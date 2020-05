Coronavirus in Berlin: Es gibt Streit um die Betreuungszeiten in den Kitas

„Die Not der Eltern ist groß“, sagt Martin Hoyer, stellvertretender Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands in Berlin. „Aber die Not der Kitas ist auch groß.“ Was er damit meint? Am Dienstag machte die Senatsverwaltung für Bildung und Familie klar, wie ab diesem Donnerstag der Fahrplan in den Kitas der Hauptstadt sein soll: Die Vorschulkinder kehren für täglich vier Stunden in die Kita zurück, dazu noch deren Geschwisterkinder. Betreut wird in Coronazeiten weiterhin in kleinen Gruppen von maximal zehn Kindern, immer in einem eigenen Raum.

Da kommt also ein ganzer Schwung weiterer Kinder zurück in die Kitas – und wochenweise sollen es mehr werden. In Sieben- oder 14-Tage-Schritten sollen die nächsten Jahrgänge wiederkehren. Das große Problem? Eine Kita „im Pandemiebetrieb“ kann nur deutlich weniger Kinder zeitgleich betreuen als eine Kita im Normalbetrieb. Es fehlt an Räumen und – noch stärker als sonst – an Erziehern.

Deshalb, steht in einem Schreiben der Senatsverwaltung für Bildung an die Träger, wird der „Betreuungsanspruch für alle Kinder grundsätzlich auf maximal 4 Stunden pro Tag beschränkt“. Ausnahme: die Eltern, die in „systemrelevanten Berufen“ arbeiten. Und das sind inzwischen viele: von der Gewerkschaftssekretärin bis zum Späti-Verkäufer. Die haben alle ein Anrecht auf „erweiterte Betreuung“. Und es gilt hier weiterhin die Ein-Elternteil-Regelung.

Die Notbetreuung wird also in vollem Umfang aufrechterhalten, während die anderen Kita-Kinder nach und nach zurückkehren? „Das geht einfach nicht auf. Die Kitas werden von der Politik im Regen stehengelassen“, ärgert sich Maria Lingens, Fachfrau für die Kitas bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO). Zahlenmäßig sei das für die Kitas vor Ort einfach nicht zu stemmen. „Das Dilemma kann man nicht auflösen.“

Kita-Betreuung: Es kann nicht wie vorher sein

Auch der Dachverband der Berliner Kinder- und Schülerläden (DaKS) sieht das so. Hier hatte man auf die Halbtagsbetreuung – also ein Vier-Stundenplatz – für die meisten Familien gesetzt. „Mit einem solchen System hätte man eine Weile durch die Pandemie kommen können, ohne einzelne Gruppen ganz unversorgt und ohne Kinder und Beschäftigte ganz ohne Schutz zu lassen“, heißt es von dort. Denn klar ist: Ob DaKS, AWO oder Paritätischer – überall erkennt man die Not der Familien, will möglichst viele Kinder wieder in die Kita zurückholen. „Aber es kann nicht wie vorher sein“, sagt ein Träger. Die Bedingungen unter der Pandemie seien schlicht andere.

Doch an die Gruppe der „systemrelevanten Berufe“ traute man sich offenbar in der Senatsverwaltung für Familie nicht ran. Von mehreren Seiten heißt es, es sei eine neue Liste für genau diese Berufe in Arbeit gewesen; die sei zwar nicht kürzer gewesen, aber bei vielen Berufen habe der Zusatz gestanden, dass vorerst nur ein 4-Stunden-Platz möglich sei. Wenige Gruppen wie Ärztinnen und Pfleger oder auch Feuerwehrmänner wären davon ausgenommen worden. Diesen Familien hätte dann weiterhin ein Vollzeitplatz zugestanden, weil sie für die Stadt überlebensnotwendig sind.

Doch diese Liste verschwand urplötzlich, genauso wie ein verräterischer Satz aus dem 12. Trägerschreiben unter dem Punkt „Eingeschränktes Angebot“: „Dies kann bedeuten, dass auch bei Eltern aus systemrelevanten Berufen die bisher vereinbarten Betreuungszeiten in der Notbetreuung eingeschränkt werden müssen.“

In der Senatsverwaltung gibt man sich gelassen

Dass auf das 12. Trägerschreiben innerhalb von 24 Stunden ein 13. Trägerschreiben folgte und ein entscheidender Satz dort fehlte, ist Fakt. Und ja, bei der Liste habe man viele Varianten durchgesprochen und dann „verworfen“, hießt es nun aus der Senatsverwaltung für Bildung und Familie. Dort gibt man sich gelassen. „Man sollte jetzt erst einmal die nächste Öffnungsstufe abwarten und sehen, wie es läuft“, so Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD). Die Notbetreuung hätten auch nur „50 Prozent der anspruchsberechtigten Kinder“ wahrgenommen. Viele Eltern verhielten sich sehr „verantwortungsbewusst“. Wer konnte, habe sich mit den Kindern anders organisiert – ohne Kita halt.

Und wenn die „Kapazitätsgrenze“ in einer Kitas erreicht sei, gebe es ja immer noch Lösungen: So könne man beispielsweise auf andere Räume in „Kirchen und Jugendzentren“ ausweichen, für die Betreuung dürften dann auch „Nicht-Fachkräfte“ eingesetzt werden – allerdings nur mit Zustimmung der Kita-Aufsicht. Man habe halt die Interessen der Eltern im Auge, auch derer, die bislang unter die Notbetreuung fielen und damit das Anrecht auf mehr Stunden als nur vier haben. „Es war nie die Absicht, dass die Betreuungszeiten für alle Eltern wie mit dem Rasenmäher auf vier Stunden am Tag gekürzt werden“, so Iris Brennberger, Sprecherin der Senatsverwaltung für Bildung und Familie.

Doch mit diesem System ist die Kapazitätsgrenze wohl schneller erreicht, als es der Politik lieb ist. „Nach dem Jahrgang 2014/15 sind wir voll“, sagt ein Träger. Sprich: spätestens mit den Vierjährigen, die noch dieses Jahr Geburtstag haben. Und was ist mit denen, die jünger sind und auch in die Kita zurückwollen?

Das drohende Szenario ist klar: „Man macht die Kitas dicht für Kinder, die auch einen Rechtsanspruch und Bedarf haben“, sagt Hoyer vom Paritätischen. Wie soll man das den Eltern erklären? Der Schwarze Peter bleibt bei den Kitas vor Ort hängen. „Ich bitte hier wirklich um gegenseitiges Verständnis und appelliere an alle, kompromissbereit und solidarisch zu sein“, so Senatorin Scheeres. Ob dieser Appell reicht?

