CDU-Fraktion fordert "digitalen Quantensprung" an Schulen

Berlin. Die CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus fordert ein großangelegtes Programm zur Digitalisierung aller Schulen. Nötig seien unter anderem flächendeckend Breitbandanschlüsse und WLAN, eine einheitliche digitale Lernplattform und einheitliche Endgeräte für alle 360 000 Berliner Schüler und ihre Lehrer, sagte Fraktionschef Burkard Dregger am Mittwoch. "Wir wollen einen Quantensprung in der Qualität machen", unterstrich er. Ziel sei eine neue Normalität in der Corona-Krise aus Präsenzunterricht in Schichten und virtuellem Lernen zu Hause. Denn klar sei schon jetzt, dass auch im kommenden Schuljahr an den Schulen nichts so sein werde wie früher.

( dpa )