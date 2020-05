Ehrung für Helfer von jüdischen Flüchtlingen

Botschafter Sir Sebastian Wood am Dienstag an der Wilhelmstraße

Der Britische Botschafter Sir Sebastian Wood enthüllte am Botschaftsgebäude eine Gedenkplakette der Association of Jewish Refugees.

Die Tücken der Technik machen auch vor einem Botschafter nicht Halt. Ein paar Anläufe brauchte es am Dienstagnachmittag an der Wilhelmstraße, bis die Zoom-Verbindung nach London störungsfrei stand. Der Britische Botschafter Sir Sebastian Wood enthüllte an der Außenmauer des Botschaftsgebäudes im kleinen Kreis eine Gedenkplakette der Association of Jewish Refugees (AJR). Virtuell dabei waren auch Der britische Sonderbeauftragte für Post-Holocaust-Fragen, Lord Eric Pickles, Frank Harding, Kurator des AJR und AJR-President Michael Newman.