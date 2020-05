Mann schiebt tote Seniorin in Rettungsstelle: Zeugen gesucht

In einem bizarren Fall wendet sich die Vermisstenstelle der Berliner Polizei an die Öffentlichkeit.

Zeugenaufruf der Berliner Polizei in einem bizarren Fall: Ein Unbekannter hat am 26. April 2020 gegen 21 Uhr die Rettungsstelle des DRK Klinikums Westend betreten und um Hilfe für seine im Rollstuhl sitzende Ehefrau gebeten. Gegenüber Krankenhaus-Mitarbeitern behauptete er, sie leide an Atemnot. Sofort darauf verließ der Mann das Krankenhaus am Spandauer Damm.

Bei der Untersuchung der Frau wurde festgestellt, dass sie bereits seit mindestens einem Tag tot war. Zu der Verstorbenen liegen keine Papiere oder Ausweisdokumente vor. Daher bitten die Ermittler der Vermisstenstelle um Mithilfe.

Laut Polizei ist auffällig, dass die Kleidung der Toten fast vollständig selbstgeschneidert ist. Auch der Rollstuhl sei selbst gebaut und mit einem auffälligen grünen Samtstoff bezogen. Die Polizei stellte auch ein Foto der toten Frau zur Verfügung, das auf der Website der Polizei zu sehen ist. Vorsicht: Das Bild könnte auf sensible Betrachter verstörend wirken.

So beschreibt die Polizei die tote Frau:

ca. 80-95 Jahre alt

ca. 157 cm groß

ca. 40 kg schwer

Sie muss mindestens in den letzten Lebensmonaten nur noch gelegen oder gesessen haben.

Die Vermisstenstelle fragt:

Wer kann Angaben zu der auf dem Foto abgebildeten verstorbenen Frau machen?

Wer hat den selbst gebauten und mit grünem Samtstoff bezogenen Rollstuhl schon einmal gesehen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstr. 30 in Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664 912444, per E-Mail an vermisstenstelle@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.