Breiter Widerstand gegen Kollatz’ Corona-Sparpläne

Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) sieht sich mit seinen Plänen zur Finanzierung der Folgen der Corona-Krise einer breiten Front des Widerstands gegenüber. Nicht nur die Bezirke und der Landesvorstand der eigenen Partei, sondern auch die Koalitionsfraktionen im Abgeordnetenhaus sind gegen die Idee, einen Teil der Einnahmeausfälle und zusätzlichen Kosten auch durch Einsparungen im laufenden Haushalt auszugleichen.

„Man muss das über Kredite finanzieren“, sagte der Haushaltsexperte der Linken, Steffen Zillich. Berlin dürfe keine öffentlichen Ausgaben streichen, während gleichzeitig um den Erhalt von „jedem Fitzel an Wertschöpfung“ gekämpft werde. Daniel Wesener (Grüne) sagte: „Die Kosten der Krise sind nicht über den Weg von Einsparungen zu erbringen.“

Am Mittwoch ist der Senator mit den Fraktionschefs von SPD, Grünen und Linken verabredet. Sie werden ihm klarzumachen versuchen, dass sie einen Nachtragshaushalt mit Sparauflagen für Senatsressorts und Bezirke im Parlament nicht mittragen werden. Kollatz hatte vorgeschlagen, jeweils 500 Millionen Euro aus den Haushaltsplänen für 2020 und 2021 herauszunehmen und die Bezirke anteilig zu beteiligen. So wolle er vor allem vermeiden, dass es neben einer hohen Neuverschuldung wieder hohe Jahresüberschüsse wie in den Vorjahren gibt, weil eingeplantes Geld nicht ausgegeben werden kann.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Corona-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier. Die aktuelle Auslastung der Intensivstationen in Deutschland finden Sie in unserem Klinik-Monitor.

Tilgungsplan ist auf mindestens 20 Jahre angelegt

Die Koalition will aber die auch wegen Corona-Verzögerungen bedingten Überschüsse als Rücklage für ein Konjunkturprogramm nutzen. Das hat der SPD-Landesvorstand beschlossen. Die Linken halten das für eine „diskutable Idee“, so Zillich. Man müsse damit rechnen, dass Hilfsprogramme des Bundes, die sich etwa an Autoindustrie oder Werften richteten, an den Bedürfnissen der Berliner Wirtschaft vorbeigingen. Darauf müsse man reagieren können.

Um die neuen Schulden von fünf oder sechs Milliarden Euro zurückzuzahlen, will sich Berlin – wie auch die meisten anderen Bundesländer – viel Zeit lassen. Die Rede ist von einem Tilgungsplan über mindestens 20 Jahre. Dennoch würden die Raten künftige Haushalte immer noch mit dreistelligen Millionenbeträgen belasten.