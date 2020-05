Der Tag, an dem der Protest des radikalen Randes der 68er-Bewegung endgültig seine Unschuld verlor, endete für Hauptwachtmeister Ulrich W. im Krankenhaus. Die Spuren des Schusses der Tränengaspistole hatten sich in sein Gesicht eingebrannt. Ein weiterer Schuss durchbohrte seine Schulter. Bis die Ärzte den 27 Jahre alten Staatsdiener wiederhergestellt hatten, vergingen fünf Wochen.

Sein Kollege, der ein Jahr jüngere Oberwachtmeister Karl-Heinz W., kam mit einer Kopfverletzung davon. Das Blut bemerkte er erst gegen Mittag. Die bis dahin wohl spektakulärste Gefangenenbefreiung in der damals noch jungen Geschichte des bundesrepublikanischen Strafvollzugs war da längst beendet.

Wir schreiben den 14. Mai 1970. Ein noch kühler, aber doch sonniger Frühlingstag – und ein Tag, der eine Epoche einläutete, die von Anschlägen und Entführungen gekennzeichnet war, von einer Militanz, die die noch junge Bundesrepublik vor ihre bis dahin wohl schwerste Bewährungsprobe stellte.

Die Spur des RAF-Terrors zieht sich bis in die 90er-Jahre

Damals ließ es sich nicht erahnen – heute sind sich Historiker einig: Die gewaltsame Befreiung des Gefangenen, den Karl-Heinz W. und Ulrich W. an jenem Tag bewachen sollten, markierte die Geburtsstunde einer Terrorgruppe, deren Blutspur sich bis in die 90er-Jahre zog: der „Rote Armee Fraktion“.

Für Karl-Heinz W. und Ulrich W. beginnt dieser Tag gegen acht Uhr morgens. Oberinspektor Rudolf Drescher, Gruppenleiter des Hauses Eins der Justizvollzugsanstalt (JVA) Tegel, weist den Haupt- und den Oberwachtmeister an, einen Gefangenen auszuführen. Es ist ein Routinegespräch.

Hätten Karl-Heinz W. und Ulrich W. gewusst, welch blutige Karriere der Gefangene noch einschlagen würde: Sie hätten den Auftrag wohl abgelehnt. Doch damals ist der Auszuführende für sie zwar kein Eierdieb – aber doch nur einer von vielen. Sein Name: Andreas Baader.

Baader geht als Mitbegründer der RAF in die Geschichte ein

In die Geschichte der Bundesrepublik sollte Baader als Mitbegründer der RAF eingehen. Damals gilt er nur als der „Kaufhausbrandstifter“. Aus Protest gegen den Vietnam-Krieg, so wollte er es verstanden wissen, zündet er im April 1968 in zwei Kaufhäusern in Frankfurt am Main Brandsätze. Das Gericht verurteilt ihn zu drei Jahren „Zuchthaus“ – die er nun in der JVA Tegel absitzen soll.

In der sich radikalisierenden linken Szene des damaligen West-Berlin hat der „Polit-Pyromane“, so tituliert der „Spiegel“ den damals 27-Jährigen, gute Freunde. Der Rechtsanwalt Horst Mahler ist darunter, damals Führungsfigur der Linken, später Rechtsextremist und verurteilter Holocaust-Leugner.

Vor allem aber kann Baader auf die Unterstützung einer Journalistin zählen. Die 35 Jahre alte Mutter von Zwillingen ist als Verfasserin von Beiträgen für das ARD-Fernsehmagazin „Panorama“ bekannt. Ihren Ruf als Vordenkerin der linksintellektuellen Szene hat sie sich auch bei der Zeitschrift „Konkret“ erworben. Sie heißt Ulrike Meinhof.

Eine Flucht aus Tegel scheint allerdings unrealistisch

Als Baader nach der Kaufhaus-Brandstiftung ins Gefängnis kommt, machen sich Meinhof, Mahler und Baaders Lebensgefährtin, die spätere RAF-Terroristin Gudrun Ensslin, daran, die Befreiung ihres Gesinnungsgenossen zu organisieren. Eine Flucht aus der Anstalt in Tegel scheint allerdings unrealistisch. Zu hoch die Mauern, zu dicht der Stacheldraht, zu groß die Gefahr, dass die als Fanal geplante Aktion an schnöden Sicherheitsvorkehrungen scheitern würde.

Der Verleger Klaus Wagenbach eröffnet eine elegantere Möglichkeit. Er bestätigt, ein Buch über die „Organisation randständiger Jugendlicher“ verlegen zu wollen. Baader und Meinhof seien die Autoren. Man möge Baader doch bitte eine „Ausführung zum Quellenstudium“ in das „Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen“ in Dahlem gewähren. Die Sache sei eilig. Das Buch solle in wenigen Monaten erscheinen.

