Fußball-Landesverband Brandenburg erklärt Saison für beendet

Cottbus. Die Fußball-Saison der Amateurligen in Brandenburg ist beendet. Das gab der Fußball-Landesverband Brandenburg (FLB) nach einer Vorstandssitzung am Montagabend bekannt. Die Regel gilt für alle Ligen und Altersklassen des FLB. "Damit geht ein mehrwöchiger und intensiver Diskussions- und Entscheidungsprozess zu Ende, und den Vereinen wird nunmehr Klarheit und Planungssicherheit für die Vorbereitung der neuen Spielsaison gegeben", hieß es in einer Pressemitteilung.

Aufsteiger in höhere Spielklassen werden durch die Quotientenregelung zum Zeitpunkt der Saisonunterbrechung wegen der Coronavirus-Pandemie am 12. März ermittelt. Absteiger gibt es keine, sofern diese nicht schon vor der Spielpause durch Rückzug aus der Klasse feststanden. Die Pokalwettbewerbe sollen sofern möglich zu Ende gespielt werden, notfalls auch nach dem 30. Juni. Die Bedingungen für die kommende Spielzeit sollen in Kürze mitgeteilt werden, hieß es vom FLB.