Krankenhäuser und Altenheime sollen viel mehr testen

In Berlin sollen Tests auf eine Infektion mit Covid-19 massiv ausgeweitet werden. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) strebt an, sämtliche neu aufgenommene Patienten in den Krankenhäusern und auch alle neu ankommenden Bewohner von Alten- und Pflegeheimen auf das Virus testen zu lassen. Darüber hinaus soll das medizinische und pflegerische Personal regelmäßig kontrolliert werden. Auch Reihen-Tests für Erzieherinnen in Kindertagesstätten und für Mitarbeiter im öffentlichen Dienst sind geplant sowie eine Studie mit repräsentativ ausgewählten Personen, um an einem Querschnitt der Bevölkerung zu überprüfen, wie weit sich das Virus ausgebreitet hat.

Das entsprechende Konzept soll der Senat an diesem Dienstag beraten. Fraglich ist in vielen Fällen noch, wer die Tests finanzieren soll. Eine Analyse kostet nach Angaben einer Krankenkasse 79 Euro. Auch fehlte bisher noch ein klarer Plan, wer wann und bei welcher Personengruppe mit den Testreihen beginnen soll. Kalayci ist nun gefordert, bis zur Senatssitzung diese Angaben nachzuliefern. Mehrere Krankenhaus- und Pflegeheimbetreiber ließen auf Nachfrage der Berliner Morgenpost wissen, sie wüssten nichts von den Plänen der Gesundheitssenatorin. Laut Kalayci können Berliner Labore inzwischen 57.000 Tests pro Woche analysieren. Diese Kapazitäten werden jedoch bislang bei Weitem nicht ausgenutzt. Nun sollen nicht nur die Gesundheitsämter sämtliche Kontaktpersonen eines Infizierten testen lassen. Krankenhäuser und Pflegeheime sollen bei Neuaufnahmen nicht nur wie bisher bei Krankheitssymptomen auf Corona testen, sondern generell. In Pflegeeinrichtungen soll der Test innerhalb der Inkubationszeit von zwei Wochen regelmäßig wiederholt werden. Bis ein negatives Ergebnis vorliegt, müssten die Personen in Isolation bleiben. Vivantes will Personal und Bewohner testen Die Senatorin schreibt in einer Besprechungsunterlage für den Senat, dass der landeseigene Klinikkonzern Vivantes in allen seinen 20 Pflegeheimen Personal und Bewohner testen werde. Auch die Universitätsklinik Charité hat mit Reihenuntersuchungen für alle ihrer mehr als 15.000 Mitarbeiter begonnen. Die Beschäftigten in besonders sensiblen Bereichen wie Intensivstationen, Notaufnahmen oder Geriatrie sollten regelmäßig selbst Abstriche bei sich vornehmen. Beschäftigte in Gesundheitsberufen gelten als besonders gefährdet. 10,4 Prozent aller in Berlin infizierten Personen arbeiten laut Kalayci in diesem Sektor, weitere 3,8 Prozent kommen aus der Pflege. Die Senatorin will auch großflächig das Personal in Kindergärten testen. Allein hier gehe es um rund 12.000 Personen, die in der Notbetreuung eingesetzt würden. Über Tests an Schulen sei sie mit der Bildungsverwaltung im Gespräch. Es wurde auch abgefragt, wie die anderen Senatsverwaltungen den Bedarf nach Tests bei ihren Mitarbeitern einschätzen würden. Die Ressorts sehen demnach Bedarf für Corona-Tests bei 52.000 Beschäftigten.