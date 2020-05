R-Wert, Neuinfektionen, Intensivbetten: Das ist Berlins Corona-Ampel

Berlin. Der Senat wird den Fortgang der Corona-Pandemie in der Stadt mit einem Ampel-System anhand von drei Indikatoren messen. „Der Gesundheitsschutz wird für den Berliner Senat das oberste Gebot bleiben“, sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD). Daran würden alle Lockerungen der nächsten Phasen gemessen werden. „Wir dürfen nicht aufs Spiel setzen, was wir erreicht haben“, sagte Müller.

Stehen zwei Indikatoren auf gelb, dann muss die Gesundheitssenatorin im Senat Gegenmaßnahmen vorbereiten. Bei zwei roten Lichtern wird der Senat neue Beschlüsse fassen. Keine Sorgen machen müsse man sich nur bei Grün, sagte Müller.

Reproduktionszahl, Neuinfektionen und Intensiv-Kapazitäten als Indikatoren

Als Indikatoren zieht der Senat die Reproduktionszahl heran, um die Lage zu beurteilen. Diese gibt an, wie viele andere Personen ein Infizierter ansteckt. Der zweite Faktor ist die Zahl der Neuinfektionen. Dritter Punkt sind die Kapazitäten der Betten auf den Intensivstationen.

Wenn der R-Faktor drei Wochen hintereinander höher ist als 1,1, springt die Ampel auf gelb. Ab 1,2 ist die rote Linie für diesen Indikator überschritten. Bisher liegt der R-Faktor in Berlin laut Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) in Berlin bei 0,79, jeder Infizierte steckt also nicht mal einen anderen Menschen an. Bundesweit liegt die Zahl bei 1,13.

Berlin bei Neuinfektionen strenger als andere Bundesländer

Bei den Neuinfektionen geht Berlin strenger heran als andere Bundesländer. Die vereinbarten 50 wöchentlichen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner seien viel zu viel, sagte Kalayci: „Damit würden wir viel zu spät reagieren.“ Für Berlin soll die gelbe Linie bei 20 Fällen pro 100.000 liegen, die rote bei 30. Das entspräche 1131 Neuinfektionen pro Woche. Derzeit zählt man 286. Die Werte müssten für ganz Berlin erhoben werden, eine Differenzierung nach Bezirken mache in der Stadt keinen Sinn.

Dritter Indikator sind die vorhandenen Intensivbetten. Sind 15 Prozent der Kapazitäten mit Covid-19 belegt, springt die Ampel auf gelb. Rot ist bei 25 Prozent erreicht. Gegenwärtig sind neun Prozent der Intensivbetten in Berlin belegt.

Müller wies darauf hin, dass viele Einschränkungen bis zum 5. Juni terminiert seien. „Das heißt nicht, dass ab 6. Juni alles wieder aufgemacht“ werde. Man werde diskutieren, wie es für Kinos, Fitnessstudios und Veranstaltungen weitergehe. „Lockerungen sind keine Selbstverständlichkeit“, sagte Müller.