Der Anstaltsleiter ließ sich von Horst Mahler überreden

Der Justizoberinspektor des Senats lehnt das Ansinnen zunächst ab. Doch Mahler beschwört den Leiter des Traktes, in dem Baader untergebracht ist, und schließlich den Anstaltsleiter Wilhelm Glaubrecht, die Ausführung zu genehmigen. Mit Erfolg. „Ich ließ mich davon überzeugen“, so zitierte die „Bild“-Zeitung Glaubrecht nach der Baader-Befreiung. Was an jenem 14. Mai 1970 folgen sollte, liest sich wie das Drehbuch für einen Actionkrimi. Der Unterschied: Das Blut der Gefängnisaufseher Karl-Heinz W. und Ulrich W. war echt, ihre Verletzungen und Traumata real – und nach 90 Minuten folgte kein Abspann, sondern immer weitere und brutalere Episoden.

Die Details von Baaders „Ausführung zum Quellenstudium“ lassen sich gut rekonstruieren. Es gibt Zeugenaussagen und Zeitungsartikel, es gibt wissenschaftliche Abhandlungen, es gibt Gerichtsakten. Die Berliner Morgenpost konnte zudem einen Vermerk aus den Archiven der JVA Tegel auswerten. Er liefert Informationen aus erster Hand. Denn der für die Anstaltsleitung verfasste Bericht stammt aus der Feder des Mannes, der Baader an jenem Tag begleitete: Oberwachtmeister Karl-Heinz W.

Meinhof sagt nur: „Ach so.“ Dann fallen die ersten Schüsse

Im Lesesaal an der Miquelstraße 83 werden Baader und seine Aufseher demnach von einem Angestellten des „Zentralinstitutes“ erwartet – und von Ulrike Meinhof. „Wir schlossen sofort die geöffneten Fenster und überprüften eine an einen Nebenraum grenzende Tür“, heißt es in den Aufzeichnungen von Karl-Heinz W. Dann nehmen sie Baader die Handfesseln ab. Warum nicht, denken die Beamten. Während der Fahrt habe er schließlich versichert, „dass er an keinen Fluchtversuch denke“.

Im Vorraum des Lesesaals nehmen nach Baaders Ankunft zwei Frauen Platz. Die Aufseher bemerken sie nicht – sollen aber noch mit ihnen zu tun bekommen.

Meinhof und Baader beugen sich derweil über Bücher und Zeitschriften, trinken Kaffee, der Raum versinkt in Zigarettenqualm. „Nach einiger Zeit mussten wir einen Fensterflügel öffnen“, notierte Karl-Heinz W. Als die Aufseher Meinhofs Frage, ob sie Kinder hätten, bejahen, scheint die Journalistin verwirrt. Sie sagt nur: „Ach so.“

Dann fallen die ersten Schüsse.

Seine Waffe kann der Aufseher nicht mehr in Anschlag bringen

„Zwei langhaarige Gestalten“ stürmen das Zimmer, eröffnen sofort das Feuer. Eine der „Gestalten“ steht nur einen halben Meter von ihm entfernt, notiert Karl-Heinz W. Seine Dienstwaffe kann er nicht mehr in Anschlag bringen, sie steckt in der verschlossenen Tasche und ist nicht durchgeladen. Und so entscheidet sich Karl-Heinz W. für eine Verteidigung, die er in keiner Ausbildung gelernt hat. Er springt den Angreifer an – und kann „wahrscheinlich hierdurch verhindern, erschossen bzw. angeschossen zu werden“.

Es folgt ein wildes Handgemenge, es folgen Schüsse, immer wieder Schüsse. Ein Brennen in den Augen, das ist wohl das Tränengas. „Plötzlich bekam ich einen meiner Gegner an den Haaren zu fassen und zog ruckartig daran, mußte jedoch verblüfft feststellen, nur eine Perücke in der Hand zu halten.“

Dann ist der Raum leer. Baader und seine Helfer sind aus dem Fenster gesprungen. Sie rennen jetzt, rennen um ihr Leben, rennen in den Untergrund, in eine Welt des Hasses und der ideologischen Verblendung, rennen zu dem Mercedes und dem Alfa Romeo, die als Fluchtwagen bereitstehen, in eine Welt, aus der es kein Zurück geben wird.

Karl-Heinz W. nimmt mit dem Fahrzeug eines Instituts-Angestellten („VW-Käfer, weiß“) die Verfolgung auf. Doch Baader ist weg. Meinhof auch. Ebenso die „langhaarigen Gestalten“. Die eine ist Irene Goergens, aufgewachsen in einem Kinderheim und erst 19 Jahre alt. Die andere ist Ingrid Schubert, eine 25 Jahre alte Medizinstudentin, Tochter eines hochdekorierten Nationalsozialisten.

Der Mann mit der grünen Maske bleibt unerkannt

Goergens und Schubert haben das Zentralinstitut zuvor ausgespäht. Nach Baaders Ankunft lassen sie sich unter einem Vorwand den Platz vor dem Lesesaal zuweisen. Dann lassen sie zwei weitere Helfer in das Gebäude: Baaders Partnerin Gudrun Ensslin und einen Mann, den Karl-Heinz W. in seinem Vermerk als Person „mit einer grünen gestrickten Gesichtsmaske“ beschreibt.

