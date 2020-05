Vermüllung Essen to go: Die Mülleimer in Berlin quellen über

Es sind Bilder, die man in der Stadt nicht sehen will: Pizzakartons und leere Flaschen verstreuen sich neben einem überquellenden Mülleimer in der Neuköllner Herrfurtstraße. „So sieht es übrigens aus, wenn Kneipen offen haben, die Gasträume aber geschlossen sind. Überall Müll“, beschwert sich Anwohner Alexander Dinger, als er eines dieser Bilder auf Twitter veröffentlicht.