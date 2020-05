Politik hinter Plexiglas: Landtag stärkt Corona-Schutz

Potsdam. Die Abgeordneten des Brandenburger Landtags sitzen seit Mittwoch hinter durchsichtigem Plexiglas zum Schutz vor dem Coronavirus. Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke sagte, sie freue sich, dass alle Abgeordneten dauerhaft vollzählig im Plenarsaal sitzen könnten. Ein Umzug des Potsdamer Landtages in andere Räumlichkeiten sei nicht praktikabel gewesen. Sie bat mit Augenzwinkern: "Wenn Sie also sehr leidenschaftlich aufspringen, denken Sie bitte an die Scheiben!" Die Plexiglas-Scheiben, die auch einen kleinen Brandenburg-Adler tragen, kosteten nach Landtagsangaben rund 80 000 Euro. Sie kamen am Dienstagabend an und wurden bis zum frühen Mittwochmorgen montiert. Die Abgeordneten sitzen seit März außerdem mit mehr Abstand als sonst im Plenum.

( dpa )