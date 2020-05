Kettenreaktion nach Unfall mit Katze

Storkow. Eine von einem Lastwagen erfasste Katze hat am Dienstag für einen Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen und zwei Verletzten gesorgt. Der LKW hatte das Tier vor ein hinter ihm fahrendes Auto geschleudert, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 73 Jahre alte Fahrer und eine dahinter fahrende 51-Jährige hielten daraufhin ihre Autos an und wollten nach dem Tier sehen. Eine hinter ihnen kommende 43 Jahre alte Frau fuhr mit ihrem Auto auf den zuletzt gehaltenen Wagen auf. Die Wucht des Aufpralls schob dieses Auto dann auf das Fahrzeug des 73-Jährigen. Beide Frauen erlitten Verletzungen. Die 51-Jährige musste in ein Klinikum gebracht werden.

