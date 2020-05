Studie zu Immobilien legt mangelnde Transparenz offen

Berlin. Wem gehört die Stadt? Unter diesem Titel stellte die Linkspartei-nahe Rosa-Luxemburg-Stiftung am gestrigen Dienstag eine Studie zu den Eigentümern von Immobilien in Berlin vor. Untersucht wurden mehr als 400 Gesellschaften – „von 135 konnte in den verfügbaren Registern keine natürliche Person als Eigentümer identifiziert werden“, so Christoph Trautvetter, der die Untersuchung leitete. Von 111 Immobiliengesellschaften, bei denen der tatsächliche Eigentümer nicht aus deutschen Registern erkennbar war, „waren 83 gar im bundesweiten Transparenzregister nicht eingetragen.“

Zwar gibt es in Deutschland bereits seit 2017 ein Transparenzregister, das seit 2020 auch öffentlich zugänglich ist. „Doch ein großer Teil der Immobilien-Eigentümer bleibt weiterhin unbekannt“, so Trautvetter.

Anlass der Recherche war unter anderem der Versuch eines Volksbegehrens zur Enteignung großer Wohnungsunternehmen in Berlin, das im vergangenen Jahr abgesagt wurde. „Der Senat ließ damals eine Liste mit Unternehmen erstellen, die mehr als 3000 Wohnungen in Berlin besitzen“, so Trautvetter. „Doch diese Liste war nicht vollständig, denn selbst dem Senat war es nicht möglich, an alle Informationen zu kommen.“

Bei fehlender Eintragung können auch Bußgelder verhängt werden

Im Transparenzregister müssen sich die „wirtschaftlich Berechtigten“ von Unternehmen eintragen. In sehr vielen Fällen geschehe das aber nicht, so Trautvetter. Bisher prüfe das zuständige Bundesverwaltungsamt fehlende Einträge nur, wenn dazu von außen eine Meldung oder Anzeige käme. In diesem Fall können auch Bußgelder verhängt werden. „Wir fordern, dass das Amt alle Einträge von sich aus überprüft.“ Grundbucheinträge zu von Immobilien sind wiederum nicht öffentlich – sie können nur mit dem Nachweis eines „berechtigten Interesses“ eingesehen werden.

Undurchsichtige Immobilienverhältnisse schildert die Studie an 15 prominenten Berliner Fällen. Da sind etwa die britischen Pears-Brüder, deren Firmengeflecht unter anderen durch Betreiber der Neuköllner Kiezkneipe Syndikat aufgedeckt wurde. Untersucht wurde auch der umstrittene Projektentwickler Trockland, der unter anderem am Checkpoint Charlie bauen will.

Keine Klarheit über tatsächlichen Eigentümer von Haus an der Rigaer Straße

Wie hilflos die Politik gegenüber anonymen Eigentümern ist, zeigte sich zuletzt am Beispiel des teilweise besetzten Hauses an der Rigaer Straße 94 in Friedrichshain. Eigentlich will der Senat das Gebäude kaufen. Doch selbst Innensenator Andreas Geisel (SPD) bekam bei einem Treffen mit einem Vertreter der britischen Eigentümergesellschaft im vergangenen Jahr keine Klarheit über den tatsächlichen Eigentümer, so Geisel im März – dieser Fall ist jedoch nicht Teil der Studie. Klare Eigentumsverhältnisse machen umgekehrt das Durchgreifen von Behörden einfacher, etwa beim Beschlagnahmen von Gebäuden, die durch Geldwäsche finanziert werden.

Grundlage der Studie waren eigene Recherchen, so Trautvetter, sowie Daten des Berliner Recherchezentrums „Correctiv“ und des „Tagesspiegels“. Geplant ist als nächstes eine Internet-Abfragemöglichkeit zu Berliner Immobilien.