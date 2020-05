BVG verzeichnet Fahrgastrekord und schreibt Millionendefizit

Die Berliner Verkehrsbetriebe haben 2019 so viele Passagiere transportiert wie nie zuvor. Doch nun steckt die BVG in der Krise.

Die Berliner Verkehrsbetriebe haben ihre Fahrgastzahlen im abgelaufenen Jahr auf einen neuen Rekordwert steigern können. Die Zahl aller registrierten Fahrten in den Bussen, Straßen- und U-Bahnen stieg um 2,2 Prozent auf rund 1,125 Milliarden, wie aus dem aktuellen Geschäftsbericht hervorgeht, den das landeseigene Unternehmen am Montag veröffentlichte.

Das waren fast 24 Mil­lionen Fahrten mehr als noch 2018. Die Passagierzahl wuchs damit, obwohl die Fahrzeuge der gelben Flotte im vergangenen Frühjahr wegen Streiks im Zuge der Tarifverhandlungen teils still standen. Betrachtet man den öffentlichen Nahverkehr in ganz Deutschland, werden bundesweit gut zehn Prozent aller ÖPNV-Fahrten mit den Linien der BVG absolviert, schreibt das Unternehmen.

BVG gewinnt durch Schülerticket 317.4000 neue Abonnenten

Die BVG verzeichnet zudem ein kräftiges Wachstum bei den Abonnentenzahlen. Ein Großteil davon geht jedoch auf die Einführung des kostenlosen Schülertickets zurück. Die Zahl der Abos stieg im Jahr 2019 um rund 317.400 auf insgesamt fast 842.000. Bei mehr als drei Viertel der neuen Abos handelte es sich laut Geschäftsbericht jedoch um kostenfreie Schülertickets, die das Land Berlin finanziert. Die BVG erhält von der öffentlichen Hand pro Monat 22,50 Euro für jedes Schülerabo.

Die Fahrgeldeinnahmen erhöhten sich dadurch im vergangenen Jahr trotz ausgebliebener Tariferhöhung um 31 Millionen Euro auf 766 Millionen Euro. Neben den Landeszuschüssen für das Azubiticket und das kostenlose Schülerabo hätten dazu auch weitere öffentliche Mittel für Abonnements und Firmentickets beigetragen, schreibt das Unternehmen.

BVG macht 2019 58 Millionen Euro Verlust

Trotz alledem stand bei den Verkehrsbetrieben unterm Strich ein Minus von mehr als 58 Millionen Euro. Im Jahr davor hatte die BVG noch einen Gewinn von rund 13 Millionen Euro verbuchen können. Grund für den Einbruch ist demnach die seit Anfang vergangenen Jahres gültige Gehaltserhöhung für die Mutter und einige Tochtergesellschaften der BVG. Nach zähen Tarifverhandlungen und mehreren Streiks einigten sich die Tarifpartner letztlich auf eine deutliche Erhöhung der Gehälter für die Angestellten. Die 14.500 Mitarbeiter verdienen nun im Durchschnitt rund 17 Prozent mehr als vorher. Die Personalkosten erhöhten sich damit um rund 90 Millionen Euro.

Für einen Teil davon gab es trotz vorheriger Verlautbarungen aus dem Berliner Senat, nicht zuletzt von Berlin Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD), letztlich jedoch keine indirekte Gegenfinanzierung. Erstmals seit Jahren schließt die BVG daher 2019 wieder mit einem dicken Minus ab.

Corona-Pandemie ließ Fahrgastzahlen der BVG zuletzt einbrechen

Fahrgastrekorde, immer vollere Busse und Bahnen, die Worte klingen wie aus einer anderen Zeit. Tatsächlich ist die Welt wenige Monate nach Ende des Geschäftsjahres 2019 eine komplett andere. Die Corona-Pandemie hält die Welt in Atem und hat zu einer massiven Krise im öffentlichen Nahverkehr geführt, die auch die BVG hart trifft. Homeoffice­regelungen und Angst, sich in den engen Fahrzeugen bei anderen Passagieren anzustecken, sorgen dafür, dass die Fahrgastzahlen der BVG zuletzt krachend eingebrochen sind. Zeitweise transportierten die gelben Linien rund 70 Prozent weniger Menschen als zu gewöhn­lichen Zeiten. Zugleich wurde das Fahrangebot in der Spitze nur um 13 Prozent reduziert, damit Fahrgäste die Abstandsregelungen möglichst einhalten konnten.

Mittlerweile fährt die BVG wieder im Regeltakt, viele Fahrgäste meiden den Nahverkehr dennoch weiterhin. 2019 dürfte deshalb nicht das letzte Jahr gewesen, sein, dass die BVG in den roten Zahlen abschließt. Auch für 2020 kalkulieren die Verkehrsbetriebe mit einem Minus von 150 bis 160 Millionen Euro. Die für die BVG zuständige Senatswirtschaftsverwaltung hat bereits Mittel für den zweiten Nachtragshaushalt angemeldet, um das Defizit auszugleichen. Doch Experten rechnen damit, dass die Corona-Krise den öffentlichen Nahverkehr und damit auch die BVG noch deutlich länger treffen wird.

Erst Ende April soll der BVG-Aufsichtsrat zudem beschlossen haben, dass das Unternehmen Liegenschaften künftig wieder selbst finanziert. Zunächst trifft das den Bau eines neuen Tramhofs in Adlershof. Statt durch Landesmittel müsse nun die BVG einen Kredit von sieben bis acht Millionen Euro aufnehmen, ist aus Aufsichtsratskreisen zu hören. Um die finanzielle Planungssicherheit der Verkehrsbetriebe in der Krise zu erhöhen, sichert das Land Berlin der BVG bis 2025 rund 250 Millionen Euro über die sogenannte Berlin-Zulage zu, heißt es aus Senatskreisen. BVG-Aufsichtsratschefin und Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) forderte zudem bereits Anfang Mai vom Bund einen Rettungsschirm für den öffentlichen Nahverkehr. Eine Forderung, die Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) unlängst im Interview mit der Berliner Morgenpost bekräftigte.