshalb erst einmal weiterhin gelten: Er muss aufpassen, wenn er mit seiner Tochter das Haus verlässt.

Auch rund um die neuen Pop-up-Radwege läuft nicht alles glatt. Viel Jubel löste bei Radfahrern die Einrichtung des neuen, breiten Radwegs entlang der Kottbusser Straße und des Kottbusser Damms in Kreuzberg in den vergangenen Wochen aus. Doch was Radfahrer freut, stößt den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) an einer Stelle übel auf. Weil auch rund um die Haltestelle „Kottbusser Brücke“ in Fahrtrichtung Hermannplatz Leitbaken den neuen Radweg schützen, können die Busse der Nachtlinie N8 den Haltestellenbereich nicht mehr anfahren.

Haltestelle „Kottbusser Brücke“ ersatzlos aufgehoben

Seit dem 9. Mai bestünden die Probleme bereits, sagte BVG-Sprecherin Petra Nelken am Mittwoch. „Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg wurde mehrfach auf die Belange des Linienverkehrs mit Omnibussen hingewiesen. Nachdem nichts geändert wurde, ist diese Haltestelle bis auf Weiteres ersatzlos aufgehoben." Fahrgäste müssen aktuell also schon am Kottbusser Tor oder an der U-Bahnstation Schönleinstraße aussteigen. Auf Anfrage erklärt sich der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg nicht zuständig. „Diese Baken kommen nicht von uns, die sind illegal aufgestellt“, sagte der Leiter des Straßen- und Grünflächenamts Felix Weisbrich. Eine Baufirma, die in diesem Bereich an einem Haus arbeitet, habe die Absperrungen eigenmächtig an der Stelle platziert.

Für den Umgang mit dem Fall sei die Senatsverkehrsverwaltung zuständig, die den gesamten Pop-up-Radweg angeordnet hat. Diese lasse den Fall aktuell prüfen, berichtete Weisbrich. In jedem Fall kämen die Baken auch nicht von dort. „An der Haltestelle hat der Radweg extra eine gestrichelte Linie, sodass der Bus dort halten kann“, sagte der Amtsleiter. Die neuen Regelpläne für die Pop-up-Radwege sahen dies extra vor. Bei der jetzigen Situation solle es in jedem Fall nicht bleiben, erklärte Weisbrich. „Ich werde nochmal meine Mitarbeiter hinschicken, die werden das abräumen.“