Berlin. Corona-Drive-in-Teststationen in jedem Bezirk, pauschale Finanzhilfen für Unternehmen und „halbe Klassen“ im Schul-Unterricht: Die Berliner FDP-Fraktion hat ein umfassendes Konzept für die Wiederaufnahme des gesellschaftlichen, öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens vorgelegt. Das Papier „Wege aus dem Lockdown“ lag der Berliner Morgenpost vorab vor.

„Jetzt ist die Zeit gekommen, Berufs- und Bewegungsfreiheit wiederherzustellen, damit die Berlinerinnen und Berliner den Markt wieder nutzen und für sich und andere wieder wirtschaften können“, sagte der Fraktionschef der Liberalen im Berliner Abgeordnetenhaus, Sebastian Czaja. Die notwendigen Hygienemaßnahmen seien dafür längst getroffen worden. „Die Erfahrung hat mehr als einmal gezeigt, die Wirtschaft kann sich am besten selbst helfen, der Staat muss sie aber auch lassen“, betonte Czaja.

FDP: Ob Finanzhilfe Zuschuss oder auch Darlehen ist, entscheide sich im zweiten Halbjahr

In dem neunseitigen Papier spricht sich die FDP unter anderem für einen grundsätzlichen Umbau der Fördermaßnahmen für von der Corona-Pandemie betroffene Unternehmen aus. Bisherige Hilfsmaßnahmen seien ein Flickenteppich und führten zu neuen Ungerechtigkeiten, kritisiert die Sprecherin für Haushalt und Finanzen der FDP, Sibylle Meister. „Es ist zunehmend überhaupt nicht klar, warum der eine Betrieb einen Zuschuss erhält und der andere jedoch einen Kredit aufnehmen soll. Nun müssen die Soforthilfen in eine einheitliche Unterstützungsleistung umgemünzt werden, die unbürokratisch, unabhängig von der Mitarbeiterzahl, branchenunabhängig und dennoch individuell bei Ausfällen unterstützt“, sagte Meister.

Die FDP schlägt deshalb vor, dass die Berliner Finanzämter allen Unternehmen pauschal eine Finanzhilfe in Höhe von 1/12 des Umsatzes des Vorjahres auszahlen. Bleibe der Gewinn einer Firma bei gleichbleibenden Kosten unter dem des Vorjahres solle daraus ein Zuschuss werden. Könnten aktuelle Umsatzeinbußen in der zweiten Jahreshälfte ausgeglichen werden, sollen die Unternehmen den Betrag wie ein Darlehen zurückbezahlen. „So ist sichergestellt, dass allen geholfen werden kann, dass individuell und ohne Gießkanne ausgeschüttet wird“, erklärte Meister. Wer nicht an dem Programm teilnehmen wolle, könne das Geld einfach an das Finanzamt zurücküberweisen, so Meister. Als gezielte Hilfe für die Reise- und Tourismuswirtschaft fordert die FDP darüber hinaus die Aussetzung der Übernachtungssteuer bis Jahresende, für den Handel seien die Lockerung der Sonntagsschließungen nötig.

Corona-App, mehr Tests und mehr Kapazitäten

Berlin brauche zudem ein Investitionsprogramm für den Breitbandanschluss aller öffentlichen Einrichtungen und für das digitale Verkehrsmanagement. Das Vorziehen und Beschleunigen von Investitionen in den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) könne zudem einen wichtigen Impuls zur Belebung des Arbeitsmarktes setzen, so die FDP. Der Senat sei angehalten eine entsprechende Prioritätenliste zu erarbeiten.

Im Bereich Gesundheit regt die FDP erneut an, das Infektionsgeschehen mit smarten Methoden wie etwa der Corona-App einzudämmen. Darüber hinaus sollte sich das Land Berlin verstärkt um mehr Corona-Antikörpertests kümmern, damit zur besseren Einschätzung der Lage die maximale Zahl an Tests für die Bevölkerung zur Verfügung steht. Die Liberalen halten zudem den Ausbau von sogenannten Corona-Drive-in-Teststationen für nötig. Bei einem erneuten Anstieg der Fallzahlen sei die schnelle diagnostische Abklärung mit leicht verfügbaren Tests unverzichtbar, heißt es in dem Papier.

Laut FDP müsse auch der Infektionsschutz im ÖPNV verbessert werden. Dafür fordert die Fraktion unter anderem den Aufbau von Handdesinfektionsspendern, die regelmäßige Zwischen-Desinfektion der Fahrzeuge und Durchsetzung sowie Kontrolle des Mund-Nasen-Schutzes.

Desinfektionszelte für Schulen als Zwischenlösung

Mit Blick auf den Bildungsbereich will die FDP unter anderem erreichen, das Klassen geteilt und alle zwei Wochen im Wechsel vor Ort in den Schulen unterrichtet werden. Ein solches Vorgehen empfehle sich mit Blick auf die Abstandsregeln und die knappen räumlichen sowie personellen Ressourcen der Schulen. Gruppen von 13 bis 15 Schülern sollen dann abwechselnd zwei Wochen nach dem gewohnten Lehrplan analog in der Schule und zwei Wochen per digitalem Homeschooling unterrichtet werden, heißt es in dem Papier. Die FDP will zudem digitale Endgeräte für alle Schüler und Lehrer. Berlin solle zudem verstärkt IT-affine Fachkräfte als Quereinsteiger für den Schulbetrieb anwerben, so die Fraktion.

Schulgebäude müssten zudem auf einen zeitgemäßen Hygiene-Standard gebracht werden. Eine zentrale Agentur zur Instandhaltung der Schulinfrastruktur könne hier zur notwendigen Koordination und Bündelung und Beschleunigung des Mittelflusses beitragen, so die FDP. Kurzfristig solle dem Raummangel für neue Desinfektionsmaßnahmen durch temporäre Bauten wie Container oder „Desinfektionszelte“ überbrückt werden.

