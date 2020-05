Brand in Falkenberg zerstört Bungalow, Werkstatt und Garage

Feuerwehrmänner in einem Löschfahrzeug.

Falkenberg. Ein Feuer auf einem Grundstück in Falkenberg (Elbe-Elster) hat am Montagabend einen Bungalow zerstört und sich anschließend auf ein Nachbargrundstück ausgedehnt. Dort brannten die Werkstatt und Garage aus, wie die Polizei am Dienstag weiter mitteilte. Verletzt wurde niemand. Als Brandursache werde von einem technischen Defekt ausgegangen. Der Sachschaden wurde auf etwa 30 000 Euro geschätzt. Wegen des Feuerwehreinsatzes war eine anliegende Straße für mehrere Stunden voll gesperrt.