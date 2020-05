Berlin. Im Restaurant „Wilhelm Hoeck 1982“ in Charlottenburg ist für einen Tag, an dem geschlossen ist, viel Betrieb: Die Regale werden geputzt, Lieferungen müssen quittiert werden, der Spargel liegt noch ungeputzt in der Küche, und an einem Tisch sitzen vier Mitarbeiter vor einer ganze Menge Papierkram. Eine Kundin steht geduldig am Eingang und wartet auf ihre Spagetti Bolognese zum Mitnehmen. Die finden nach ein paar Minuten den Weg zu ihr, eingepackt, denn sie muss sie zu Hause essen.

Von diesem Freitag an wird auch diese Stammkundin wieder im Restaurant essen dürfen. Restaurants, Cafés und Kneipen dürfen dann in Berlin wieder öffnen – allerdings unter strengen Auflagen. Das Personal muss Mundschutz tragen, zwischen einzelnen Tischen muss genug Abstand sein, und es darf auch keine Selbstbedienung geben. Der bei Berlinern beliebte Sonntagsbrunch wird also noch eine Weile ausfallen müssen.

Berlins Restaurants in der Corona-Krise: „Wie Facebook ohne Strom“

Marko Tobjinski, der das „Wilhelm Hoeck“ betreibt, freut sich auf die Wiedereröffnung. „Wir tun ja mehr für die Gesellschaft als nur die Nahrungsmittelversorgung zu sichern“, sagt er. „Ich sag immer, wir sind wie Facebook ohne Strom.“ Im „Hoeck“ treffen Menschen einander und reden über die Dinge, die gerade in ihrem Leben wichtig sind. „Und wenn sie das jetzt zunächst nur mit maximal einem zweiten Haushalt am Tisch für zwei Stunden dürfen“, sagt Tobjinski, „dann finden wir einen Weg, dass wir das so möglich machen.“

Die Hygienemaßnahmen hat der Gaststättenverband Dehoga erarbeitet und dem Senat vorgelegt. Diese sehen vor, dass zum Beispiel der Kellner das Essen nur bis zum Tisch tragen, aber nicht vom Tablett vor den Gast stellen darf. Entweder nimmt es sich der Gast selbst vom Tablett, oder der Kellner stellt es zunächst auf einem Nachbartisch ab. Das alles klingt umständlich, aber im Fall einer Pandemie ist das die entsprechende Vorsorge.

Reduzierung der Plätze trifft einige Berliner Restaurants hart

Marko Tobjinski vom „Wilhelm Hoeck“

Foto: Sergej Glanze

Viel härter trifft Gastronomen, dass die Tische in einem Mindestabstand von 1,5 Meter voneinander entfernt stehen müssen und dass die Restaurants um 22 Uhr schließen müssen. Das „La Gioconda“ ist ein italienisches Restaurant in Wilmersdorf. „Die Schließung war eine Katastrophe“, sagt Inhaber Imer Maliki, „weil natürlich die Kosten weiterliefen.“ Wie andere Restaurants hat auch er es mit Abholung von Speisen probiert. „Aber an manchen Tagen hatte ich einen Umsatz von 40 Euro.“ Wenn er jetzt die Maßnahmen umsetzt, ist er nicht sicher, ob es sich lohnt, überhaupt zu öffnen. „Sicherlich haben wir viele Bestellungen für die ersten Tage,“ sagt Maliki, „aber wenn wir nur einen Bruchteil der Tische aufstellen dürfen, habe ich selbst bei voller Auslastung nicht genug Einnahmen, um kostendeckend zu arbeiten.“

Der 43 Jahre alte gebürtige Mazedonier hatte sich mit dem „La Gioconda“ einen Traum erfüllt, für den er 20 Jahre lang gespart hatte. Fünf Jahre lang hat er daran gearbeitet, das Restaurant am Olivaer Platz bekannt zu machen, mit wechselnder Wochenkarte und hausgemachter Pasta. In der kommenden Woche war sein Restaurant für einen 60. Geburtstag gebucht worden. Das musste er natürlich absagen, aber wie er sonst an Einnahmen kommen soll, um die angehäuften Schulden zurückzuzahlen, weiß er noch nicht.

Ausfall der Straßenfeste in Berlin bereitet Probleme

Imer Maliki vom „La Gioconda“

Foto: Sergej Glanze

Diese existenzielle Krisenstimmung konnte in anderen Restaurants etwas durch die Solidarität der Anwohner gedämpft werden. Das Restaurant „Raststätte Gnadenbrot“ ist seit 15 Jahren fest im Schöneberger Alltag verankert. Das merkte Inhaber Artur Dabrowski zum Beispiel daran, dass Stammgäste vorbeischauten und Gutscheine kaufen wollten. Ihre Tür war häufig offen, weil sie Renovierungsarbeiten durchgeführt haben, für die sie im Alltag wenig Zeit hatten. „Wir haben sämtliche Tische geschliffen und die Wandbeleuchtung erneuert“, sagt Dabrowski. „Aber der Ausfall des Straßenfests und des CSD wird uns noch eine Weile beschäftigen.“

An jenen Wochenenden im Sommer ist ganz Schöneberg voller Menschen. Wegen der Pandemie wurden sämtliche Festivals abgesagt. Genau wie das „Gnadenbrot“ hat auch Marko Tobjinski vom „Wilhelm Hoeck“ viele Fässer Bier wegschütten müssen. Die Gäste erwarten schließlich ein frisches Getränk an ihrem Tisch am Freitag.

Doch nicht alle nutzen gleich den ersten Tag der erlaubten Wiedereröffnung. Das „Godai no Sekai“ in Prenzlauer Berg will erst kommende Woche eröffnen. Das japanische Restaurant gibt es erst seit Ende 2019 an der Oderberger Straße, aktuell hat es auf Abholung umgestellt. Mitarbeiter Minh Nguyen sagt, dass sie noch die Tische aufbauen müssen und sehen, ob die Gäste auch wirklich kommen.

