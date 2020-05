Nonnemacher: Angehörigen haben unter Einsamkeit gelitten

Potsdam. Die Zeit des Besuchsverbotes in Brandenburger Pflege- und Altenheimen wegen der Corona-Ansteckungsgefahr war nach Angaben von Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Bündnis 90/Grüne) für alle Beteiligten schwer zu überstehen. Ohne Frage sei die organisatorische Umsetzung der gelockerten Besuchsregelungen für die Pflegeheime und Krankenhäuser eine sehr große Herausforderung, sagte Nonnemacher am Mittwoch auf Anfrage. Die Vorbereitungszeit sei sehr kurz gewesen. Am Freitagabend hatte die Landesregierung die ab Samstag geltende Lockerung bekanntgegeben.

Noch seien nicht in allen Einrichtungen Besuche möglich. "Hier bitten wir alle um Verständnis, wenn sie auf einen Besuchstermin noch warten müssen", sagte Nonnemacher. Menschen, die zu den Hochrisikogruppen zählten, müssten so gut wie möglich vor einer Infektion mit dem neuartigen Virus geschützt werden.

"Wir bekommen jetzt viele Rückmeldungen von Bewohnern, Angehörigen und Einrichtungen, die sich für die ersten Lockerungen der Besuchsregelungen bedanken", sagte Nonnemacher. Es tue den Menschen gut, sich nach so langer Zeit wiedersehen zu können.

"Viele Bewohner haben unter der Einsamkeit wirklich gelitten", sagte die Ministerin. Der Wunsch sei sehr groß, endlich wieder die Angehörigen sehen zu können. Sie appellierte an die Besucher, den Anweisungen der Einrichtungen und des Personals zu folgen und den Besuch einen Tag zuvor anzumelden, nicht eigenmächtig Bereiche zu betreten sowie Hygieneregeln zu beachten.