Im Vorraum des Lesesaals schießt dieser Mann auf den Institutsangestellten Georg Linke. Ein Schuss trifft den Oberarm, einer bleibt in der Leber stecken. Linke kommt nur knapp mit dem Leben davon. Der Mann mit der Maske entkommt. Seine Identität bleibt unklar.

50 Jahre später in einem Sitzungssaal im Leitungsbereich der JVA Tegel: Martin Riemer, der Leiter der Anstalt, hat Kaffee serviert und beugt sich über Vermerke aus der damaligen Zeit. Die Ausführungsbeamten hätten keinen Fehler gemacht, sagt Riemer. „Falsch war es aus heutiger Sicht sicherlich, diese Ausführung überhaupt zu genehmigen.“

Eine solche Befreiungsaktion hat es bis dahin nicht gegeben

Zeitschriften und Bücher hätte man ins Gefängnis bringen können. Baader sei damals erst seit wenigen Wochen in Tegel gewesen, man habe ihn nicht einschätzen können. „Was bei dieser Ausführung passiert ist, hat sich der damalige Anstaltsleiter Glaubrecht aber schlicht nicht vorstellen können“, sagt Riemer. Eine solche Befreiungsaktion habe es im deutschen Strafvollzug bis dahin nicht gegeben. „Dass diese Routineentscheidung zu einem vielerforschten Ereignis der Zeitgeschichte führen würde, war natürlich nicht absehbar.“

Tatsächlich mussten sich die Verantwortlichen nach der Flucht ein schweres Versäumnis vorwerfen lassen. Denn zwei Wochen zuvor erreichte die Anstaltsleitung ein Hinweis. Er habe erfahren, dass im Haus Eins ein Ausbruch geplant sei. „Ein ,Baader‘ soll mit Hilfe der APO befreit werden“, berichtete ein Gefangener seinem Aufseher. Die Warnung versandete. Die Verantwortlichen glaubten, dass der Hinweis nicht Andreas Baader galt – sondern einem zu lebenslanger Haft verurteilten Gefangenen mit dem Namen Paul Bader.

Die Sorglosigkeit scheint geradezu einfältig. Oberinspektor Rudolf Drescher etwa, der Leiter des Traktes, in dem Baader untergebracht war, empfahl seinen Aufsehern sogar, bei der Ausführung auf ihre Dienstwaffen zu verzichten. „Dieses Ansinnen wurde von uns jedoch abgelehnt“, notierte Karl-Heinz W.

„Um die Konflikte auf die Spitze treiben zu können, bauen wir die Rote Armee auf“

Der Rest ist Geschichte. Baader, Meinhof und Ensslin, sowie Irene Goergens und Irene Schubert, gehen in den Untergrund. Wochen später veröffentlicht das anarchistische Blatt „Agit 883“ eine Erklärung der Gruppe. Baaders Befreiung habe man nicht „intellektuellen Schwätzern“ und „Hosenscheißern“ zu erklären. „Sondern den potentiell revolutionären Teilen des Volkes“. Und: „Um die Konflikte auf die Spitze treiben zu können, bauen wir die Rote Armee auf.“

In einer Tonbandaufnahme formuliert Meinhof auch den Satz, der zum Credo der RAF werden soll: „Und natürlich kann geschossen werden.“

Wie ernst es die RAF damit meinte, zeigen die kommenden Jahre: Zwischen 1971 und 1993 töteten Mitglieder der Terrororganisation 34 Menschen. Politiker und Wirtschaftsvertreter, Soldaten und Polizisten. Junge und Alte, Alleinstehende und Familienväter

Meinhof und Baader nehmen sich das Leben

Die Terroristenkarriere des Andreas Baader endet am 1. Juni 1972. Zwei Wochen später nehmen Polizisten auch Ulrike Meinhof fest. Der Stammheim-Prozess endet für Baader im April 1977 mit einem Urteil zu lebenslanger Haft wegen vierfachen Mordes und 54-fachen Mordversuches. Absitzen wird der „Schaumschläger mit brutalem Verhalten“, wie sein Weggefährte Bommi Baumann Baader charakterisierte, die Strafe nicht. Am 18. Oktober 1977 greift der Terrorist ein letztes Mal zur Waffe – und erschießt sich. Ulrike Meinhof nimmt sich bereits 1976 das Leben. Die Justizbeamten finden sie am 9. Mai in ihrer Zelle – mit einem Strick um den Hals.

Karl-Heinz W. und Ulrich W. wird bescheinigt, bei der Baader-Befreiung keine Fehler gemacht zu haben. Der Beamtenbund regt eine Belohnung an. Doch der damalige Justizsenator Hans-Günter Hoppe (FDP) lehnt ab – „zu meinem außerordentlichen Bedauern“, wie er schreibt. Hoppe macht formale Gründe geltend. Die Aufseher hätten zwar ein „vorbildliches Verhalten“ gezeigt. Für die Zahlung einer Entschädigung gebe es aber „keine Möglichkeit“.