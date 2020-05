„Rosinenbomber“ Halvorsen: „Berlin ist meine zweite Heimat“

Berlin. Rosinenbomber-Pilot Gail S. Halvorsen hat den Berlinern zum 71. Jahrestag des Endes der Luftbrücke am heutigen Dienstag eine Videobotschaft geschickt. Wegen der Corona-Pandemie ist der ehemalige US-Pilot in diesem Jahr nicht selbst nach Berlin gekommen. „Wir können uns zwar nicht persönlich begegnen. Aber Brücken zu schlagen und starke Bande zu knüpfen, ist in diesen besonderen Zeiten wichtiger als je zuvor“, sagte der 99-Jährige, der während der Berlin-Blockade den Einfall hatte, den Kindern im zerbombten West-Berlin Schokolade an kleinen Fallschirmen zukommen zu lassen.

„Wir sind Freunde, wir brauchen einander, und wir müssen uns jenseits der Politik auf gemeinsame Werte der Mitmenschlichkeit besinnen“, sagte Halvorsen. Er ermutige insbesondere junge Menschen, Brücken in die Welt zu bauen, vor allem solche zwischen den USA und Berlin. „Berlin ist meine zweite Heimat“, so der ehemalige amerikanische Pilot auf Deutsch am Ende des kurzen Videos, das der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Dienstag auf Twitter veröffentlicht hat.

Gail Halvorsen ist 99 Jahre alt. Er war der erste Pilot, der während der #Luftbrücke in Berlin Süßigkeiten - an kleinen Fallschirmen befestigt - für Kinder abwarf. Zum 71. Jahrestag der Beendigung der Berlin-Blockade schickt er einen ganz besonderen Gruß in seine "zweite Heimat". pic.twitter.com/AWwTNQ9hRs — Der Regierende Bürgermeister von Berlin (@RegBerlin) May 12, 2020

Eine Grußbotschaft an seine „Freundinnen und Freunde in Berlin“ hat Halvorsen auch als Brief geschickt. „Anlässlich des Jahrestags der Berliner Luftbrücke am 12. Mai möchte ich der deutschen Bevölkerung und ganz besonders den Berlinerinnen und Berlinern meine tiefe Dankbarkeit zuteilwerden lassen“, heißt es darin.

Gail S. Halvorsen mit dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller

Foto: Reto Klar / Funke Foto Service

Die eigentlichen Heldinnen und Helden der Luftbrücke seien die Berlinerinnen und Berliner gewesen – Männer, Frauen und Kinder. „Ohne ihr Wissen, was Freiheit bedeutet, ohne ihren unbeugsamen Willen und ihre disziplinierte Reaktion wäre die Luftbrücke sicher gescheitert.“

Mit fast 280.000 Flügen hatten Amerikaner, Briten und Franzosen von Juni 1948 bis Mai 1949 mehr als zwei Millionen Einwohner West-Berlins mit fast zwei Millionen Tonnen lebenswichtiger Fracht wie Lebensmitteln und Kohle versorgt.