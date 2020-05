Senat Senat macht den Weg für Theaterbau in Charlottenburg frei

Berlin. Der Senat hat den Weg für den Bau des Globe Theaters in Charlottenburg freigemacht. Er stimmte am Dienstag der Vorlage von Innen- und Sportsenator Andreas Geisel (SPD) zu. Demnach kann eine Fläche genutzt werden, die zur Sportanlage Sömmeringstraße gehört, die in Nähe der Spree nordöstlich von Schloss Charlottenburg liegt. Das Grundstück wurde bereits seit längerer Zeit nicht mehr als Sportfläche genutzt und diente zuletzt als Lagerplatz für das Gartenbauamt Charlottenburg-Wilmersdorf, wie der Senat nach seiner Sitzung mitteilte.

Durch die Änderung der Zweckbestimmung gebe es nun eine sichere Rechtsgrundlage für den Betrieb des Globe Theaters. Beabsichtigt ist dem Senat zufolge, einen Erbbaurechtsvertrag zu schließen. Die benachbarte Sportanlage soll ohne Einschränkungen weiterbetrieben werden. Als nächstes muss das Abgeordnetenhaus der Vorlage zustimmen.