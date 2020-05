Ordnungsruf für AfD-Fraktionschef Kalbitz

Potsdam. Brandenburgs AfD-Fraktionschef Andreas Kalbitz hat für eine Äußerung im Landtag in einer Debatte über Demonstrationen gegen Corona-Beschränkungen einen Ordnungsruf erhalten. Kalbitz sagte am Mittwoch, unangemessene Provokationen fänden nicht in Cottbus statt oder in Stuttgart, sondern woanders, zum Beispiel am 1. Mai in Berlin durch linke Chaostruppen, dieser "Kinder-SA" der sogenannten Antifa, heißt es im vorläufigen Protokoll des Landtags. Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (SPD) kritisierte Kalbitz dafür.

Dabei ging es um eine erst genehmigte und dann durch die Polizei aufgelöste Kundgebung des rechtsgerichteten Vereins "Zukunft Heimat" am Dienstag in Cottbus gegen Beschränkungen in der Corona-Krise. Die AfD unterstützt den Verein. Die Polizei berichtete, dass Beamten tätlich angegriffen worden seien, während der AfD-Landtagsabgeordnete Lars Schieske sagte, der Polizeieinsatz sei unverhältnismäßig gewesen.

In Berlin hatten sich am Abend des 1. Mai trotz Corona-Verbots Hunderte Menschen zu unerlaubten Demonstrationen versammelt. Als SA wurde die Sturmabteilung der Nationalsozialisten bezeichnet.