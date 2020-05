Berater Neblung sieht Interessenskonflikt bei Kosicke

Berlin. Spielerberater Jörg Neblung sieht beim Einzug seines Kollegen Marc Kosicke in den Aufsichtsrat von Hertha BSC einen Interessenskonflikt. "Auch wenn Marc einen tadellosen Ruf hat und sich auch als Trainer-Berater sieht, so ist er zudem noch Gesellschafter bei Onside und somit Hauptwettbewerber des Hertha-Dienstleisters Match IQ", sagte Neblung im Gespräch mit Sport1. Beide Firmen organisieren unter anderem Trainingslager für Fußball-Clubs.

Zudem sieht Neblung die künftige Besetzung neuer Posten in dem Berliner Verein kritisch. "Wir Berater stehen so oder so in den Startlöchern, wenn sich in einem Verein eine Personalie öffnet", sagte der Spielerberater. "Nur Marc ist eben nun in der ersten Reihe, was den Informationsfluss in beide Richtungen angeht und kann seine Profile quasi mal eben nebenan ausgedruckt auf den Schreibtisch werfen."