Wünsdorf. Eine Spaziergängerin hat eine männliche, teils skelettierte Leiche bei einem Waldspaziergang in einem Waldgebiet bei Wünsdorf (Teltow-Fläming) gefunden. Die alarmierte Polizei barg den Leichnam am Dienstag, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Tote habe noch nicht zweifelsfrei identifiziert werden können. Es wurde - wie in solchen Fällen üblich - ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

( dpa )